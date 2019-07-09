2019-07-09T13:33:15+03:00
Общество

Опасный бизнес: в Ростове-на-Дону задержали четыре килограмма запрещенных таблеток для похудения

Пять лет супруги продавали «волшебные бобы» желающим сбросить лишний вес
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону задержали четыре килограмма запрещенных таблеток для похудения.В Ростове-на-Дону задержали четыре килограмма запрещенных таблеток для похудения.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Канал контрабанды с волшебными пилюлями для желающих сбросить лишние кило накрыли сотрудники Южной оперативной таможни. Как выяснилось, экспресс-курьерскими отправлениями посылки присылали в донскую столицу из Казахстана.

Оказалось, что в них в общей сложности находились четыре килограмма лекарств - все для похудения. В частности, среди них имелись и «перец для похудения», и «волшебные бобы», и много других разноцветных капсул. Партии товаров были проверены экспертами.

Канал контрабанды с волшебными пилюлями для желающих сбросить лишние кило накрыли сотрудники Южной оперативной таможни. Фото: Южная оперативная таможня.

Канал контрабанды с волшебными пилюлями для желающих сбросить лишние кило накрыли сотрудники Южной оперативной таможни. Фото: Южная оперативная таможня.

- Согласно заключению, представленные на исследование препараты содержали в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин - анорексигенный препарат для похудения, усиливающий чувство насыщения, - рассказали в Южной оперативной таможне.

По словам экспертов, сибутрамин относится к группе препаратов для лечения ожирения. Однако может вызывать как психологические заболевания, так и фармакологическую и наркотическую зависимости.

Многие все еще надеятся на волшебные пилюли. Фото: Евгения ГУСЕВА

Многие все еще надеятся на волшебные пилюли.Фото: Евгения ГУСЕВА

В получателях значились жители Ростова-на-Дону. Выяснилось, что муж с женой принимали лекарства для похудения из Казахстана, а после торговали ими на территории России. За пять лет супруги организовали целую сеть по продаже опасных таблеток, создав свой Интернет-магазин и подставные компании.

Известно, что в отношении парочки, организовавшей канал поставки сильнодействующих веществ, уже возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством - до семи лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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