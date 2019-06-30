«Miss Freedom of the World 2019»: ростовчанка получила корону международного конкурса красоты

В Ростов-на-Дону с победой возвращается 22-летняя Виктория Вика. Девушка вошла в тройку победительниц международного конкурса красоты «Miss Freedom of the World 2019», который состоялся в Косово. Виктория представляла Россию, также были представительницы Германии, Камеруна, Сербии, Марокко и других стран. Главная корона досталась представительнице Турции. А россиянка получила ленту и корону 1-й вице-мисс.

Лучшей стала представитльница Турции - слева.Фото: Личный архив героя публикации

"ВРЕМЕНИ НА ОТДЫХ ПОЧТИ НЕ БЫЛО"

- Тяжелая подготовка к финалу шла на протяжении десяти дней, - рассказала газете «Комсомольская правда-Ростов» Виктория. - Это каждодневные выходы в дизайнерских платьях, национальных костюмах и творческие номера. Мы побывали на известном албанском TV show, практически каждый день у нас были интервью. Я была единственной россиянкой, а все конкурентки - из разных стран мира. Программа очень насыщенная: подъем с 7 утра. Но, несмотря на это, все прошло без стресса и мне было очень легко. Времени на отдых почти не было, свободное время - только ночью.

Скоро россиянка отправится еще на два конкурса красоты.Фото: Личный архив героя публикации

В финале девушек ожидали сразу несколько выходов - в национальных костюмах Косово, в своих национальных костюмах, в вечернем и коктейльном платьях. В итоге, члены жюри настолько оценили красоту россиянки, что Виктория даже получил титул «Мисс Национальный костюм Косово».

- Призы были различными - это отдых на 10 дней в отеле в Турции, отдельные призы от FashionTV и возможность представлять свои страны на других международных конкурсах, - продолжает собеседница. - За конкурсные дни я получила три титула, два из которых от дизайнерских домов и один - денежный от спонсоров. Но главное - это конечно победа и корона для своей страны. А подарки - это уже приятное дополнение.

В копилке у Виктории уже множество побед.Фото: Личный архив героя публикации

"ВПЕРЕДИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС В КИТАЕ"

- Корону всегда приятно получать, - рассказала Виктория. - Я всегда ставлю цель и добиваюсь ее, как бы тяжело и сложно не было, а еще максимально работаю над собой каждый день. Кстати, впереди у меня два конкурса красоты. В июле я полечу на конкурс Miss Fashion TV, а в октябре-ноябре - в Китай на международный конкурс Miss Global City 2019.

Виктория была единственной россиянкой среди конкурсанток.Фото: Личный архив героя публикации

К слову, для красавицы-ростовчанки это 25-й конкурс красоты. Еще в 13 лет Виктория за компанию с подружкой пришла в школу светского воспитания «Имидж», после чего титулы и победы стали сыпаться на красивую блондинку как из рога изобилия, в том числе она победила и в нашем ежегодном конкурсе «Мисс «КП»».

Кроме моделинга, Викторя пробует свои силы в дизайне одежды.Фото: Личный архив героя публикации

Виктория признается, что следить за фигурой очень тяжело.

- Вокруг так много соблазнов, - смеется титулованная модель. - Я просто завтракаю овсяной кашей, а в течении дня стараюсь не кушать. До полудня могу съесть шоколадку и все, остальное время - чай, вода. На ужин - яблоко либо персик. Любимые блюда - это все что связано с морепродуктами, салаты и закуски. Моя мечта, как бы банально не звучало, реализовать себя в жизни как сильную личность, развить свой бизнес (девушка пробует себя в дизайне одежды, - прим. авто.) и вместе с мужем заняться общим делом.

Виктория пришла в модельное агентство в 13 лет за компанию с подругой.Фото: Личный архив героя публикации

ТТХ

Виктории Вики

Объем груди - 89 сантиметров.

Объем талии - 63 сантиметра.

Объем бедер - 93 сантиметра.

Рост - 178 сантиметров.

Творческий номер от россиянки.Фото: Личный архив героя публикации

ДОСЛОВНО

«Сначала ты на имя, а потом оно на тебя»

- Что касаемо самого модельного бизнеса, так это тяжкий труд, - рассказала в интервью «Комсомолке» Виктория Вика. - Как говорится, сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. По сути, в модельной сфере все именно так: сначала бессонные ночи и каждодневная работа. По началу тебя никто не знает, от этого найти себе съемки и рекламу очень тяжело. Но, если ты вкладываешь в это дело всю себя, через какое-то время, о тебе узнают, заговорят и ты станешь актуальной на модельном рынке. Тогда, конечно, все изменится и работать будет гораздо проще. Если ты начинаешь заниматься каким-либо делом, то нужно доводить его до поставленной цели.