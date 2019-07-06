Экс-игрока КВН Сангаджи Тарбаева выдвинут сенатором от Калмыкии

Бывший старший лейтенант милиции и боец по прозвищу "Хан Батый", сегодня исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков, выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!» Сангаджи Тарбаева. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» сообщил источник, близкий к руководству республики Калмыкия.

Как пояснил собеседник издания, экс-участника КВН и Бату Хасикова связывают давние дружеские отношения, поэтому ничего удивительного в том, что на пост сенатора от исполнительной власти предложат именно Сангаджи Тарабаева, нет.

- Бату Хасиков, по моей информации, действительно будет двигать Тарабаева в сенаторы. Также будут представлены еще две кандидатуры, чьи имена пока не называют. Но с большой долей вероятности пройдет именно Сангаджи Тарабаев, - прокомментировал источник издания.

В настоящее время сенатором от исполнительной власти Калмыкии является Юрий Бирюков.

Сангаджи Тарбаев родился 15 апреля 1982 года в Республике Калмыкия, окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности "Международные отношения". Являлся капитаном команды "Сборной РУДН" на играх КВН, телеведущий. В настоящее время является председателем совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений, в марте этого года выбран членом Общественной палаты Москвы III созыва.