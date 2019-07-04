Жители Старозолотовского готовы скосить лавандовое поле из-за варварского отношения туристов

Слава о Старозолотовском пошла больше четырех лет назад и напрямую связана со съемками последней версии «Тихого Дона» Сергея Урсуляка. Часть декораций перевезли в хутор, ставший этнографическим музеем под открытым небом. Название дали соответствующее - «Тихий Дон».

Старозолотовский признан одним из самых красивых в мире. Фото: Василий Дерюгин

Открытие музея стало для хуторян спасением. На самом деле перспектив у старозолотовцев было мало, несмотря на расположение у берега Дона и удивительную природную красоту. Все дело в расположении - слишком далеко от центра.

Жители организовали территориальное общественное самоуправление, договорились ухаживать за своими домами, придерживаясь одной цветовой гаммы: зеленого, белого, желтого, синего и голубого. Каждый день подметают не только во дворе, но и на улице, чтобы чистенько было и аккуратно. Здесь нет высоких металлических заборов под три метра высотой - домики, скорее, украшают, чем защищают красивые деревянные заборы или плетни, свободно гуляет птица, а домашние питомцы очень спокойно относятся к появлению чужих людей.

Старозолотовский признан одним из самых красивых в мире. Фото: Василий Дерюгин

Визитной карточкой стало лавандовое поле, которое разбили на трех гектарах прямо у въезда в деревню. Фиолетовая плантация вот уже второй год удивляет, радует, дарит настроение и создает особую атмосферу. На нее можно смотреть часами - не устанешь. Все для радости гостей и туристов.

Увы, в нынешнем году старозолотовцы схватились за голову. Слава и популярность красивой деревни (Старозолотовский получил такой статус на пять лет) принесли серьезные проблемы. Сотни людей ради красочных кадров в фиолетовом поле стали вытаптывать цветы и несколько раз уже ломали систему капельного орошения.

На плантации почти сразу появились уродливые проплешины. Сказать, что местные жители разочарованы поведением гостей, - ничего не сказать. Почти сразу они установили таблички с просьбой уважать чужой труд, объясняют гостям и организаторам групп правила поведения (ушлые фотографы уже стали проводить платные фотосессии), но люди мало на них обращают внимание. Кто-то ложится прямо на цветы, кто-то срывает букеты на память, кто-то просто небрежно наступает, прогуливаясь между рядами.

- Хуторяне сажали, оберегали, подкучивали, зимой спасали от заморозков, - с печалью рассказала Людмила Малькова, председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) хутора Старозолотовский. - Нас тут мало, туристов же в разы больше. В хуторе около 20 домов, половина из них - дачи. Но мы стараемся сделать свой хутор красивым. Но то, что сейчас происходит, нас очень пугает. Лавандовое поле уничтожают приезжающие гости, которые устраивают фотосессии, рвут цветы... Мы уже не рады, что посадили такую красоту... Не могут у нас бережно относиться к ней. Все чаще приходим к мысли, что надо выкосить это поле, чтобы прекратить варварство. Как Галицкий недавно выкосил цветущий шалфей в парке Краснодара из-за таких же хищников. Неужели у нас на Дону то же самое будет?

Местные жители не хотят прощаться с лавандовым полем, они рады туристам и гостям, но, с другой стороны, их обижает такое пренебрежительное отношение к результатам их труда, невежество и хамство.

- Мы посадили лаванду, чтобы радовать людей, а не зарабатывать на этом деньги, - поясняют старозолотовцы. - Донской край всегда славился своим гостеприимством, потому попробуем пока скорректировать поток любителей сделать красивые снимки. В поле, на десяти рядах лаванды, создадим специальную фотозону, чтобы туристы не ложились там, где им вздумается, чтобы фотографировались в строго определенном месте. Но просим, даже настаиваем на взаимном уважении. Уверены, что все-таки воспитанных и культурных туристов значительно больше, иначе в следующем году лавандового поля не будет.

На поле уже появились проплешины. Фото: Василий Дерюгин

КСТАТИ

Музей «Тихий Дон» создан копией хутора, «в котором жили семьи Мелеховых, Астаховых и другие герои романа... на берегу воспетой Михаилом Шолоховым реки». В домах все выглядит так, что хозяева выскочили на минутку, но скоро вернутся: у входа - одежда, обувь, печь теплая, на столе - нехитрая снедь. Старинные фотографии, покрывала ручной работы, пуховые подушки. К слову, в домах есть настоящие предметы быта (прялки, корыта, жернова) и восстановленные. Сотрудники говорят, что строго следят за состоянием домов, при реставрации используют старинные технологии (к примеру, крыши из камыша, который летом держит прохладу, а зимой - тепло, а полы традиционно мажут глиной).