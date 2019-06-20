В Аксае на ура прошел «Хёндэ пикник»: гостей накормили шашлыком и научили собирать букеты из цветов

В минувшую субботу под Ростовом прошел автомобильный «Хёндэ пикник». Сотрудники автосалона «Hyundai Темп Авто» (он находится в Аксае, на ул. Западной, 37в) пригласили в гости своих клиентов - настоящих и потенциальных, предложив в душевной обстановке вместе спасаться от жары. В прохладном шоу-руме угощали освежающим лимонадом и вкуснейшим шашлыком, учили собирать милейшие букеты из полевых цветов, дарили подарки за участие в веселых конкурсах, фотографировали на фоне экологичной фотозоны. Желающие могли пройти тест-драйв любого автомобиля модельного ряда Hyundai, чем многие и воспользовались.

Фото: "Темп Авто"

- Отдельное спасибо за дружескую атмосферу, ни капельки не пожалела о потраченном времени, - говорит жительница Азова Ирина. - Я остановилась на городском кроссовере Hyundai Creta, так как у самой похожий автомобиль, но другого бренда. Мне предложили несколько вариантов маршрута. Наиболее интересным показался тот, который проходил по проселочной дороге. Сразу почувствовала ходовую, маневренность автомобиля, никогда в моих машинах не было камеры для парковки, потому немного «побаловалась» движением задним ходом, ну и не помешала другим участникам дорожного движения.

Фото: "Темп Авто"

Сразу после тест-драйва многие (в том числе и Ирина) воспользовались возможностью узнать цену своего старого автомобиля, который можно сдать по трейд-ин и получить скидку на покупку нового. Кто-то решил пройти полную диагностику, кто-то попросил назвать примерную сумму, чтобы впоследствии сопоставить с другими предложениями и принять окончательное решение. Но никто не остался без подарка. Всем, кто прошел тест-драйв, вручили подарки и предоставили очень приятный бонус - тонировку задних стекол при покупке машины до 30 июня.

Фото: "Темп Авто"

- Увидел сообщение об автомобильном пикнике, посмотрел на карте - дорога в субботнее утро займет 15 минут и подумал: «Почему бы и нет, учитывая, что машину надо менять, а выходной хочется провести и с пользой, и с интересом?» И вот я здесь со всей семьей, - признался житель Ростова-на-Дону Сергей. - Пока моя супруга собирала букеты, а я обсудил возможности трейд-ин, скорее всего, соглашусь, потому что машину оценили в хорошую сумму и предложили еще скидку при покупке новой. Вполне устраивает также стоимость сервисного обслуживания и место, где находится автосалон, сюда достаточно быстро добираться из Ростова, а жителям Аксая вообще повезло в этом плане.

Фото: "Темп Авто"

Стоит отметить, что участие в «Хёндэ пикнике» приняло участие несколько десятков человек. Сам тест-драйв в активном режиме проходил в течение трех дней (14, 15 и 16 июня), желающие могли испытать любой автомобиль на нескольких маршрутах.

Фото: "Темп Авто"

КСТАТИ

Вы не попали на пикник? Не расстраивайтесь - он не последний! Вы можете в любое время записаться на тест-драйв, чтобы оценить возможности автомобильного ряда Hyundai. В «Темп Авто» всегда рады ответить на любые вопросы и поделиться всеми выгодными предложениями.

Фото: "Темп Авто"

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