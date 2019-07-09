2019-07-09T15:13:59+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону назвали самые аварийные улицы города

Лучше избегать Таганрогскую, Стачки и Малиновского
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове назвали самые опасные улицыВ Ростове назвали самые опасные улицыФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Назвали самые аварийные улицы Ростова-на-Дону. Сенсации не произошло, хотя есть определенные перемены. Лидер «черного» рейтинга улица Малиновского, где регулярно бились машины и гибли люди, занял последнюю строчку, а на первую неожиданно вырвалась Таганрогская, где, похоже, пора устанавливать разделительную полосу, не позволяющую водителям выскакивать на встречную полосу.

- Здесь выявлено три места концентрации ДТП, на которых случилось 13 дорожно-транспортных происшествий, три человека погибли, еще 12 получили травмы различной степени тяжести, - пояснили в автоинспекции, ссылаясь на данные департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.

В Ростове-на-Дону насчитали в общей сложности 46 мест, где чаще всего происходят аварии, в их числе Нагибина, Комарова, Волкова, Космонавтов, Шолохова, площадь Советской Конституции и другие оживленные проспекты и улицы. Если дорожники будут думать над новыми знаками и разметками, то водителям не стоит забывать, что за полгода в донской столице погибли 22 человека, а еще 523 были доставлены в больницу.

- Причины аварий все те же - наезд на пешехода, столкновение ТС из-за нарушения очередности проезда перекрестков и несоблюдения дистанции, - говорят в УГИБДД Ростовской области.

Что касается «безопасных» дней, то традиционно это выходные суббота и воскресенье. Значительно вырастают шансы попасть в аварии вечером в четверг.

В Ростове за полгода в авариях погибли 22 человека Фото: "КП" Архив

В Ростове за полгода в авариях погибли 22 человекаФото: "КП" Архив

НА ЗАМЕТКУ

Опасные улицы Ростова

1. Таганрогская (четыре места, где чаще всего происходят аварии)

2. Проспекта Стачки (три места концентрации ДТП)

3. Улица Фурмановская (три места концентрации ДТП)

4. Улица Малиновского (два места концентрации ДТП)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 6 месяцев нынешнего года в Ростовской области зарегистрировано 1362 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 193 человека, 1751 получил травмы. В Ростове-на-Дону за шесть месяцев случилось 433 ДТП.

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Специалисты компании Яндекс назвали самые необычные улицы Ростова-на-Дону. Оказывается, всего их в городе 5202. Если сравнивать с другими городами-миллионниками России, то Ростов-на-Дону лидирует по количеству улиц на одного жителя, однако, они короче: в среднем 653 метра (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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