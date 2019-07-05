Как отремонтировать автомобиль бесплатно

При эксплуатации в двигателе и других частях автомобиля довольно часто возникают различные неисправности. То заднее стекло скрипит, то двигатель внезапно отключается, то подушки безопасности не срабатывают. Знаете ли вы, что эти проблемы можно устранить совершенно бесплатно даже не в гарантийный период?

Способ первый. Ремонт во время отзывной кампании

Отзывной кампанией называют возврат товара заводу-изготовителю, во время которой производится ремонт или доработка изделия. Под эти кампании попадают многие товары. Например, смартфоны. Но поскольку автомобили признаются источником повышенной опасности, среди автодилеров отзывные кампании случаются наиболее часто. Причина таких акций – реальная или теоретическая угроза безопасности.

Суть процесса в том, что производитель выпускает на рынок новую модель и следит за статистикой происшествий и жалоб от клиентов. Со временем может выясниться, что у нового изделия имеются определенные недостатки в конструкции.

В этом случае объявляется отзывная кампания. Производитель забирает товар, устраняет брак и возвращает владельцу. Или заменяет на новый. При этом покупатель не платит за все эти манипуляции.

Нужно понимать, что отзывная кампания — это, все-таки, не гарантийный ремонт. Если по гарантии работают уже со сломавшейся деталью, то при отзыве будут менять те агрегаты, которые пока работают, но могут сломаться в будущем. И под действие таких кампаний могут попасть даже довольно старые автомобили, на которые гарантийный срок давно закончился. При этом не имеет значения, как эксплуатировался автомобиль. Те неисправности, которые были заявлены заводом, все равно будут устранены. Но только эти неисправности.

Информация о кампаниях публикуется на сайтах производителей, в СМИ и на портале Росстандарта. В ней указывается название модели, VIN-коды, год выпуска. Самая нашумевшая отзывная кампания последнего времени – отзыв многих моделей от различных производителей по причине неисправности подушек безопасности фирмы Takata.

Когда ремонт в рамках кампании будет особенно актуален? Допустим, вы приобрели подержанный автомобиль после того, как он долгое время простоял в гараже. Все неисправности, которые могли с ним случиться в первое время использования, в итоге достанутся вам. Поэтому, если на этот конкретный автомобиль объявлена отзывная кампания, лучше на нее записаться.

На все подобные акции устанавливаются определенные сроки. По закону, после того, как производитель предупредил клиентов о старте акции и ее сроках, он снимает с себя ответственность за возможные поломки автомашины. Независимо от того, какие последствия в результате наступили. А они могут быть самыми разными. Например, воспламенение переключателя круиз-контроля в 2009 году стало причиной пожара в 200 частных домах.

Отзывные кампании нужно отслеживать самостоятельно. Никто специальное уведомление о них не присылает.

Способ второй. Ремонт согласно техническому сервисному бюллетеню

Если неисправность не влияет на безопасность эксплуатации автомобиля, но число жалоб от владельцев все время увеличивается, производитель вносит проблему в специальный технический бюллетень. Согласно этому документу, можно сделать ремонт по сервисной акции. При этом обслуживание возможно только во время гарантийного периода. Пример – устранение скрипа в области заднего стекла за счет обрезания пластиковых направляющих.

Будьте внимательны! Старайтесь чаще уточнять информацию у вашего автодилера и в официальных источниках.