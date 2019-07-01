«Щелкнуло, когда врачи собрались отрезать ногу». Исповедь девушки, подсевшей на наркотики из-за несчастной любви

Наталье всего 24 года. С 16 лет, если не раньше, она начала колоться, пить аптечные наркотики и жить в притоне. Она признается, что опустилась на самое дно, ради наркотиков воровала деньги у матери, а затем - кошелки в автобусах. Видела гниющих людей после «крокодила», но сама его употребляла.

ВЛЮБЛЕННАЯ ДУРОЧКА ИЗ ИНТЕЛЛИГЕНТНОЙ СЕМЬИ

- Ну, с чего начать? - улыбается хрупкая девушка с очень мягким голосом. - Влюбилась без памяти. Казалось, что любовь навсегда. Я и сейчас, спустя десять лет, испытываю к нему чувства. А тогда было всего 15 лет! Он вдвое старше. Ему, кстати, о возрасте врала, говорила, что скоро будет 18 лет. Он такой весь правильный, за здоровый образ жизни. Сейчас понимаю, что просто парень развлекался, не нужны были ему серьезные отношения, а я грезила о совместных детях.

Летала на крыльях больше года, а потом он их подрезал. Заявил, что пора расстаться. Это был страшный момент. Я же стала угрожать жизнью. Дура, да. Обещала, что, если он не передумает, начну колоться. Он не поверил, попросил больше не беспокоить. Было больно, страшно, казалось, нет выхода... Свой первый «раз» отлично помню. Ехала в такси, за рулем доброжелательный мужчина, я ему как на духу выложила про сердечную боль, нервы, раны, а он предложил расслабиться, уточнив: мол, хочешь уколоться или понюхать? Я максималистка, думаю: пусть бывшему будет стыдно за меня, наркоманку, потому сразу попросила героин.

Мужчина денег не взял, сам уколол прямо в машине, так как я не умела. И наступила эйфория: легкость, воздушность, ощущение прекрасного и сказочного мира, а еще безумное желание, чтобы это не заканчивалось.

Девушка признается, что опустилась на дно уже через год после первого уколаФото: Андрей КОПАЛОВ

Когда вернулась домой, мама, а она терапевт, ничего не поняла. Через день опять позвонила тому таксисту и сама предложила денег. Мне хотелось повторения эйфории. Он сказал, что купит, но часть героина должна отдать ему. Уже позже выяснила, что это был рецидивист со стажем, он специально подсаживал на наркотики других, так сказать «доил», чтобы колоться самому.

Первое время считала, что легко спрыгну. Хотела его встретить, показать руки, чтобы ему было стыдно... (грустно усмехаясь) Дурочка была, не понимала и не осознавала.

ВРАЧИ ЕДВА НЕ ОТРЕЗАЛИ НОГУ

- Поначалу тратила свои сбережения - у меня были личные деньги, так как собирала на новый велосипед. Ни учиться, ни влюбляться, ни жить - ничего не хотелось, только колоться. После девятого класса с трудом с помощью мамы поступила в колледж, но учеба меня вообще не интересовала...

За год продала все свои ценные вещи, стала воровать у мамы деньги, потом добралась до ее украшений. Она была постоянно на работе, ничего не замечала. Я обнаглела до того, что стала колоться дома. Однажды была сильная ломка, а в кармане 300 рублей. Пошла к аптеке в надежде что-то купить, вижу - идет парень, ну такой, из наших. Позвала и попросила помочь поправить здоровье. Он привел меня в притон, там впервые увидела, как готовят дезоморфин («крокодил» - дешевый препарат, который считается в 14-15 раз сильнее героина, - авт.). Меня никак не смутило, что в притоне лежали люди, у них гнили ноги, руки, их трусило. Они оживали от дозы, а потом снова впадали в ступор. Этот человек, что привел меня, объяснил: мол, они неправильно кололись, поэтому у них абсцесс, но якобы он мне все правильно сделает. Когда на следующий день туда вернулась, один из тех гниющих людей умер - выносили труп, кто-то приходил и уходил... Но не испугало. Мне нравилось движение, общение. Дни были похожи: утром дома вставала с ломкой, слабостью, не хотелось ни пить, ни есть, только уколоться. Ехала в притон, часто сбегая от таксистов, чтобы не платить, после чего начинала искать деньги. Воровала в супермаркетах алкоголь и кофе, которые сдавала знакомым барыгам за полцены. Научилась таскать кошельки в автобусах с помощью щипцов - два раза получилось, на третий схватили, но пожалели.

