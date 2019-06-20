2019-06-20T15:09:07+03:00
Общество

«Дело Голунова» по-ростовски: врача-нарколога, разоблачавшего секты, арестовали за покушение на сбыт наркотиков

Отец Николая Каклюгина обратился на Прямую линию к Владимиру Путину [видео]
Александр СТЕПАНОВ
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Николай Каклюгин был не только врачом, но еще и вел активную общественную деятельность, наступая на болевые точки влиятельных организаций. Фото: личная страница героя публикации.Николай Каклюгин был не только врачом, но еще и вел активную общественную деятельность, наступая на болевые точки влиятельных организаций. Фото: личная страница героя публикации.
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Психиатр-нарколог Николай Каклюгин, кандидат медицинских наук, выступавший экспертом в сфере антинаркотической политики, уже восемь месяцев находится в СИЗО — по статье 228.1 УК РФ: ему инкриминируется покушение на сбыт наркотиков.

Обвинение — идентичное тому, что пытались предъявить журналисту Ивану Голунову. Вот только Каклюгину — не повезло. В отличие от Голунова, после его задержания, случившегося еще в октябре прошлого года, волна общественного негодования не поднялась, митингов никто не проводил, и экстренных расследований в отношении полицейских тоже не было.

Хотя — обстоятельства уголовного дела, по которому проходит обвиняемым Николай Каклюгин, утверждает его отец Владимир Борисович, очень схожи с «голуновскими»: он даже записал видеообращение на Прямую линию Президента России.

- Николай - известный в стране и за рубежом специалист по противодействию тоталитарным деструктивным культам и сектам и работе с пострадавшими от их воздействия, известный общественный деятель, - заявил Каклюгин-старший. - Он тесно взаимодействовал и с РПЦ по вопросам реабилитации наркозависимых. А дело, по которому он столько времени находится в СИЗО Новочеркасска, сфабрикованное. Задержание было проведено с многочисленными нарушениями УК РФ, без ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий. - прим. ред.), не был проведен обыск дома у Николая Каклюгина, в деле масса вопиющих нарушений и фальсификатов, нет отпечатков его пальцев, никаких доказательств сбыта, телефон, который был изъят при задержании, удивительным образом исчез и не фигурирует в деле. Расследование ведется необъективно, с необоснованным обвинительным уклоном.

Отец Николая, Владимир Каклюгин, надеется на помощь главы государства. Фото: личная страница героя публикации.

Отец Николая, Владимир Каклюгин, надеется на помощь главы государства. Фото: личная страница героя публикации.

КТО ТАКОЙ НИКОЛАЙ КАКЛЮГИН

Будущий врач и нынешний арестант вырос в Новочеркасске, потом поступил в Ростовский медуниверситет, после окончания которого уехал в Москву, где защитил кандидатскую в институте им. Сербского.

Затем, рассказывает его отец, работал в православном центре святого праведного Иоанна Кронштадтского Московской Патриархии, которым руководит доктор медицинских наук, игумен Анатолий Берестов, а далее главный нарколог Краснодарского края пригласил его в столицу Кубани на должность заместителя главврача по реабилитационной работе регионального Наркодиспансера.

- Там он, впрочем, не сработался с руководством, и ушел на вольные хлеба, - продолжает Каклюгин-старший. - Открыл частную клинику помощи наркозависимым и продолжал общественную деятельность: сотрудничал с Екатеринодарской епархией, писал научные работы, был помощником депутата Госдумы Николая Валуева, выступал в парламенте экспертом.

Собственно, уверен отец Николая, как раз эта общественная деятельность, за которую он, кстати, был даже дважды награжден ФСКН России (Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, упразднена в 2016-м) - Почетной грамотой и нагрудным знаком, и стала причиной его задержания.

В кругу общения активиста были и священники РПЦ. Фото: личная страница героя публикации.

В кругу общения активиста были и священники РПЦ. Фото: личная страница героя публикации.

- Я сам спрашивал у него: зачем, мол, тебе это все нужно? - говорит Владимир Борисович. - А он мне отвечал — папа, ну как ты не понимаешь, эти секты, прикрываясь мнимой реабилитацией, они же губят людей, выкачивая при этом деньги с государства и родственников несчастных, это же сотни миллионы рублей! Именно Коля, сейчас об этом не помнят уже многие, стал инициатором разгромы секты Куренкова в Краснодарском крае, избивал и насиловал детей.

ЗАДЕРЖАНИЕ ВРАЧА — МЕСТЬ СЕКТАНТОВ?

Сам Николай объяснял свое задержание тем, что как раз за несколько дней до этого вышел его новый фильм-расследование: в нем рассказывалось как раз о том, что крупная общественная организация, позиционирующая себя как центр (с региональными ответвлениями) по реабилитации наркоманов и алкоголиков. А Каклюгин утверждает, что это — глобальная отмывка денег.

