Ростовский Хатико больше года ждет своего хозяина, который оставил его умирать в поле.

Он целыми днями смотрит на дорогу и ждет, что хозяин все же вернется. Вернется туда, где оставил - в поле, в двух десятках километрах от Ростова-на-Дону, вместе с детской собачьей будкой. И в снег, и в дождь, и в сорокаградусную жару Хатя - так его прозвали местные жители, не покидает место последней встречи с хозяином. Несчастного бедолагу заметили местные жители и уже год подкармливают, чем могут. А пес все ждет возвращения того, кто однажды его уже предал. Правда, смириться с этим собачье сердце никак не хочет.

Собаку прозвали Хатико. Пес отзывается на новую кличку.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«ТАМ НЕТ НИ ДУШИ»

- Впервые мы увидели его чуть больше года назад, как раз в Вербное воскресенье, - рассказала газете «Комсомольская Правда-Ростов» Марина Гетманская. - Ехали с мужем срезать веточки. Проезжали мимо поля, посреди которого увидели крошечную детскую будку. Рядом с ней лежал пес, который в нее уже и не помещался-то. Мы нашли его умирающего от голода, в полях. Там - ни души. Сколько пережила эта собака, одному Богу известно. Весь худой, голодный. До ближайшего населенного пункта - километр, не меньше. Мы, конечно, отдали ему всю еду, что была с собой. Тот, не отрывая глаз от дороги, с жадностью съел бутерброды и снова уставился вдаль.

Таким его нашли год назад.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам женщины, забрать собаку у них возможности не было - в небольшой ростовской квартирке и так живут два кота, тогда она кинула клич в соцсетях. Откуда и узнала — некоторые местные жители знают о собаке. Говорят, что та охотно идет на контакт к человеку. Но место своей службы покидать отказывается. Будто кто-то приказал: «Охраняй». Так он и несет свою службу. Даже, когда поле все было выжжено пожаром, дворняга лишь перешла на другую сторону дороги, откуда ее было бы видно.

После пожара пес перешел на другую стоону поля, но дорогу из вида не теряет.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«НЕУЖЕЛИ ОН ТАК И НЕ ДОЖДЕТСЯ?»

Пес уже пережил зиму и пожар в полном одиночестве. В надежде, что его заберут. Но никто так и не вернулся. Хатико так и живет на том же поле, всматриваясь вдаль. Он очень предан своему месту, ведь здесь была последняя встреча с его любимым человеком.

Сама по себе собака жизнерадостная, активная и умненькая.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- При первой возможности мы ехали к нему, - продолжает собеседница. - Пес стал отзываться на кличку Хатя и Хатюша, производное от Хатико. Мы привезли ему новую будку, игрушки, еду. А еще обработали репеллентами от клещей. Местные тоже привозят ему то, чем богаты. Там уже целый собачий городок из трех будок - крыша из фанеры, есть шины вместо стен. Сама по себе собака жизнерадостная, активная и умненькая. Дает себя погладить. Совсем молодая, воспитанная и знает команды. Просто в один миг стала не нужной. Несмотря, на предательство, верит людям. В то, что за ним вернется хозяин, лично мы уже не надеемся. Если честно, нам всем так хочется, чтобы нашелся тот, кто смог бы отогреть и растопить его маленькое и верное сердечко. Неужели, он так и не дождется своего человека?!

Сердобольные ростовчане уже принесли ему игрушки.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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