Мама узнала обо всем через два года. Пыталась лечить, но бесполезно. Я не хотела. Я не понимала, что стала конченной. Опустилась ниже дна. (грустно усмехаясь) Наверное, так бы и умерла, если бы не страшное совпадение жутких обстоятельств. Когда у меня пропали вены, вскрыла паховую, видимо, занесла инфекцию, и пошло заражение. В таком жутком состоянии меня задержали на краже и доставили в полицию. На меня там кричали, избивали, требовали взять на себя другие кражи. Тогда я впервые стала молиться... Через два дня меня отпустили, прибежала домой и призналась во всем матери. Она смогла возместить ущерб, потому обошлось без возбуждения уголовного дела. Но шло страшное заражение. Нога раздулась - не могла наступать, даже стоять...

Когда привезли в больницу, там развели руками, предложив отрезать ногу (в этот момент девушка расплакалась и перестала говорить, она еще долго приходила в себя, - авт.). Это был шок! Самый настоящий шок. Решила умирать, но с ногой! За секунды стартовало переосмысление. Захотелось вылечиться. Не так, как предыдущие два раза, когда я просто играла роль в реабилитационном центре, куда меня отправляла мама, а после выхода бежала обратно в притон.

Сейчас ростовчанка помогает тем, кто хочет излечиться от наркотиковФото: Евгения ГУСЕВА

Ногу вылечили, но она и сейчас распухшая - забита артерия, проблемы с венами.

РАЗБИЛА СТЕКЛА И СПАЛИЛА КВАРТИРУ

- Тот шок был настолько сильным, что держалась больше полугода. Стала жить с молодым человеком, тоже бывшим наркоманом. (грустно смеясь - автр) Типа семья. Он работал, я вела хозяйство, появились какие-то желания, эмоции, начала жить нормально. Вот только после работы гражданский супруг начал курить спайс и меня угощать. Первый, второй, втянулась. И опять все заново! Были соль, таблетки - все было. Недели без сна и пищи. Сходила с ума. Реально сходила. Стала совершать бессмысленные поступки.

Вы видели раздетых людей на улицах, которые странно себя ведут? Вот и я такой была. На галлюцинациях разбила в доме все стекла и подожгла шторы. Едва не сгорела. И только это безумие меня остановило. Снова была рядом мама, снова реабилитационный центр. Мне 24 года, а я как старуха. Уже в 20 лет стала худой, страшной, появились морщины... У меня серьезные заболевания, но я надеюсь, что все-таки вылезу. Уже больше полутора лет ничего не употребляю, но пока живу в реабилитационном центре. Мне стыдно перед мамой, но она меня простила. Мне стыдно за себя, за то, что стала наркоманкой, опустившись на самое дно. Но я сейчас хочу жить без наркотиков.

А вы знаете, ведь своего бывшего я ведь встретила. Смотрел на меня с презрением, но не отказался воспользоваться, «вспомнить былое», как, впрочем, и я... Но это уже в прошлом. Сейчас надеюсь, что пойду учиться, работать, у меня будут семья и дети. Мне всего-то 24 года, хотя почти десять лет была наркоманкой.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Станислав Горяинов, председатель общества «Ростов без наркотиков»:

- История Натальи, как говорится, «одна из». Надо понимать, что наркомания молодеет, запрещенные вещества фактически доступны. Потому совет родителям - следить за детьми, чаще говорить, обсуждать, интересоваться друзьями. К сожалению, все, что рассказала Наталья, про барыг, наркоманов со стажем, которые специально подсаживают других, все правда. Но ей повезло, она выжила. Увы, бывают и истории с печальным концом.