2019-07-08T15:07:33+03:00
Общество

На пляжах Ростова-на-Дону из-за гибели отдыхающих объявили повышенные меры безопасности

Спасатели призывают жителей быть благоразумными
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове с начала купального сезона утонуло девять человекВ Ростове с начала купального сезона утонуло девять человек
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С начала летнего сезона на пляжах Ростова-на-Дону во время купания утонули девять человек, в том числе двое подростков. Печальная статистика стала причиной введения в зонах отдыха повышенных мер безопасности.

Спасатели отмечают, что чаще всего несчастные случаи происходили на так называемых диких пляжах. Как ни странно, но тонут в основном те, кто умеет плавать - губит самонадеянность. А основными причинами трагедий было и остается купание в необорудованных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения.

- На особом учете находятся 13 неорганизованных мест, наиболее посещаемых жителями города, – сообщил исполняющий обязанности начальника городского управления по делам ГО и ЧС Александр Плетнев. – В таких местах установлены информационные таблички, запрещающие купание, но это людей не пугает. Опасность таких диких пляжей не только в том, что рядом нет спасателей или медиков. Дно подобных водоемов никто не проверяет, а там могут находиться большие камни, осколки стекла, коряги, возможно затягивание людей под проходящую баржу (где имеется судоходный ход) или омуты. Как результат - трагедия.

ВАЖНО!

В Ростове-на-Дону работают четыре официальных пляжа: «Дружба» (Ворошиловский район), остров Зеленый (Пролетарский), городской пляж (Кировский) и частный «Карьер» (Советский).

НА ЗАМЕТКУ

Правила поведения на воде

- Лучшее время суток для купания – 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера;

- купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах;

- не следует купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи;

- помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!

- Не ныряйте в воду в незнакомых местах, а также с причалов, набережных, мостов;

- не подплывайте близко к идущим судам, катерам, плотам: может затянуть под судно;

- при судорогах не теряйте самообладания, старайтесь удержаться на поверхности воды и громко зовите на помощь;

- попав в водоворот, наберите в легкие как можно больше воздуха, погрузитесь в воду и, сделав рывок в сторону по течению, всплывайте на поверхность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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