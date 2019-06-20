Мусорную свалку, на которую Путину пожаловались из Ростовской области, ликвидировали за день до Прямой линии

На Прямую линию к Владимиру Путину поступил вопрос — точнее, жалоба - от жительницы села Покровское Ростовской области Ксении Бабятинской:

- Что же происходит с этой мусорной реформой, мы тонем в этом мусоре, его неделями не вывозят! - заявила Ксения.

Местные жители Покровского рассказали корреспонденту «Комсомольская правда – Ростов», как обстоят дела с вывозом мусора в селе. По словам Елены, местный полигон принимает отходы из Таганрога и сильно переполнен. Из-за этого недавно около Покровского появилась стихийная свалка.

- От нее невыносимо воняет. Когда дует ветер – зловоние – на все село. Наши местные постоянно митинги устраивали, чтобы свалку убрали. А пару недель назад она еще и загорелась. А, может, и подожгли. Дым стоял во всей округе, - поделилась другая жительница села Татьяна.

Свалка периодически загоралась, рассказывают местные. Фото: ОК/"Деловой Миус"

Владимир Путин дал развернутый ответ по поводу ситуации с отходами в стране.

- Десятилетиями накапливали мусор, отходы бытовые, и никто этим, как следует, не занимался, - отметил, отвечая на вопрос, Путин. - Специалисты знают точно: мы генерирует ежегодно 70 млн отходов, и на самом деле, никто не занимается в промышленном смысле. ...То, что показали сейчас, это безобразие. Нужно посмотреть — где, в каких районах, регионах это происходит. Растут тарифы, отчасти это, может быть, неизбежно, потому что нужно иметь деньги, чтобы начать работу. Но люди должны видеть результаты, это не тот случай, когда нужно оттягивать на двадцать лет. Мы приняли решение, я согласился предоставить губернаторам право выбирать, кто будет работать на этих контейнерных площадках — либо управляющие компании, либо так называемые региональные операторы. Надеюсь, что удастся навести порядок в ближайшее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/715694" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о мусоре.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

На жалобу президенту в донском регионе уже, к слову, отреагировали - практически моментально:

- Ситуация в Покровском была известна, - прокомментировал «Комсомольской правде» обращение на Прямую линию к главе государства губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Мусор там копился в течение какого-то времени, но как только сигнал был получен, площадку очистили, мусор оттуда вывезли в период с 12 по 19 июня.

Как уточнили «КП» в областном МинЖКХ, с 1 января вывозом мусора в Неклиновском районе, а также в соседних Таганроге, Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах ведет региональный оператор «Экотранс».

Зрелище, конечно, малоприятное. Фото: ОК/"Деловой Миус"

- В связи с закрытием полигона (ТБО) в Таганроге, отходы размещались на полигоне в Матвеево-Курганском районе, для чего были изменены его технические характеристики и увеличены лимиты для размещения, - сообщили в ведомстве. - С 1 июня лимиты исчерпаны. Временно отходы размещались на площадке перегрузки (в Неклиновском районе. - прим. ред.). В настоящее время ТКО с нее перевозятся на полигон в Новошахтинске.