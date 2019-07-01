«Вариантов только два - или решаем мы, или кто-то решит за нас»: в Ростове-на-Дону прошла акция «Выборы меняют»

Яркой промоакцией отметил ростовский облизбирком День молодежи в южной столице: огромный белый стенд с заметной надписью «Выборы меняют» (причем, посредине - перечеркнутое слово «ничего») в центре парка «Левобережного» собирал возле себя десятки человек своеобразными волнами: одни, посетив его, уходили гулять дальше, на их место тут же приходили другие.

Фишкой нынешней акцией (предыдущая состоялась весной) стала возможность сделать для своего личного архива гиф-анимацию: сразу с десяток фотокамер отщелкивали снимки в режиме bullet-time (с англ. - «время пули»; это техника комбинированной съемки для создания иллюзии «заморозки времени», когда создается ощущение движения камеры и зрителя вокруг застывшего объекта), и каждый желающий мог тут же моментально получить эксклюзивные кадры на свою электронную почту.

Но, конечно, это было лишь дополнительным способом привлечь внимание прогуливавшихся по парку горожан и гостей Ростова-на-Дону, съехавшихся в субботний день на праздник. Больше это привлекало молодежь, постившую в соцсетях примечательные «гифки», а вот люди старшего возраста тут же активно вступали в дискуссии (чаще между собой) и делились воспоминаниями.

- Вот как было в Советском Союзе? - задавалась, к примеру, вопросом ростовчанка Татьяна Васильевна.

И тут же сама отвечала на свой вопрос:

- Во-первых, партия говорила: «Надо!», и был только один вариант ответа: «Есть!», а во-вторых, выборы всегда воспринимались не вроде чужого, образно говоря, события, а праздника, в который каждый шел исполнять свой гражданский долг. Для нас это были не пустые слова, а неоспоримая истина, - рассказывала она окружившим ее молодым девушкам и юношам, с интересом слушавшим импровизированную лекцию (впрочем, было и впрямь любопытно). - И никто не кивал - вот, мол, «наш», «нужный» кандидат, а вот тот - нет. Смотрели биографию, интересовались друг у друга, что за человек. И голосовали. И стар, и млад. Чтобы не прийти на выборы, нужна была очень веская причина. Очень хочется, чтобы и сейчас люди делали свой сознательный выбор. Поэтому лично я - за то, что выборы «решают» и «меняют». Хочешь перемен - иди, голосуй на выборах, а не размахивай руками потом - типа за меня все решили.

Волонтеры рассказывали ростовчанам, почему важно ходить на выборы. Фото: пресс-служба ИК РО

Впрочем, у молодежи тоже имелось, что на это ответить.

- А для меня выборы - всегда событие! - говорил студент Антон Стариков. - Вот с 18-ти лет хожу. У меня в «архиве» их уже несколько - и губернаторские, и президентские, и в Законодательное собрание. Я понял одно: на выборах есть только два варианта: либо ты голосуешь и, следовательно, решаешь, как твой город, регион и страна будут жить дальше, либо решит за тебя тот, кто пришел на избирательный участок, отдав свой голос за другого кандидата, с программой которого ты не согласен, может быть, но ничего не сделал, чтобы победил достойный. Вот и все.

- На самом деле, есть такой расхожий миф, что молодежь не думает о политике, - согласен с юношей начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры регионального избиркома Василий Волков. - Но это не так! Наша молодежь - одна из самых активных в плане выборов. И меня радует, что мы можем общаться с ними на одном языке, понятном им, на котором они общаются между собой. И у нас это получается: мы используем современные технологии, как, например, сегодня, а также проводим дебаты, молодежные форумы и будем продолжать это делать. Цель наших акций - показать, что выборы меняют, и каждый человек может пойти на избирательный участок и повлиять на ситуацию. Главное - мы хотим донести до ростовчан, что каждый голос на выборах важен, и он может изменить политическую ситуацию и жизнь к лучшему.

Добавим, что всего через несколько месяцев, в сентябре, в Ростовской области предстоят выборы в городские думы Азова, Батайска и Таганрога, а также ряд дополнительных местных выборов.