- Коля последние несколько лет постоянно жил в Краснодаре, там у него квартира, а в октябре прошлого года о встрече попросила его коллега — женщина, которая тоже там возглавляет один из центров помощи наркозависимым, но почему-то она назначила место свидания в Ростове, причем, срочно, - объясняет Владимир Каклюгин. - Ну а Коля — человек свободный в принятии решений, к тому же, это была возможность побывать в нас с матерью в Новочеркасске, вот он и согласился. Два дня он пробыл у нас, а вечером 19 октября поехал в Ростов-на-Дону — там, в кафе по соседству с Театральной площадью (это самый центр города), и было назначено это рандеву.

По его словам, коллега терпеливо прождала опаздывавшего Николая полтора часа — все сидела одна за столиком. А потом, когда он приехал, они совершенно недолго побеседовали, и она резко засобиралась уходить — и попросила проводить его до машины, которую почему-то оставила на улочке с противоположной стороны парка, в самом темном месте.

- Моя спутница по пути несколько раз пыталась всучить мне деньги, называла сумму в 60 тысяч рублей, - давал позже пояснения сам Николай Каклюгин. - Якобы для финансовой помощи. А потом вдруг резко куда-то свернула, я остался один, а затем ко мне резко подскочили несколько человек. Меня задерживала не просто группа оперативников, а целый штурмовой отряд спецназа ГУНК МВД «Гром» со всеми спецэффектами, потоками нецензурной брани, тычками, ударами. Жестко уложили «лицом в асфальт».

На пакетиках с наркотой, обнаруженных в кармане куртки Каклюгина, его отпечатков, к слову, не нашли.

На пакетиках с наркотой, обнаруженных в кармане куртки Каклюгина, его отпечатков, к слову, не нашли.

Отец задержанного врача говорит, что его тут же засунули в салон «Лады Приоры», буквально посадив на коленки одному из сотрудников на заднее сиденье: там находились трое, а вперед еще два. Получилось, что Каклюгина, на котором защелкнули наручники, буквально втиснули лицом между передними креслами.

- А дальше машина тронулась, зачем-то сделала оборот вокруг квартала и вернулась в районе расположенного по соседству гаражного кооператива, где Колю положили на бок, один из оперов посветил фонариком и вытащил из кармана куртки сверток — там оказались 29 пакетиков с наркотой, - продолжает Каклюгин-старший. - Разумеется, там уже были понятые, но это отдельная «песня»: один из них, как потом оказалось, «дружит» с опером, производившим задержание на Фейсбуке, а второй позже, когда его вызывали в суд, звонил этому сотруднику и спрашивал, что он должен говорить на суде...

«АНАЛОГИИ С «ДЕЛОМ ГОЛУНОВА» УМЕСТНЫ»

- Самое, что интересное, основанием для этого преследования стало утверждение одного бывшего наркомана, четырежды судимого, которого сын, по своей доброте, пытался пристроить на работу в православный медцентр в Шахтах, - рассказывает Владимир Борисович. - Он дал показания, что Коля при нем расфасовывал по своим карманам наркотики и сам был «под кайфом», и ему предлагал. Вот, собственно, и все, что есть, по большому счету, у следствия. Если, конечно, не брать в расчет эти пакетики, которые странным образом обнаружились у Николая в машине оперативников. Но ведь глупо же, согласитесь, встречаться с коллегой из наркоцентра, имея в кармане «зелье», а потом идти с ней по парку — якобы на место сбыта. А в уголовном деле зато есть формулировка: «Наркотические средства, приобретенные у неустановленных лиц, с целью сбыта неустановленным лицам». Это — как вообще?!

Почему, удивляется он, не была проведена оперативная съемка контактов с потенциальным покупателем? Отчего вообще взяли «при попытке сбыта», не оформив «железобетонно» сам сбыт? Где записи телефонных переговоров с продавцами-покупателями?

- Действительно, аналогия с «делом Голунова» здесь напрашивается, - прокомментировал «КП» ситуацию бывший сотрудник спецслужб Сергей К. - Вновь — грубая, топорная работа, прежде всего — оперативная. Я не понимаю, признаться, как можно готовить операцию по задержанию по такой статье как «Сбыт наркотиков», не подкрепившись конкретикой: записями встреч и переговоров, съемкой служб наблюдения, а также без работы с потенциальным покупателем?

Кстати, в защиту Николая Каклюгина выступили те, с кем он сотрудничал и помогал, включая представителей РПЦ и депутатов Госдумы, однако результата это не принесло.

- Одна надежда теперь — на Президента России Владимира Путина, - разводит руками Владимир Каклюгин. - Очевидно же, что пока он не скажет свое веское слово, всем словно наплевать — на закон, порядок, вообще справедливость.

Видеообращение Владимира Каклюгина к Владимиру Путину о задержании сына-врача за "покушение на сбыт наркотиков". 20.06.2019 г..//ВК, личная страница Владимира Каклюгина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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