2019-06-24T12:11:22+03:00
Общество

«Из арки падают кирпичи, а проводка искрит»: В Ростове-на-Дону жильцы не могут найти управу на коммунальщиков

В доме живут семьи с маленькими детьми и много инвалидов
Ольга ГОПАЛО
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Снимки, которые делали местные жители, красноречивее любых слов.Снимки, которые делали местные жители, красноречивее любых слов.Фото: личный архив читательницы.
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В редакцию газеты «Комсомольская правда-Ростов» пришло письмо от жителей дома на улице Республиканской, 74, что в Железнодорожном районе города. Они пожаловались на ужасающее состояние двухэтажки. Снимки, которые сделали местные жители, красноречивее любых слов.

Общедомовой электросчетчик неисправен, часто выбивает пробки и искрит проводка. Фото: личный архив читательницы.

Общедомовой электросчетчик неисправен, часто выбивает пробки и искрит проводка.Фото: личный архив читательницы.

- Наша управляющая компания не обеспечивает безопасность нашего дома и не выполняет текущий ремонт, - говорится в письме. - Дом старый. При этом общедомовой электросчетчик неисправен, часто выбивает пробки и искрит проводка. Так и до беды недалеко! Вот только коммунальщикам до этого нет никакого дела. Мы вызывали электриков, но те приехали лишь раз, сделали ревизию и пообещали, что все доложат начальству. Однако воз и ныне там: итог нулевой! Проходить под аркой в свои квартиры в прямом смысле слова - опасно для жизни! Там с потолка не просто осыпается штукатурка: из нее выпадают кирпичи! Дорожка, которая ведет во двор, также полностью разбита. При этом в доме живет много инвалидов и маленьких детей.

Проходить под аркой в свои квартиры в прямом смысле слова - опасно для жизни! Фото: личный архив читательницы.

Проходить под аркой в свои квартиры в прямом смысле слова - опасно для жизни!Фото: личный архив читательницы.

Жители пробовали самостоятельно обратиться в Управляющую компанию.

- Но там нам сказали, что дом не подлежит капитальному ремонту, поэтому они ничего не могут и не будут делать, - продолжил автор письма. - Мы уже потеряли надежду на восстановление справедливости. Кто нам поможет?!

Дорожка, которая ведет во двор, также полностью разбита. Фото: личный архив читательницы.

Дорожка, которая ведет во двор, также полностью разбита.Фото: личный архив читательницы.

КСТАТИ

Где «Комсомолка» там победа!

Вы также можете сообщить о своей проблеме, будь то ямы на дорогах, общественный транспорт, грязные улицы, затопленные магистрали, незаконно срубленные деревья, текущие крыши и другие коммунальные неприятности.

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КОНКРЕТНО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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