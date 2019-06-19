«Дура была»: исповедь многодетной матери, которая пошла на разбой ради денег

Разговор с мамой шестерых детей изначально не клеился. Он проходил в комнате воспитательной работы азовской женской колонии. 36-летняя Аня кивала головой и односложно отвечала на ответы, поглядывая на сотрудников колонии, которые были свидетелями нашей беседы. Сложно в ней было разглядеть налетчицу, которая взяла в руки автомат, пусть даже неисправный (ее приговорили к шести годам, признав виновной в разбое и хранении оружия - автр). Потом была экскурсия по территории исправительного учреждения, говорили о работе, цветах и урожае, Аня постепенно оттаяла, только попросила фамилию не писать - очень стыдно перед людьми, а еще больше - перед детьми.

ВЫСКОЧИЛА ЗАМУЖ В 17 ЛЕТ

- Родилась в небольшой деревне, где всего-то пару улиц, а центр жизни - школа, да Дворец культуры, - начала свой рассказ многодетная женщина. - Всегда была маминой помощницей. После девятого класса многие ребята стали потихоньку уезжать, понимая, что в деревне жизни нет. Я влюбилась. В 17 лет вышла замуж, так и не получив аттестат о среднем образовании, хотя и училась на четверки. Потом родила старшего мальчика, следом - еще одного. Они у меня очень хорошие. Первый супруг тоже хороший, но характерами не сошлись, это сейчас я понимаю, надо было проявить терпение...

Через несколько лет встретила другого мужчину. Родила трех девочек. Было очень тяжело финансово, я подрабатывала шабашками. Помогал огород, да подворье - куры, утки, поросята. Знаете, у нас в деревне год жизни женщины идет за два. Моей маме 63 года, вроде молодая, а уже столько болезней... Со вторым мужем тоже не сложилось, он уехал к себе в соседнюю деревню, а я осталась у матери.

Домик у нас небольшой, три комнаты, шалеванный, летняя кухня, да огород. Вот и все. С мамой всех тянули, а это тяжело - накормить, обуть, в школу собрать - спасибо первому мужу, он платил алименты, помогал мальчикам. Но мужская рука в доме требовалась. Денег катастрофически не хватало, работы не было, руки опускались, какой-то полный беспросвет. Стала жить с мужчиной, будущим отцом моего шестого ребенка и (грустно усмехаясь) подельником. Он, кстати, тракторист, механик, золотые руки. Да, сидел. У нас в деревне редкий мужик на глупость не пойдет, что ж теперь?

Аня вторая справа. Фото: стоп-кадр видео ГУФСИН по РО

И ВЗЯЛА В РУКИ АВТОМАТ

- На самом деле у меня многие спрашивали о том, зачем столько детей рожала, когда нет нормальной работы, но от аборта как провидение уводило. Только подумаю, поняв, что беременна, так сразу что-то происходило. Дима (последний мальчик) стал желанным. Это для меня он шестой ребенок, для моего мужчины - первый. Очень радовался, когда я ему сказала о беременности. У меня срок был два месяца, когда в гости пришли знакомые. Нет, не дружили. Были знакомы, как все в деревне (задумавшись). Если честно, то тот день вспоминать не хочется. Стыдно и тяжело, хотя все было как в тумане. Сидели, говорили, выпивали, денег не было. Откуда у нас деньги, когда на хлеб, да одежду детям едва хватало? Они сказали, мол, пошли. Я с ними и пошла. Не видела ни автомата, ни обреза.

- Точно?

- Темно было, зашли в дом, только тогда я увидела, что знакомые достают из-под верхней одежды автомат и обрез. Я стояла позади них, но да, на пару минут взяла оружие.... В доме жила одинокая бабушка, она сильно испугалась, говорила, что денег нет. Не помню, кажется, плакала. Да, плакала, у нее была истерика. Это понятно - ей угрожали оружием... Мне стало как-то противно, неловко от происходящего.

