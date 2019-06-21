Сколько не рассказывай о передовом дизайне и технических инновациях, а для большинства ростовчан при покупке нового автомобиля ключевым фактором все еще является его цена. Поэтому наш новый тест-драйв посвящен марке, совмещающей в себе все достоинства городской машины и доступность для большинства автомобилистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/715861" frameborder="0"></iframe> Geely Emgrand X7 в Ростове-на-Дону: тест-драйв, характеристики, цена.Автомобиль Geely Emgrand X7: тестируем компактный городской кроссоверИван БОГОЛЮБОВ

Geely Emgrand X7 – это автомобиль для взрослого человека, который уже все всем доказал, и теперь ему нужен верный «конь», способный выполнять все основные задачи: от ежедневного маршрута на работу до семейного выезда на шашлыки. Основное достоинство этого компактного городского кроссовера, конечно же, цена. Но это не тот случай, когда «дешево и сердито». Если приглядеться к данной машине поближе, то можно увидеть массу плюсов, которые обычно присущи более дорогим моделям.

Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

- Этот автомобиль представлен как с механической, так и с автоматической коробками передач, и цена на него начинается от 890 тысяч рублей, - рассказал менеджер отдела продаж «ВИК-Авто» Анатолий Постолов. - В комплектацию входит все самое необходимое (и даже немного больше) за минимальные деньги. При этом по качеству он уже приблизился к европейским маркам, двигатель и подвеска такие же, как у японских брендов. Дизайн достаточно консервативный, ориентирован на лучшие традиции старых «японцев», но это полностью инновационный автомобиль.

Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

Модель может похвастаться двусторонней оцинковкой кузова, климат-контролем, навигацией, сенсорной магнитолой, бесключевым доступом, «детским замком»,бортовым компьютером, системой курсовой устойчивости и датчиками парковки. И речь идет о самой базовой комплектации.

Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

Передний привод, двигатели 1,8 и 2 литра (131 и 139 лошадиных сил соответственно), колесная база - 2661 мм, дорожный просвет — 190 мм, отличная шумоизоляция, объем багажного отделения - 580 литров. В автомобиле установлены системы помощи при движении под уклон и экстренном торможении, удерживания автомобиля при подъеме и предотвращения опрокидывания.

Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

- В данной ценовой политике этот автомобиль существенно отличается от своих «одноклассников», тех же «корейцев». Они будут просто дороже с таким же наполнением, - резюмировал Анатолий Постолов. - Если вы хотите что-то новое и практичное, но по доступной цене, то обратите внимание на Geely Emgrand X7 - он соответствует абсолютно всем требованиям.

Проехав на автомобиле по городу, мы решили протестировать его в полях — там, где неровные грунтовые дороги, овраги, пыль, колючки и прочие радости бездорожья. Машина показала себя уверенно, несмотря на то, что основная ее функция — это спокойная езда по городу. Как это было — смотрите в нашем видео, а ваш собственный тест-драйв уже ждет вас с автосалоне «ВИК-Авто» на проспекте Королева, 1Г.

Сайт: geely-rostov.ru

Телефон: 8 863 303 55 99

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