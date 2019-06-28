2019-06-28T10:29:17+03:00
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Проверка водителей на алкоголь: новые экспресс-тесты

Госавтоинспекция России намерена внедрить новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
Наталья ВЕСНИНА
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Проверка водителей на алкоголь: новые экспресс-тестыПроверка водителей на алкоголь: новые экспресс-тестыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В ГИБДД России выступили с предложением внести правки в процедуру освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Ведомство собирается внедрить промежуточный экспресс-тест, который будет использоваться в качестве основания для дальнейшей проверки.

Для определения наличия алкогольных паров водитель должен будет дунуть в прибор через одноразовый мундштук. Полным освидетельствованием это не считается, поэтому не требуются понятые, видеосъемка, составление документов. Если прибором не были обнаружены пары алкоголя и отсутствуют другие признаки опьянения, то водитель может ехать дальше. Если же индикатор на приборе сработает, то инспектор должен будет предложить водителю полноценное обследование с использованием алкометра или уже в медицинском учреждении.

Проверка водителей на алкоголь: новые экспресс-тесты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проверка водителей на алкоголь: новые экспресс-тестыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В случае подозрения на наркотическое опьянение водителю предложат сделать экспресс-тест его слюны. Будет определяться наличие нескольких видов самых распространенных наркотических веществ. Это также будет являться только основанием для направления на медицинское освидетельствование с анализами мочи.

На данный момент закреплено пять оснований для проверки водителей. Это запах алкоголя изо рта, неустойчивая поза, нарушение речи, покраснение лица. И такой пункт, как «поведение, не соответствующее обстановке». Новые правки внесут в процедуру шестое основание - «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ».

В Госавтоинспекции заявили, что внесение указанных правок в процедуру позволит значительно сократить случаи применения субъективного подхода со стороны сотрудников полиции к оценке состояния водителей. А также исключить необоснованные процедуры освидетельствования. Это должно способствовать соблюдению прав и законных интересов всех участников движения и снижению числа конфликтных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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