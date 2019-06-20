2019-06-20T15:26:33+03:00
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Штрафы ГИБДД: как проверить свою задолженность, и в какие сроки можно оплатить

На каких сервисах и порталах можно проверить задолженности по штрафам
Наталья ВЕСНИНА
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Штрафы ГИБДД: как проверить свою задолженность, и в какие сроки можно оплатитьШтрафы ГИБДД: как проверить свою задолженность, и в какие сроки можно оплатитьФото: Валерий ШАХОВ
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Бывают ситуации, когда камеры фиксируют нарушения, а постановление о штрафе либо приходит не на тот адрес, либо вообще теряется в дороге. Нередки и ситуации, когда по вине банка информация об оплате штрафа до госорганов не доходит. Так или иначе, но водитель попадает в список должников. Как же проверить, есть ли вы в этом списке?

В сети Интернет можно найти достаточно большое количество сайтов и сервисов, которые предлагают проверить наличие штрафов. Но лучше использовать для этой цели официальные ресурсы, на которых размещается более актуальная и проверенная информация.

1). Узнать текущую ситуацию можно на официальном сайте ГИБДД. В разделе «Сервисы» размещена форма для проверки штрафов. Поиск информации производится по номеру автомобиля и номеру свидетельства о регистрации транспортного средства. Если оплату штрафов вы уже произвели, но эти данные не зафиксированы, нужно загрузить отсканированную квитанцию и указать свой e-mail для связи. После получения данных сотрудники ГИБДД внесут необходимые корректировки.

2). На портале госуслуг для проверки штрафов существует категория «Транспорт и вождение» и раздел «Штрафы». После прохождения авторизации проверить свои задолженности можно будет двумя способами - по номеру водительского удостоверения либо по номеру автомобиля и свидетельства о его регистрации.

3). Также проверить наличие штрафов можно через сервис «Яндекс.Деньги». Там же можно выбрать опцию постоянного уведомления. В этом случае информация о штрафах будет периодически поступать к вам на почту или телефон.

4). Сайты некоторых онлайн-банков также предлагают удобные способы проверки штрафов. Обычно требуется ввести номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства.

5). Уточнить информацию можно и при личном посещении территориального подразделения ГИБДД.

Законодательством о штрафах предусмотрены следующие сроки:

- 10 дней на возможность обжалования постановления;

- 60 дней на оплату;

- 10 дней на передачу постановления в службу судебных приставов;

- в течение 20 дней с момента составления протокола действует льготный период, во время которого некоторые штрафы можно уплатить с 50%-й скидкой.

При неоплате штрафов в указанные сроки возможен целый ряд санкций, в который входит увеличение суммы штрафа в два раза, административный арест на 15 суток, обязательные работы, приостановка действия водительских прав, запрет на выезд за границу и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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