«А УТРОМ ЗА МНОЙ ПРИШЛИ»

- Утром приехал участковый, я в это время собирала детей в школу. Забрали меня. Поначалу думала, что все временно, что сейчас вернусь домой, я же все-таки в ожидании ребенка. Потом прошел один день, второй, денег на адвоката не было, назначили защитника. Вскоре оказалась на два месяца в следственном изоляторе. Потом продлили арест еще на два месяца. Там мой младшенький Дима и появился на свет. Следствие шло два года, «шили» несколько эпизодов, в итоге остался один.

Как потом оказалось, нас «сдал» один из тех мужчин, с которым я пошла в дом. Сам позвонил в полицию и все рассказал, написал признательные показания, свалив всю вину на меня и сожителя. Я говорила следователю, что сожителя во время разбоя не было, он остался спать в доме, но мне не поверили. Посадили его на восемь лет, меня - на шесть. Почему так много? Да, были какие-то еще эпизоды, но я ничего об этом не знала, да и не хочу знать (задумавшись, опустила взгляд вниз).

- А что со старушкой, видели ее потом?

- (помолчав несколько минут) Нет, она умерла, не дожила до суда.

У Ани три девочки и три мальчика. Фото: стоп-кадр видео ГУФСИН по РО

РАДИ ДЕТЕЙ СТАЛА ПЕРЕДОВИКОМ ПРОИЗВОДСТВА

- Поначалу было чувство безысходности. Вы даже не понимаете, как это - оказаться в неволе. Мне никто не угрожал, не бил, требуя признания. Но мысли были о детях, корила себя, ругала. Деньги не стоят семьи... Решила - ради детей буду стараться. Дима родился в изоляторе, с ним на руках выслушала приговор, потом уже вместе попали в колонию. Тут, конечно, другое настроение и атмосфера. Мне повезло, попала в отряд облегченного содержания. Днем сын находился в Доме ребенка, я работала в цехе, потом приходила к нему. За хорошее поведение положены встречи с родными, поэтому я очень старалась, понимаю, что моей маме очень тяжело приезжать с детьми в колонию, бывают здесь примерно раз в полгода, но я очень по ним скучаю. Сейчас здесь зарабатываю около 12-15 тысяч рублей, почти все отдаю семье, чтобы им легче было, кое-что оставляю себе - на необходимые вещи.

«ОСВОБОЖУСЬ, УЕДУ В ГОРОД - В ДЕРЕВНЕ ЖИЗНИ НЕТ»

Когда разговор зашел о детях, Аня сразу стала улыбаться.

- Они для меня все, даже не представляете, как мне неудобно и больно понимать, сколько глупостей я натворила. Но, знаете, прожив некоторое время в колонии, прошло чувство безысходности. Сейчас планирую свою жизнь. Старшие мальчики уехали в город к своему отцу. Думаю, что мне тоже надо будет переехать, так как в деревне заработков нет. Все живут натуральным хозяйством, а повторять пройденное очень не хочется. Поверьте, это очень страшно, особенно, когда в суде видишь родные лица. С сожителем мы иногда переписываемся, буду его ждать, а как иначе? На самом деле он у меня нормальный, но так вот получилось...

КСТАТИ МНОГОДЕТНУЮ МАТЬ МОГУТ ВЫПУСТИТЬ РАНЬШЕ СРОКА

В начале июня Аня за хорошее поведении получила право провести три дня в семье, чтобы передать под опеку младшего сына Дмитрия, которому исполнилось три года. Это новая форма поощрения, которая предоставляет заключенным. Сама женщина говорит, что эти дни дома почти не спала - общалась с мамой, детьми, помогала по хозяйству - белила хату, копала огород. Для нее это стало глотком свободы.

- Впервые в истории этой женской колонии осужденной был предоставлен выезд домой на трое суток за пределы исправительной колонии, - рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области. - С первых дней пребывания в ИК она стремилась всеми силами вернуться побыстрее к своим детям, работает на производственном участке, за короткое время стала передовиком, не однократно поощрялась, состоит на облегченных условиях отбывания наказания.

В настоящее время Анна собирает документы на условно-досрочное освобождение.