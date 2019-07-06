Известный путешественник Федор Конюхов посадил свой самолет под Ростовом

Известный путешественник Федор Конюхов приземлились на своем самолете, который работает на солнечных батареях, в поле рядом со станицей Ольгинской. Об этом на своем сайте сообщил сам путешественник.

Самолет «Летающая Лаборатория» оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета – провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах (от 56 градуса (Московская область) до 45 градуса (Евпатория). «Летающая Лаборатория», на которой сейчас летят Конюхов и его напарник Рябчинский, имеет впечатляющие габариты: размах крыла 25 метров, при весе самолета всего 900 килограмм.

Конченый пункт маршрута – Крым.

А В 2021 году Фёдор Конюхов планирует совершить одиночный беспосадочный перелет вокруг света на энергии солнца.