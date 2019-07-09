В Ростовской области 13 процентов населения живет за чертой бедности

Эксперты РИА «Рейтинг» составили сравнительный анализ регионов РФ по уровню доходов населения, выяснив, таким образом, «кому на Руси жить хорошо», или по крайней мере — где зарплата позволяет людям чувствовать себя более-менее комфортно.

Расчет производился, исходя из соотношения так называемых медианных доходов жителей того иного региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (и то, и другое - по данным Росстата). Плюс, говорится в пояснении к исследованию, предполагалось, что «население за чертой бедности имеет доходы ниже регионального прожиточного минимума, а уровень крайней бедности - доходы менее половины этого минимума».

БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ

Итак, самый высокий уровень достатка отмечается в северных субъектах Федерации, в которых основу экономики составляет нефтегазодобыча. Так, первое место — у Ямало-Ненецкого АО (там доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора), второе — у Ненецкого АО (превышение в 2,9 раза), третье - Чукотский АО (в 2,38 раза).

Далее следуют Магаданская область (2,27) и Ханты-Мансийский АО (2,14).

Кроме того, в первую десятку вошли Сахалинская область (2,14), Москва (2,07), Подмосковье (2,02), Санкт-Петербург (1,93) и Татарстан (1,93).

При этом, меньше всего людей «за чертой бедности» проживает в том же Ямало-Ненецком АО — 6,2 процента жителей, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане (по 7,2 процента).

Наихудший показатель по уровню достатка населения — в Тыве, где соотношение доходов и фиксированного набора товаров и услуг составляет лишь 0,88, а доля жителей «за чертой бедности» там более 40 процентов. За ней следуют Алтай (0,98), Калмыкия (0,99), Карачаево-Черкесия (1,04), Ингушетия (1,05), Еврейская АО (1,12) и Курганская область (1,14), а также Чувашия (1,15), Марий Эл (1,16) и Крым (1,17).

СВЫШЕ ПОЛУМИЛЛИОНА ЖИТЕЛЕЙ ДОНА ИСПЫТЫВАЮТ ФИНАНСОВЫЕ ТРУДНОСТИ

Ростовская область в этом списке оказалась на 43-м месте — фактически посредине. Однако поводов для особой гордости нет: соотношение доходов и самых обязательных затрат на Дону оценено коэффициентом в 1,48, а «за чертой бедности» проживает 13,3 процента населения, из которых 2 процента вообще еле-еле сводят концы с концами, потому что они с трудом наскребают в месяц доход менее половины прожиточного минимума.

В пересчете на абсолютные цифры, получается, что 558,6 тысячи человек из 4,2-миллионного населения региона испытывают реальные финансовые трудности, а 84 тысячи из них вообще просто выживают.

Краснодарский край, для сравнения, на 18-й позиции: соотношение доходов и обязательных минимальных расходов на Кубани - 1,64, доля тех, кто "за чертой бедности", - 10,9 процента жителей, а "за чертой крайней бедности" - 1,5 процента.

Согласно официальным данным Ростовстата, величина прожиточного минимума на Дону составляет 10 286 рублей, эта сумма включает в себя следующие минимальные наборы: продуктовый (4565 рублей), непродовольственных товаров (2260 рублей), услуг (2720 рублей), а также расходы по обязательным платежам и сборам (741 рубль).

При этом, как сообщал ранее федеральный Росстат, чтобы среднестатистической семье «сводить концы с концами» при покупке всего самого необходимого, ее минимальный доход в месяц должен составлять 56,2 тысячи рублей. Так вот, с этой задачей «легко» справляются 0,8 процента дохозяйств (такой термин используется официально), 9,2 процента — «сравнительно легко», 38,5 процента - «с небольшими затруднениями», еще 36,5 процента — «с затруднениями», а 15,1 процента — «с большими затруднениями».

МАЛОИМУЩИМ ВЫПЛАЧИВАЮТ АДРЕСНУЮ СОЦПОМОЩЬ

Впрочем, эксперты, опрошенные «КП», говорят, что такая оценка в рейтинге «богатых и бедных» все же не до конца объективна, поскольку в ней не учитываются, например, меры господдержки малоимущим, оказываемые за счет средств бюджетов разных уровней: в частности, по оплате услуг ЖКХ, льготной медпомощи, а более всего — адресной социальной помощи.

Так, по данным правительства Ростовской области, с начала нынешнего года на адресную социальную помощь, например, было направлено свыше 216 млн рублей — на оказание финансовой поддержки 22 тысячам семей, включенных в реестр малоимущих (то есть тех, чей среднедушевой доход ниже уже упоминавшейся величины прожиточного минимума в целом по региону — 10,3 тысячи рублей). С другой стороны, эта разовая «прибавка», в среднем, составила всего 9,8 тысячи рублей на семью.