Подержанный авто: как проверить его историю при покупке

Покупка подержанного автомобиля связана с некоторыми рисками. Машина может находиться в залоге у банка, быть восстановленной после серьезного ДТП, иметь различные ограничения в использовании. К счастью, сейчас существует множество сервисов, которые помогут проверить историю транспортного средства, не выходя из дома.

Определить наличие проблем у автомобиля можно еще на этапе просмотра объявлений. Обязательно обратите внимание на дату размещения объявления на сайте. Если автомобиль продается уже давно, это может говорить либо о неадекватной цене, либо о серьезных недостатках в ее техническом состоянии.

Проверка на официальном сайте ГИБДД

Начать проверку стоит с официального сервиса ГИБДД. Здесь отображается история зарегистрированных транспортных средств. Можно узнать все регистрационные действия, которые совершались, проследить количество собственников по ПТС, проверить автомобиль на угон, ДТП, различные ограничения. Для проверки вам потребуется внести VIN-код автомашины. Если вам известен только госномер авто, то узнать VIN-код можно по базе ЕАИСТО. Также на сервере ЕАИСТО можно будет узнать все данные по диагностической карте автомобиля (например, как давно машина страховалась).

Если во время проверки выяснится, что автомобиль сменил множество хозяев, следует насторожиться. Возможно, в нем есть такие неисправности, которые заставляют владельцев как можно скорее авто перепродавать.

Проверка автомобиля на залог

Проверить ограничения по залогу можно на сайте Федеральной нотариальной палаты. На сайте нужно выбрать пункт «Найти в реестре» и вкладку «По информации о предмете залога», куда также нужно вбить VIN-код.

Если вам известны номер свидетельства о регистрации и госномер автомобиля, можно на сайте госавтоинспекции посмотреть информацию о штрафах, наложенных на владельца машины. Если их много, стоит иметь в виду, что это может грозить трудностями при снятии автомашины с учета.

Также существует множество негосударственных сайтов, которые предоставляют услуги по проверке автомобилей за небольшую плату.

Проверить историю автомобиля становится все проще, и государственные органы постоянно открывают новые сервисы, где можно получить много полезной информации. Возможно, уже в ближайшее время будет создана единая база с данными на каждый автомобиль.

Всем хорошей дороги!