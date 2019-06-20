Летом мы устраиваем веселые семейные праздники на открытом воздухе в самых центровых местах города. В субботу, 15 июня, в парке им. Октябрьской революции на главной сцене состоялся один из наших любимых праздников - «Интерактивный ребенок».

Несколько лет назад мы стали проводить его на летних каникулах, чтобы организовать досуг детей, в игровой форме провести различные соревнования на развитие логического мышления, смекалки и воображения.

В Ростове-на-Дону прошел праздник «ИнтерАктивный ребенок»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

С тех пор полюбившийся детям и взрослым праздник проводится в июне ежегодно. Особое внимание мы всегда уделяем конкурсам, помогающим привить ребятам правила поведения во всемирной паутине. Сегодня почти все присутствуют в сети Интернет, а вот как обезопасить себя, знают немногие. Мы с удовольствием обучаем ребят в игровой форме, и помогают нам в этом замечательные партнеры.

За здоровьем и хорошим настроением гостей на празднике следила сеть медицинских лабораторий «ИНВИТРО». Она является ведущей медицинской компанией в России и предлагает более 1800 видов исследований: от базового анализа крови до сложных биохимических, иммунологических и генетических исследований. Обратиться в любой медицинский офис «ИНВИТРО» можно самостоятельно или по направлению врача. Результаты исследований действительны в любом государственном медучреждении на территории страны. В медицинском офисе в Ростове и Таганроге, помимо лабораторной диагностики, проводится широкий спектр ультразвуковых исследований, ЭКГ, работают врачи-гинекологи. Также можно заказать услугу «Выезд на дом» и сдать анализы дома или в офисе - это просто и удобно.

За здоровьем и хорошим настроением гостей на празднике следила сеть медицинских лабораторий «ИНВИТРО».Фото: Юлия ЛАНДЫШ

А на нашем празднике лаборатория «ИНВИТРО» приготовила для гостей познавательный и веселый конкурс: участникам надо было догадаться по картинке, какой вирус на ней изображен. Вирус Касперского или воспаления хитрости? Гриппа или кори? Оказалось, что ребята знают вирусы, и за это каждый получил свою награду - 3 главных победителя рюкзак с наполнением фирменной продукции, 3 поощрительных - пакет с книгой и сувенирной продукцией. Кстати, чтобы не гадать, можно просто обратиться за помощью к профессионалам!

«ИНВИТРО» приготовила для гостей познавательный и веселый конкурс: участникам надо было догадаться по картинке, какой вирус на ней изображен.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Белоснежный котик, символ «Уютной ипотеки» от Газпромбанка, приятно дополнил наш праздник! С ним с удовольствием фотографировались на память и дети, и взрослые. Для гостей праздника партнер провел конкурс, участникам которого надо было вспомнить как можно больше пушистых и усато-полосатых сказочных персонажей. Кот Бегемот, котенок Гав, кот Леопольд… Оказывается, перечислять мультяшных и киношных котиков можно очень долго, так что соревнование между тремя командами было захватывающее. Но главное, что подарки от Газпромбанка за свое старание получили все.

Для гостей праздника «ГАЗПРОМБАНК» провел конкурс, участникам которого надо было вспомнить знаменитых котов.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Детская безопасность - один из главных вопросов во время каникул, когда ребята весь день предоставлены сами себе. Как правильно вести себя в интернете? Каверзные вопросы на эту тему мы задали участникам нашего интерактивного конкурса, и многие из них отлично справились! Что делать, если случайно попал на незнакомый сайт? Открывать ли электронные письма от неизвестных контактов? Допустимо ли ходить на встречи с теми, кого ты знаешь только по Интернету? Можно ли публиковать фотографии посторонних людей? Ребята не только дали правильные ответы на эти вопросы, но и выучили новое слово «нетикет», которым сейчас обозначают правила этикета в сети. А самые сообразительные получили за свои знания подарки от «Комсомолки»!

Самые активные ребята получили подарки от «Комсомольской правды» и партнеров.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Стоит отметить, на нашем празднике работала стойка «Комсомольской правды», где каждый гость мог приобрести свежий номер газеты, а также книги из наших коллекций и детские комиксы по специальной цене. Детей мы порадовали свежими выпусками по мотивам любимых мультиков «Фиксики», «Лео и тиг», «Принцессы».

На стойке «Комсомольской правды» каждый гость мог приобрести свежий номер газеты, а также книги из наших коллекций и детские комиксы.Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Отличное настроение на празднике помогали создавать театр-студия эстрадной песни «Сиреневый дождь», основанная в 1992 году, и хореографический ансамбль «Фиеста», созданный в 1997 году.

КСТАТИ

Электросетевая компания «Россети Юг» поздравляет ребят с каникулами и призывает всех соблюдать правила электробезопасности. Энергетики проводят постоянную профилактическую работу для предотвращения случаев поражения электрическим током. Дети - наиболее незащищенная группа, и, к сожалению, они максимально попадают в зону риска потенциального травматизма.

Как доступно объяснить ребенку, что электрический ток невидим, но очень опасен? Как вести себя, заметив оборванный провод? Как пользоваться электроприборами без последствий поражения электрическим током? Печальная статистика показывает, что зачастую элементарные правила электробезопасности не знают даже взрослые.

Поэтому «Россети Юг» вот уже несколько лет в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмыкия проводит уроки по электробезопасности. Энергетики призывают родителей обязательно изучать со своими детьми правила обращения с электричеством в доступной игровой форме и делиться с ними своими знаниями!