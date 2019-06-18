2019-06-18T15:53:30+03:00
Общество

Изъяли дневник и мобильники: Под Ростовом-на-Дону задержали куратора «групп смерти», которая страдала раздвоением личности

Женщина стояла на учете у психиатра
ГОШЕВ Игорь
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Группы смерти, которыми еще несколько лет назад кошмарили родителей подростков, не исчезли.Группы смерти, которыми еще несколько лет назад кошмарили родителей подростков, не исчезли.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Группы смерти, которыми еще несколько лет назад кошмарили родителей подростков, не исчезли. Даже сейчас по-прежнему находятся те, для кого такая игра кажется забавой.

Создательницу одной из них на днях задержали ростовские оперативники. Правда, на деле оказалось - 31-летняя женщина, которая своими заданиями в Интернете чуть было не отправила на тот свет двух ростовчанок, в реальной жизни страдала психическим расстройством.

К слову, страница миловидной блондинки легко может затеряться на просторах Рунета. На аватарке - девочка-подросток, каких тысячи. Фотографии, пожалуй, только сейчас могут рассказать многое о ее хозяйке: аниме, девочка на крыше, летающая рыба в небе, манекены без лиц и картинки с Хэллоуина. И фразы, которыми пестрит интернет в духе: «Простите, мне просто надо уйти от вас навсегда...» Внешне все напоминало несчастную любовь. Однако за всем этим юношеским максимализмом скрывалась одна из кураторов так называемых «групп смерти». Их цель довести жертву к «последнему в игре заданию» - уйти навсегда.

Правда, те, кого она вербовала, даже не знали ее настоящего имени. Но хозяйка странички активно втиралась в доверие, а задания, которые по ее указке выполняли новые знакомые, становились все изощреннее. Главное - причинить себе такую боль, чтобы затмить ту, что внутри.

Однако самое последнее задание, к которому уже подводила кураторша своих подопечных, они не успели воплотить в жизнь.

31-летняя женщина, которая своими заданиями в Интернете чуть было не отправила на тот свет двух ростовчанок, в реальной жизни страдала психическим расстройством. Фото: Александр ГЛУЗ

31-летняя женщина, которая своими заданиями в Интернете чуть было не отправила на тот свет двух ростовчанок, в реальной жизни страдала психическим расстройством.Фото: Александр ГЛУЗ

Дамочку задержали полицейские. Какого же было удивление оперативников, когда они выяснили - Интернет-искусительница страдала реальным психическим расстройством - раздвоением личности, и стояла на учете врача психиатра. При этом женщина нигде не работала и с детства получала пенсию по инвалидности.

Как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов» из собственных источников, во время обыска у нее были изъяты два мобильника и дневник с записями. Последний как раз и станет главным доказательством в деле. К слову, на кураторшу уже завели уголовное дело по статье «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до 15 лет лишения свободы. В данном случае мадам может ждать принудительное лечение.

Она, кстати, уже во всем призналась. А решения суда будет дожидаться дома.

Цель довести жертву к «последнему в игре заданию» - уйти навсегда. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Цель довести жертву к «последнему в игре заданию» - уйти навсегда.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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