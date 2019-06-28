2019-06-28T16:28:25+03:00
Общество

«Кому-то развлечение, а кому-то адская боль!»: В Ростовской области 10-летний школьник изуродовал котенка

Пять дней истерзанное животное пролежало в обувной коробке в ожидании спасения
Ольга ГОПАЛО
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Пять дней истерзанное животное пролежало в обувной коробке в ожидании спасения. Фото: реабилитационный центр бездомных животных города Шахты «Святобор» Ольга Мосиюк.Пять дней истерзанное животное пролежало в обувной коробке в ожидании спасения. Фото: реабилитационный центр бездомных животных города Шахты «Святобор» Ольга Мосиюк.
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Бывают истории, которые даже словами трудно описать. Одна из таких произошла в городе Шахты Ростовской области. Там на глаза волонтерам попался крик о помощи, опубликованный в одной из местных газет. В редакцию пришел мужчина, который рассказал: ему нужны шесть тысяч рублей, чтобы спасти маленького котенка. Кроха стал жертвой живодера. Именно такую сумму запросили за операцию ветеринары. Деньги начали собирать всем миром.

«ЖИВОТНОЕ ЖЕ - НЕ ЧЕЛОВЕК?!»

- Когда мне стало об этом известно, я сразу же вышла на мужчину, - рассказала руководитель реабилитационного центра бездомных животных города Шахты «Святобор» Ольга Мосиюк. - Мы договорились с ним встретиться, чтобы отвести маленького бедолагу к моему ветеринару. Я была уверена: она не откажет. Но была готова даже влезть в долги, лишь бы спасти малыша.

На встречу с Мосиюк мужчина пришел с обувной коробкой в руках. В ней находился корчащийся от боли котенок. Казалось, у него не было сил даже пискнуть. Смотреть на двухмесячного бедолагу было просто невозможно: тело в порезах, болтающаяся задняя лапка и оборванный хвост. А от истории, которую рассказал спаситель, просто волосы встали дыбом.

- По словам Евгения (так представился мужчина, - прим. автр.), котенка принесли его матери сердобольные старушки и попросили, как-то помочь выходить, - продолжает собеседница. - Тогда он отправился в ветклинику. А узнав о характере травм, попытался выяснить - чьих рук это дело? Каково же было его удивление, когда мучителем оказался десятилетний ребенок! Об этом сходу рассказала местная детвора. Некоторые взрослые тоже якобы знали о зверских выходках маленького соседа. Но животное же - не человек. А, потому, стоит ли наводить панику. Вот и получается, кому-то развлечение, а кому-то - боль и жизнь под вопросом.

Он так и не узнал о том, что дети бывают ласковыми, а мир добрым. Фото: реабилитационный центр бездомных животных города Шахты «Святобор» Ольга Мосиюк.

Он так и не узнал о том, что дети бывают ласковыми, а мир добрым. Фото: реабилитационный центр бездомных животных города Шахты «Святобор» Ольга Мосиюк.

«ОН ТАК И НЕ УЗНАЛ, ЧТО МИР МОЖЕТ БЫТЬ ДОБРЫМ»

Отойдя от первого шока после страшного рассказа, Ольга помчалась вместе с котенком в клинику. Вспомнила, что вместе с обувной коробкой спаситель котенка вручил ей и список лекарств, выписанный ветеринарами. Чтобы не навредить животному, Мосиюк решила уточнить у сердобольного шахтинца: «Что именно из обезболивающих и заживляющих медикаментов котенок получал?». «Да ничего», - просто развел руками тот. Бедолагу лишь слегка обработали подручными средствами, и все пять дней - пока на мужчину не вышли волонтеры, кот пролежал в коробке.

- Просто уму непостижимо! - говорит Ольга Мосиюк, которая спасла не одну сотню животных. - При том, что стоимость некоторых лекарств была 30-45 рублей. Ну неужели не было и этих денег их купить? Какое-то равнодушие и человеческая глупость!

К слову, ветеринар действительно откликнулась помочь котику. Правда, спасать было уже поздно - у животного начался сепсис. Как только усатому пациенту ввели самую слабую долю наркоза, его сердечко не выдержало. Он так и не узнал о том, что дети бывают ласковыми, а мир добрым.

ОФИЦИАЛЬНО

«До пяти лет лишения свободы»

Как рассказали газете «Комсомольская правда-Ростов» в Главном Управлении МВД России по региону, они уже начали проверку по факту издевательства над животным. Теперь полицейским предстоит выяснить: так ли все было на самом деле. А еще - в каких условиях живет тот самый ребенок-мучитель. Возможно, за его «игры» будут отвечать родители. За жестокое обращение с животными в России предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание - от трех до пяти лет лишения свободы. Но, как правило, дело если и доходит до суда, то ограничивается штрафом - до 300 тысяч рублей.

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- Это не фотошоп, - рассказала женщина, которая поместила фото черного пса в Интернете. - Это просто ужас!!! Ребята...я много видела жертв живодеров, но такое... (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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