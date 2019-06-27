«Когда секс, как у двух бегемотов»: 47-летняя ростовчанка рассказала, как похудела на 60 килограммов

Изменить качество собственной жизни решила 47-летняя ростовчанка Анна Кулак. При весе 148 килограммов женщина решилась лечь на бариатрическую операцию (по гастрошунтированию, - прим. автр.). И уверяет: после этого ее жизнь круто изменилась.

- Во мне как будто батарейку поменяли, - признается ростовчанка, которая за два года сбросила 61 килограмм, а размер ее одежды уменьшился с 70-го до 48-го.

Женщина признается, что нет-нет да и позволит себе глубокое декольте.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«ИДЕТ НАШ ТАНКЕР «ДЕРБЕНТ»

- Меня поражает: взять в кредит айфон последней модели люди деньги находят, а вот найти их на операцию не могут, - начала разговор Анна Александровна. - Да ты включи на своем гаджете камеру и сними себя - там же корабль! Меня мой папа так и называл: «Идет наш танкер «Дербент». Но меня это никогда не смущало. У меня всегда были хорошее настроение и хороший аппетит. Воспитывали так: «Не ешь - замуж не выйдешь». Вот я и ела. Замуж вышла. Но после этого ощущение, что открывается третий рот, и ты начинаешь жрать. Потом надеваешь халат. Потом тебя бросает муж. И дальше все по кругу.

Женщина признается: с весом она боролась всю жизнь.

- Я и толстая умела всегда быть очень красивой: у меня на этот счет комплексов не было, - продолжает она.

Жила-была жиробасиной - и вот... тебе 45 лет. А у тебя секс, ну просто как у двух бегемотов в брачный период! Да и как иначе он еще может получиться, когда ты еще все можешь, знаешь и умеешь, а просто не понимаешь как! Это как будто все хорошо, но на самом деле нет. Когда вес зашкаливает, ты больной человек. Кстати, мой нынешний супруг - замечательный человек. Он полюбил меня в том весе, но никогда не намекал на лишние складочки. Более того, сейчас он мной гордится.

По словам Анны Кулак, решение было принято мгновенно.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«МЕНЯ ОБЗЫВАЛИ УМАЛИШЕННОЙ»

По словам Анны Кулак, решение было принято мгновенно.

- Все началось с того, что моя подруга решила сделать себе грудь, - вспоминает она. - Я поехала с ней в клинику за компанию. Но врач сказала, что о пластике с моим тогдашним весом можно забыть и посоветовала знакомого доктора. К тому времени у меня уже болели колени. Внука было не догнать, а ему было 3,5 года. И я подумала: вот пойду с ним гулять, он от меня убежит и я его не догоню. Не дай бог, что в жизни случится! Поняла: дальше терпеть уже нет сил. Попросила доктора, к которому приехала на консультацию: «Вы дайте мне бумажку». И сразу пошла сдавать анализы. За два дня прошла всех специалистов. Помог очень хороший друг, которого я попросила одолжить мне денег. Узнал на что и в тот же вечер мне привез деньги. Два года назад операция обошлась мне в 165 тысяч рублей.

О ней знали только муж и тетя. Остальным сказала только через месяц после.

- У нас же в чудеса никто не верит, а я верила, - говорит она. - Стремительное, как я считаю, падение веса: за первый месяц минус 16 килограммов. Тогда все меня обзывали сумасшедшей и умалишенной. Даже моя мама - хирург со стажем - ругала. Зато неделю назад встретились с ней в Питере. И она мне сказала: «Какая ты молодец! Надо было сделать это гораздо раньше».

Сейчас Анна весит 87 килограммов: вес плавает вокруг этой цифры.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«ЗА РАЗ - СЕМЬ КОТЛЕТ»

- Все толстые врут, что они не едят. Я ела очень много, - рассказывает Анна. - Я когда жарила котлеты, то четыре штуки тут же пробовала. Потом садилась и еще тремя ужинала. Две отбивные с ладошку уходили просто в никуда, могла еще и третья зайти, а к ней картошечка жареная и все, как положено. Я менеджер по работе с ключевыми клиентами, работаю с федеральными сетями. Мисочки с собой не возьмешь. Работа связана с командировками.

