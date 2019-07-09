Опасный бизнес: в Ростове-на-Дону задержали четыре килограмма запрещенных таблеток для похудения
Канал контрабанды с волшебными пилюлями для желающих сбросить лишние кило накрыли сотрудники Южной оперативной таможни. Как выяснилось, экспресс-курьерскими отправлениями посылки присылали в донскую столицу из Казахстана.
Оказалось, что в них в общей сложности находились четыре килограмма лекарств - все для похудения. В частности, среди них имелись и «перец для похудения», и «волшебные бобы», и много других разноцветных капсул. Партии товаров были проверены экспертами.
Канал контрабанды с волшебными пилюлями для желающих сбросить лишние кило накрыли сотрудники Южной оперативной таможни. Фото: Южная оперативная таможня.
- Согласно заключению, представленные на исследование препараты содержали в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин - анорексигенный препарат для похудения, усиливающий чувство насыщения, - рассказали в Южной оперативной таможне.
По словам экспертов, сибутрамин относится к группе препаратов для лечения ожирения. Однако может вызывать как психологические заболевания, так и фармакологическую и наркотическую зависимости.
Многие все еще надеятся на волшебные пилюли.Фото: Евгения ГУСЕВА
В получателях значились жители Ростова-на-Дону. Выяснилось, что муж с женой принимали лекарства для похудения из Казахстана, а после торговали ими на территории России. За пять лет супруги организовали целую сеть по продаже опасных таблеток, создав свой Интернет-магазин и подставные компании.
Известно, что в отношении парочки, организовавшей канал поставки сильнодействующих веществ, уже возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством - до семи лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей каждому.
ИСТОЧНИК KP.RU