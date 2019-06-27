2019-06-27T16:06:26+03:00
Общество

Штормовое предупреждение от МЧС: На Ростовскую область идут гроза, град и ливни

Непогода продлится ровно сутки
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В ближайшее время погода изменит свое настроение.В ближайшее время погода изменит свое настроение.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Штормовое предупреждение разослали специалисты Главного управлении МЧС России по Ростовской области. Спасатели со ссылкой на синоптиков сообщают: в ближайшее время погода изменит свое настроение.

Так, уже утром в пятницу, 28 июня, в регионе прогнозируют град, грозу, ливни и шквалистый ветер, порывы которого временами будут достигать 23 метров в секунду. Непогода продлится ровно сутки - до утра, 29 июня включительно.

Непогода продлится ровно сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непогода продлится ровно сутки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ведомстве напоминают, что во время непогоды стоит соблюдать особую осторожность. В частности, без необходимости не выходить на улицу.

К слову, многим жителям города Ростова-на-Дону известны традиционные зоны возможных подтоплений. Но в данном случае повторение - мать запоминания. Поэтому стоит особенно избегать таких мест города, как улицы Шоссейная, Стадионная, Привокзальная, Малиновского, Нансена и Всесоюзная, а также пересечение проспекта Буденновского и улицы Пушкинской.

Во время непогоды стоит соблюдать особую осторожность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время непогоды стоит соблюдать особую осторожность.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, жителям Дона желательно избегать нахождения под деревьями и линиями электропередач, а еще держаться подальше от рекламных щитов и витрин. Лучше не парковать там и свои автомобили.

АЛЛО!

В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101» и «112».

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Бесплатная медпомощь, о которой вы не знали: эксперты рассказали о главных правилах, как качественно лечиться по полису ОМС
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие специалисты разложили по полочкам все последние нововведения для пациентов, врачей и пояснили, как воспользоваться своими правами на практике
Губернатор Александр Дрозденко: «Если водитель не нарушает правила дорожного движения, нужно давать ему скидку на автострахование»
На заседании Госсовета в Кремле глава Ленинградской области предложил ужесточить наказание для лихачей и ввести поощрения для добросовестных автовладельцев
Глава Национального антикоррупционного комитета: Любая попытка давления на суд должна рассматриваться как преступление
Кирилл Кабанов поделился с «КП» мнением о том, когда наша судебно-правоохранительная система перестанет быть зависимой и станет беспристрастной
Новости 24
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в серии автокраж
В Ростовской области 57 стариков приютили незнакомые им семьи
Капитальный ремонт в Ростовской области проводится по графику
Инвестиции в кармане: «БКС Брокер» запустил приложение с «МегаФон»
В Ростовской области задержали больше тонны живой рыбы
Лучшим брокером России стал банк ВТБ
«Ростелеком» автоматизирует городское хозяйство в городе Шахты Ростовской области
В Ростове-на-Дону за попрошайничество задержали 534 человека
В Ростове-на-Дону выросла средняя зарплата
Из Ростовской области отправятся служить 4 900 срочников
Ремонт стадиона лицея № 58 в Ростове-на-Дону запланирован на 2020 год
Роспотребнадзор рассказал, в каких донских водоемах лучше не купаться
В Ростовской области похитители иномарки решили ее продать, но попали в аварию
В Ростовской области на российско-украинской границе задержали 200 литров контрабандного спирта
Житель донского хутора на улице совратил 11-летнего ребенка
В Ростове-на-Дону в районе Ботанического сада произошел крупный пожар
Молодого отца с ребенком сбили на пешеходном переходе в Аксае