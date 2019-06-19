Южный федеральный университет стал площадкой для нового социального проекта, который впервые реализуется совместно с управлением образования Ростова-на-Дону. В донской столице молодые специалисты-педагоги теперь могут претендовать на служебное жилье и право на льготную ипотеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/715452" frameborder="0"></iframe> С правом на жилье: в Ростове-на-Дону вручили сертификаты выпускникам ЮФУ, которые будут преподавать в школе в Суворовском.Молодые специалисты получили работу и возможность поселиться в новых квартирах

Первые счастливчики уже известны. На этой неделе в Южном федеральном университете 17 выпускникам вручили сертификаты победителей и лауреатов программы по поддержке профессиональной карьеры молодых выпускников психологических и педагогических направлений. Суть проекта в том, чтобы не только обеспечить работой выпускников педагогического факультета (контракт подписывается на пять лет), но и помочь жильем молодым специалистам на время старта карьеры. А они, в свою очередь, должны показать и доказать отличные знания, профессиональное мастерство и, пожалуй, свою амбициозность и стремление к повышению квалификации.

С правом на жилье: в Ростове-на-Дону вручили сертификаты выпускникам ЮФУ, которые будут преподавать в школе в СуворовскомФото: Ольга КУПОРОВА

ОТБОР НА РАБОТУ В ШКОЛУ КАК В ПРЕСТИЖНЫЙ ВУЗ

Проект стали активно разрабатывать одновременно с программой перевода школ донского региона в односменный режим работы. В Ростове-на-Дону в развивающихся микрорайонах («Суворовский» и «Красный Аксай») началось строительство зданий двух больших школ, возник вопрос подбора специалистов.

- Когда началась работа по обеспечению образовательного процесса, мы с Южным федеральным университетом выступили в партнерстве по подготовке кадров, - рассказала во время церемонии вручения сертификатов Виктория Чернышева, начальник управления образования Ростова-на-Дону. - Для нас этот вопрос был и остается очень важным, потому что очень многое в образовательном процессе зависит от профессионального уровня педагогов.

В качестве эксперимента, ученые, специалисты в области образования, депутаты, застройщики решили реализовать социальную программу. Ну правда, почему у сельских педагогов есть возможность получения жилья и льготной ипотеки, а у городских нет?

Проект запустили в сентябре, предложив будущим выпускникам стать учителями новой школы в Суворовском, с правом получения служебного жилья и льготной ипотеки. Почти сразу стало понятно, что конкуренция среди студентов педагогических факультетов, которые хотят работать в новой школе в Суворовском, будет высокой.

С правом на жилье: в Ростове-на-Дону вручили сертификаты выпускникам ЮФУ, которые будут преподавать в школе в СуворовскомФото: Ольга КУПОРОВА

- Конкурс был большой, - говорит Владимир Кирик, директор Академии психологии и педагогики ЮФУ. - На первом этапе проекта на получение «отложенных» контрактов (проект стартовал осенью прошлого года с условием, что с победителями и лауреатами будут подписаны документы после получения диплома - автр) поступило более ста заявок. Затем студенты и выпускники прошли стажировку в ведущих образовательных учреждениях у лучших педагогов города, лауреатов профессиональных конкурсов. В итоге контракты получили 17 человек, остальные вошли в городской кадровый резерв. Приятно подчеркнуть, что проект показал - Ростов становится центром, который привлекателен для молодых специалистов из других федеральных округов, так большинство наших победителей и лауреатов иногородние, они приехали в донскую столицу получить образование, а теперь приняли решение остаться и строить карьеру. Уверены, что перспективные молодые специалисты смогут реализовать свои педагогические идеи, применять современные технологии, что в целом отразится на качестве образовательного процесса.

«ХОРОШЕЕ НАЧАЛО КАРЬЕРЫ!»

Во время церемонии вручения сертификатов молодых специалистов также приветствовал председатель постоянной комиссии по образованию, культуре, делам молодежи, физической культуре Игорь Нестеренко. Во время выступления он подчеркнул, что школа в Суворовском, несомненно, может гордится своими учителями.

С правом на жилье: в Ростове-на-Дону вручили сертификаты выпускникам ЮФУ, которые будут преподавать в школе в СуворовскомФото: Ольга КУПОРОВА

- На самом деле проект решает еще одну задачу - пополнения учительского сообщества, - сказал народный избранник. - Надо понимать, что сейчас дети учатся в две смены, то есть преподавать могут одни и те же учителя, в случае перехода в односменный режим уже такой возможности не будет. Но планку качественного образования держать надо. Этот эксперимент - движение в нужном направлении. Да, зарплаты у молодых учителей не очень высокие, но жилье является стимулом и поддержкой.

С ним согласились главные герои проекта - лауреаты и победители — молодые специалисты заверили, что гарантии трудоустройства и жилье отличная мотивировка двигаться вперед.

- Новая школа, новый коллектив, возможность показать себя, перенять опыт — это и стало стимулом для участия в отборе, - говорит Елена Курникова, учитель физкультуры из Новошахтинска. - Мне кажется, для всех молодых специалистов это хорошее начало карьеры!

С правом на жилье: в Ростове-на-Дону вручили сертификаты выпускникам ЮФУ, которые будут преподавать в школе в СуворовскомФото: Ольга КУПОРОВА

Стоит отметить, что Южный федеральный университет уже несколько лет проводит планомерную работу по трудоустройству выпускников, речь идет не только о будущих педагогах, но и о студентах других специальностей, в частности, инженерах и it-специалистах. В ЮФУ подчеркивают, что уверены в перспективах пробного эксперимента, не исключено, что в скором времени подобные сертификаты программы по поддержке профессиональной карьеры молодых выпускников получат и другие студенты.

С правом на жилье: в Ростове-на-Дону вручили сертификаты выпускникам ЮФУ, которые будут преподавать в школе в СуворовскомФото: Ольга КУПОРОВА

КОНКРЕТНО

Школа в Суворовском откроется 1 сентября

Уже известно, что новой школе присвоен номер. Она будет 75-я. На данный момент завершены все строительные работы, монтаж оборудования, закупают последний инвентарь, одновременно идет отладка инженерных сетей. Здание школы, которая может принять 1340 детей, включает в себя классы, учительские, медицинский и административный блоки, а также библиотеку, столовую и трудовые мастерские. Для занятий спортом предусмотрены футбольное поле, баскетбольная площадка, беговые дорожки. Уже с 1 июля в школе начнут прием документов от родителей учеников.