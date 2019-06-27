Штормовое предупреждение от МЧС: На Ростовскую область идут гроза, град и ливни

Штормовое предупреждение разослали специалисты Главного управлении МЧС России по Ростовской области. Спасатели со ссылкой на синоптиков сообщают: в ближайшее время погода изменит свое настроение.

Так, уже утром в пятницу, 28 июня, в регионе прогнозируют град, грозу, ливни и шквалистый ветер, порывы которого временами будут достигать 23 метров в секунду. Непогода продлится ровно сутки - до утра, 29 июня включительно.

Непогода продлится ровно сутки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ведомстве напоминают, что во время непогоды стоит соблюдать особую осторожность. В частности, без необходимости не выходить на улицу.

К слову, многим жителям города Ростова-на-Дону известны традиционные зоны возможных подтоплений. Но в данном случае повторение - мать запоминания. Поэтому стоит особенно избегать таких мест города, как улицы Шоссейная, Стадионная, Привокзальная, Малиновского, Нансена и Всесоюзная, а также пересечение проспекта Буденновского и улицы Пушкинской.

Во время непогоды стоит соблюдать особую осторожность.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, жителям Дона желательно избегать нахождения под деревьями и линиями электропередач, а еще держаться подальше от рекламных щитов и витрин. Лучше не парковать там и свои автомобили.

АЛЛО!

В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101» и «112».

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99.