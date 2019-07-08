2019-07-08T13:40:06+03:00
Общество

Под Азовом обнаружили череп древнего носорога, жившего больше миллиона лет назад

В мире это второй череп кавказского эласмотерия [фото]
Ирина ПОТЕРЯ
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Ученые сделали сенсационную находку. Фото: музей-заповедник АзоваУченые сделали сенсационную находку. Фото: музей-заповедник Азова
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Ученые не стесняются в формулировках, характеризуя находку у берегов Азовского моря. Они сообщают, что она - редкость, большая удача и сенсация. Обнаружен череп древнего животного, жившего свыше миллиона лет назад - кавказского эласмотерия. До лета нынешнего года в мире был только единственный череп древнего носорога, теперь их два.

- Сенсационная находка была сделана на Таманском полуострове, где на протяжении многих лет ведутся раскопки на месте палеонтологического местонахождения Синяя Балка, - пояснили в музее-заповеднике Азова.

Синяя Балка - это могила древних слонов и носорогов, о которой было известно больше ста лет назад, но палеонтологи, геологи и археологи (последние присоединились, когда нашли следы древнего прямоходящего человека) стали изучать ее только в «нулевых».

Череп нашли у самого берега. Фото: музей-заповедник Азова

Череп нашли у самого берега. Фото: музей-заповедник Азова

Полагают, что местонахождение образовалось больше миллиона лет в озере грязевого вулкана, куда животные приходили попить, а в итоге самых тяжелых затягивало и они погибали. Первый в мире череп кавказского эласмотерия здесь нашли в 2006 году. Он сейчас представлен в музее Азова, где из костных останков смонтирован скелет носорога.

Собранный скелет древнего носорога Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Собранный скелет древнего носорогаФото: Ирина ПОТЕРЯ

Второй череп также попадет в коллекцию этого заповедника.

- Череп изъят из раскопа монолитом - кости вместе с вмещающей породой, - пояснили ученые. - Предстоит долгая и кропотливая работа по препаровке и реставрации этого черепа кавказского эласмотерия.

Не исключено, что впоследствии будет собран еще один скелет древнего носорога, так как во время раскопок, по словам паленонтологов, они изъяли «достаточно много костей таманских слонов и кавказских эласмотериев».

Череп изъят из раскопа монолитом - кости вместе с породой. Фото: музей-заповедник Азова

Череп изъят из раскопа монолитом - кости вместе с породой. Фото: музей-заповедник Азова

НАША СПРАВКА

Кавказский эласмотерий - травоядное животное, жившее полтора миллиона лет назад. Его размеры впечатляют - длина 4,5 метра, высота в холке - 2 метра, вес – около четырех тонн. В среднем они доживали до 60-70 лет. Считается, что обитали, в том числе, на территории нынешнего Приазовья. Питался древний носорог травой, корнями, оттого-то верхняя челюсть похожа на клюв. Ходил, немного переваливаясь, при этом один палец из трех больше остальных, что несколько мешало двигаться. Этот факт, ну и похолодание, способствовали вымиранию животного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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