Топ-5 самых типичных аварий на российских дорогах

По данным ГИБДД, в 2018 году произошло свыше 168 тысяч различных ДТП. Большинство из них можно отнести к категории «не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении». Среди этого большого числа аварий можно выделить пять наиболее часто случающихся.

1. Аварии при движении по обочине

Несмотря на то, что движение по обочине строго запрещено, водители достаточно часто пытаются объехать пробки именно таким способом. И попадают при этом в самые неприятные ситуации - от вылета в кювет до выезда на встречку. Всегда нужно помнить, что при движении по обочине на большой скорости любое внезапное торможение, неаккуратный поворот руля или попадание колеса в яму могут привести к полной потере контроля над автомобилем.

2. ДТП на мокром асфальте

По правилам ПДД водитель при движении должен учитывать не только ограничения по скорости, указанные на дорожных знаках, но также состояние собственного автомобиля и метеорологические условия. Нужно ехать с такой скоростью, которая позволяет водителю полностью контролировать весь процесс движения. Но на практике водители в дождливую погоду продолжают давить на газ, забывая о том, что первые же капли дождя превращают пыль и частицы топлива в тонкую пленку. Эта смесь равномерно распределяется по всему асфальту. По уровню скольжения она ничем не уступает льду.

Топ-5 самых типичных аварий на российских дорогахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

3. Аварии с участием автомашин со спецсигналом

Водители, конечно, должны знать, что «при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом они обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства». Но на практике на перекрестках водители могут не увидеть скорую, или не вовремя среагировать, или вовсе решить, что у них бесспорное преимущество при проезде. Так делать нельзя.

4. Аварии во время обгона

По статистике 25% всех аварий приходится на ДТП во время обгона. Перед обгоном водитель должен оценить свои возможности, убедиться, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии и что он не создает помех другим автомобилям. Но часто бывает так, что обгоняющий плохо изучил обстановку и уже не успевает завершить обгон без помех для других автомашин. Рекомендация для таких водителей: не нужно сбавлять газ и менять направление движения, а тем более сворачивать на обочину. Водители попутного и встречного транспорта постараются сбавить скорость и прижаться к обочине, пропустить опасность. Внимательно изучайте обстановку. И помните, что обгон на дороге - это самый опасный маневр!

5. Аварии при повороте налево

ДТП при обгоне поворачивающего налево автомобиля - один из самых популярных вариантов столкновения. И часто бывает так, что определить виновника аварии очень сложно. Как правило, преимущество в суде получает тот, кто первым включил поворотник.

Для того, чтобы избежать аварии, водитель поворачивающего автомобиля должен внимательно изучить дорожную обстановку через зеркала заднего вида. Если обгонять пытается слишком активный водитель, лучше поворот отложить. Пусть он проедет. Водитель же обгоняющего автомобиля должен помнить о том, что, как правило, человек снижает скорость для совершения какого-либо маневра, а не просто спит на ходу. Поэтому к замедлившемуся автомобилю лучше не приближаться вплотную. Обгон стоит выполнять только в том случае, если есть уверенность, что водитель поворачивать не собирается.

Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения. Всем удачной дороги!