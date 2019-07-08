2019-07-08T15:31:54+03:00
Общество

«Муж громко рассмеялся, а я была в шоке»: Педиатр из Ростовской области родила тройню

В семье уже подрастают двое мальчишек
Ольга ГОПАЛО
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Новорожденные - две девочки и мальчик.Новорожденные - две девочки и мальчик.Фото: Ольга ГОПАЛО
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8 июля - День Петра и Февронии. Праздник семьи, любви и верности, который надолго запомнится всем, кто стал свидетелем доброго и радостного события. В НИИАП РостГМУ торжественно выписали четвертую тройню, появившуюся на свет в Ростовской области в этом году.

В НИИАП РостГМУ торжественно выписали четвертую тройню, появившуюся на свет в Ростовской области в этом году. Фото: Ольга ГОПАЛО

В НИИАП РостГМУ торжественно выписали четвертую тройню, появившуюся на свет в Ростовской области в этом году.Фото: Ольга ГОПАЛО

«КАК Я ЗА ВСЕМИ БУДУ УСПЕВАТЬ?!»

Праздник случился в семье из Егорлыкского района, где уже подрастают два сына 3,5 и двух лет - Керим и Мурат. Сама же 30-летняя мама работает врачом-педиатром в Центральной районной больнице. Новорожденные - две девочки и мальчик (1600, 2000 и 1800 граммов соответственно) - родились чуть больше месяца назад. За это время дети прибавили в весе: каждый - чуть больше килограмма.

Это первая тройня, которая родилась в НИИАП после долгого перерыва. Фото: Ольга ГОПАЛО

Это первая тройня, которая родилась в НИИАП после долгого перерыва.Фото: Ольга ГОПАЛО

День, когда узнала о тройне, 30-летняя Фатима Ализарова помнит как сейчас. Женщина признается, что шли с мужем за третьим. Супруг хотел еще одного мальчика, она - девочку.

- Это было 13 ноября, когда я была на пятом месяце беременности, - рассказала счастливая мама. - Мы вместе с мужем были на УЗИ. Доктор сначала увидел двоих, а потом и третьего. Супруг громко рассмеялся, а я была в шоке: «Как пять детей, и я за всеми буду успевать?».

Новорожденных назвали Амира, Амина и Дениз. Фото: Ольга ГОПАЛО

Новорожденных назвали Амира, Амина и Дениз.Фото: Ольга ГОПАЛО

«ТРОЙНАЯ РАДОСТЬ»

- Беременность была очень тяжелая, я пролежала в больнице в общей сложности полгода. И каждый день молилась, - признается Фатима. - Тройня - тройное волнение, а теперь вот - тройная радость. И я очень благодарна докторам, которые помогали, поддерживали и в буквальном смысле слова помогли нам выжить. Слава Богу, все обошлось. Я очень счастлива!

Малыши родились чуть больше месяца назад. Фото: Ольга ГОПАЛО

Малыши родились чуть больше месяца назад.Фото: Ольга ГОПАЛО

Ребятишек назвали Амира, что в переводе означает «принцесса», Амина - «спокойная» и Дениз - «озеро».

- Имена придумывали всей семьей, - смеется многодетная мама. - И хочу сказать, что малыши им полностью соответствуют. А еще старшие братики с нетерпением ждут встречи с «ляльками».

На первых парах молодой маме, пока папа на заработках, будут помогать бабушки и тетя. Кстати, почти вся дружная семья приехала на выписку с цветами, воздушными шарами и сладкими подарками для врачей.

Имена малышам придумывали всей семьей. Фото: Ольга ГОПАЛО

Имена малышам придумывали всей семьей.Фото: Ольга ГОПАЛО

ДЕНЬГИ И КВАРТИРА В ПОДАРОК

Как сказал ректор Рост ГМУ Сергей Шлык, это первая тройня, которая родилась в НИИАП после долгого перерыва. Здесь принимают многоплодные беременности всех эндокринных больных.

Пока папа на заработкам счастливой маме с малышами помогут и дедушки. Фото: Ольга ГОПАЛО

Пока папа на заработкам счастливой маме с малышами помогут и дедушки.Фото: Ольга ГОПАЛО

Поздравить молодую маму лично приехала и министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

- Мы очень рады, что в нашей медицинской семье произошло такое радостное событие, - рассказала Татьяна Юрьевна. - Может быть, кто-то из этих деток в будущем тоже, как и их мама, станет врачом. А еще при рождении в донской семье одновременно трех и более детей единовременно выплачивают 66,5 тысячи рублей на каждого ребенка. Семья проживала в ведомственном жилье, а теперь квартира будет в их собственности. Наверное, это один из главных подарков.

Татьяна Быковская лично приехала поздравить счастливую мам и коллегу. Фото: Ольга ГОПАЛО

Татьяна Быковская лично приехала поздравить счастливую мам и коллегу.Фото: Ольга ГОПАЛО

По словам Татьяны Быковской, в этом году на Дону это уже четвертая тройня. В прошлом их было семь.

- Надеемся, что за оставшиеся полгода мы догоним, и, может быть, перегоним прошлый рекорд, - заключила министр.

При многоплодной беременности существуют очень большие риски, но врачи сработали слаженно. Фото: Ольга ГОПАЛО

При многоплодной беременности существуют очень большие риски, но врачи сработали слаженно.Фото: Ольга ГОПАЛО

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Это была борьба за рождение!»

Завотделением патологии новорожденных НИИАП РостГМУ Карина Лазарева

- Для всего коллектива это знаменательное событие. Практически с 14 недель мамочка выхаживалась в нашем учреждении. Это действительно была борьба за рождение, в которой принимал участие весь коллектив. При многоплодной беременности существуют очень большие риски. Врачи сработали слаженно. Детки появились с разницей в две минуты. Были соблюдены все этапы выхаживания. Около 10 дней малыши пробыли в реанимации, а потом- около месяца в нашем отделении. За это время крохи прибавили в весе больше, чем килограмм каждый. И я хочу высказать большую признательность всему нашему коллективу, ведь было вложено много души, тепла, знаний и профессионализма. А родителям сказать: « В добрый путь!». Мы не расстаемся с этой семьей. В нашем институте существует система этапности. Поэтому уже через месяц будем ждать маму с детками в нашем Грудном отделении, чтобы отслеживать их здоровье и судьбу.

В добрый путь! Фото: Ольга ГОПАЛО

В добрый путь!Фото: Ольга ГОПАЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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