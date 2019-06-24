«Из арки падают кирпичи, а проводка искрит»: В Ростове-на-Дону жильцы не могут найти управу на коммунальщиков

В редакцию газеты «Комсомольская правда-Ростов» пришло письмо от жителей дома на улице Республиканской, 74, что в Железнодорожном районе города. Они пожаловались на ужасающее состояние двухэтажки. Снимки, которые сделали местные жители, красноречивее любых слов.

Общедомовой электросчетчик неисправен, часто выбивает пробки и искрит проводка.Фото: личный архив читательницы.

- Наша управляющая компания не обеспечивает безопасность нашего дома и не выполняет текущий ремонт, - говорится в письме. - Дом старый. При этом общедомовой электросчетчик неисправен, часто выбивает пробки и искрит проводка. Так и до беды недалеко! Вот только коммунальщикам до этого нет никакого дела. Мы вызывали электриков, но те приехали лишь раз, сделали ревизию и пообещали, что все доложат начальству. Однако воз и ныне там: итог нулевой! Проходить под аркой в свои квартиры в прямом смысле слова - опасно для жизни! Там с потолка не просто осыпается штукатурка: из нее выпадают кирпичи! Дорожка, которая ведет во двор, также полностью разбита. При этом в доме живет много инвалидов и маленьких детей.

Проходить под аркой в свои квартиры в прямом смысле слова - опасно для жизни!Фото: личный архив читательницы.

Жители пробовали самостоятельно обратиться в Управляющую компанию.

- Но там нам сказали, что дом не подлежит капитальному ремонту, поэтому они ничего не могут и не будут делать, - продолжил автор письма. - Мы уже потеряли надежду на восстановление справедливости. Кто нам поможет?!

Дорожка, которая ведет во двор, также полностью разбита.Фото: личный архив читательницы.

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