Сейчас же женщина весит 87 килограммов: вес плавает вокруг этой цифры.

- И я ем все подряд. Могу и рюмочку пропустить, - признается Анна. - Одно «но»: не могу съесть много - граммов 100-150 за раз. И так три-пять раз в день. Кстати, первый барьер для многих - это цена операции, о здоровье мало кто думает сразу. А я стала записывать: во сколько мне обходится питание. И, в принципе, деньги за операцию отбились за полгода. В неделю на еду у меня уходит около тысячи рублей, просто потому что ты не можешь много съесть, - или кусочек говядины, или рыбки, или одна картофелина. Больше не войдет! Не то что раньше. Хотя сначала все покупалось - как покупалось. Просто думала: сейчас сварю себе кастрюльку супа. Раньше она была бы на два раза, а сейчас ее хватило бы на две недели. Но разве будешь его столько есть?! Поэтому все выливалось. Продуктовое поведение изменилось однозначно, как и пристрастия. Раньше я никогда не ела рыбу, а сейчас ее полюбила. Жизнь меняется.

Сейчас ростовчанка живет активной жизнью.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«ВСТРЕТИМ ЮБИЛЕЙ В МИНИ-ЮБКАХ»

- Кстати, когда мне сделали операцию, я спросила у хирурга: «Ну что, там было ведро?» - говорит Анна Кулак. - Он мне ответил: «Нет». Но как-то же это все там умещалось?! Хотя чему удивляюсь. Люди говорят им стакан воды выпить тяжело, зато две бутылки шампанского или три литра пива во всех входит. И этого тоже никто не понимает. Зато теперь у меня пропали головные боли и мигрени. Я перестала просыпаться ночью из-за болей в коленях. Сейчас все по другому: мои близкие думают, что во мне просто аккумулятор поменяли. Для меня отдых - просто смена труда: день отработала, теперь поеду огород поливать, потом погуляю с собакой, потом встану в 5 утра - постираю, уберусь и поеду на работу. И это в 47 лет! Одной моей подруге, которая тоже решилась на операцию, скоро исполнится 50 лет. И ее день рождения мы решили встретить как положено - в мини-юбках.

Женщина признается, что нет-нет да и позволит себе глубокое декольте.

- Близкие в шоке. Они до сих пор не могут ко мне привыкнуть, - смеется Анна Кулак. - И мой совет: не надо тратить время - мы воруем его у себя и своей счастливой жизни. Часики тикают. На самом деле, толстый человек несчастный. Да, толстяки шутят над собой, но это самозащита и самоирония. А когда ты уже не шутишь, то надо идти и делать. И, прежде всего, для себя. Для многих эта операция - спасение. Я искренне благодарна врачам за чуткое и трепетное отношение к своим пациентам. За то, что им можно было позвонить в любое время дня и суток, если что-то беспокоило и была какая-то проблема. Я им очень сильно благодарна, желаю им здоровья и счастья. Каким будешь ты, выбирать тебе. Но поверьте: худым быть лучше, это самое главное.

Анна уверяет: за два года ее жизнь круто изменилась.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Человек полностью меняет свою жизнь и отношение к миру»

- Операция SADI-S ( билиопанкреатическое шунтирование в модификации одноанастомозного дуоденоилео шунтирование, - прим. автр.) сегодня считается самым современным и прогрессивным методом в бариатрической хирургии, - рассказал руководитель Центра хирургии ожирения и диабета Максим Буриков. - В отличие от других видов шунтирования, она наиболее физиологична, так как сохраняется работа пилорического клапана желудка, и эффективна, если говорить об эффективности снижения избыточной массы тела. Кроме того, во всем цивилизованном мире, в том числе теперь и в России, она признана как один из самых эффективных методов лечения сахарного диабета второго типа. Наша собственная статистика и результаты лечения наших пациентов, которые мы собираем регулярно, свидетельствуют, что это действительно так. Хотя у нас немало примеров, когда и более простые виды бариатрических операций давали впечатляющие результаты, - человек за 7-8 месяцев менялся не только внешне, он полностью менял свою жизнь и отношение к миру.