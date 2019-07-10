В Ростове-на-Дону обсуждают, что будет на месте старого аэропорта

С того момента, как ростовский аэропорт был вынесен за черту города, общественность с нетерпением ожидает, что же именно появится на его месте. Именно этому вопросу был посвящен прошедший с 14 по 17 июня в донской столице международный воркошоп «Редевелопмент городских территорий».

Цель этой встречи - сформировать консолидированное экспертное мнение о наиболее актуальных вопросах реконструкции городской среды и путях реализации таких проектов, а также вовлечь в процесс общество. К участию в дискуссии были приглашены представители Государственной думы РФ, Ростовской-на-Дону городской Думы, Администрации города, Торгово-промышленной палаты, девелоперского бизнеса, общественных организаций, архитекторы, урбанисты, экологи, эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Италии, Германии, Австрии и Румынии.

Воркшоп как новый метод конструирования пространства стал использоваться в России не так давно. Работа идет в группах, в которые входят российские и международные эксперты. В ходе открытой дискуссии они предлагают проектные решения поставленной задачи. Особенность воркшопа в том, что в сжатые сроки рождается множество альтернативных идей – «мозговой штурм» приносит порой самые неожиданные плоды. По сути это творческая мастерская, в которой кипит совместная работа.

Фото: ЮФУ

Экспертов разных уровней в Ростове-на-Дону гостеприимно принял в своих стенах главный корпус Южного федерального университета. Воркшоп, организованный при активном участии «Южного градостроительного центра», состоял из шести сессий, каждая из которых длилась по три часа и была посвящена определенной тематике. В течение ограниченного времени группа из 15-20 человек обсуждала конкретные проблемы редевелопмента городских территорий и моделировала пути их решения. В качестве предмета для полета мысли организаторами была выбрана площадка старого аэропорта. Как стало известно еще в прошлом году, освоение этого участка может занять без малого 20 лет. Предполагается, что здесь будет применяться самый современный подход к организации городского пространства. Уникальный проект предусматривает создание так называемой территории комфортного проживания, где 20% площади займут парки, скверы и места отдыха. Генеральным планом города предусмотрено возведение здесь нового жилого района с общественным центром. А вот какими именно будут здесь жилье, общественные пространства, управление, мобильность, окружающая среда и инфраструктура – все это эксперты обсуждали в рамках жарких дискуссий на состоявшемся воркшопе.

В ходе сессии «Жилище» развернулось живое общение на тему - какое жилье и сколько нужно строить на территории города. Индивидуальный или многоквартирный дом? Аренда или собственность? Как должны выглядеть жилые пространства и где хранить личные автомобили?

Не менее остро перед экспертами стоят вопросы об организации общественных пространств. Какова роль частных центров в современном городе? Как меняются школа и детский сад? Можно ли решить проблемы организации безбарьерной среды для маломобильных граждан?

На сессии «Управление» краеугольным камнем, пожалуй, стал вопрос о том, как возможно при реализации проектов редевелопмента достичь баланса между интересами бизнеса и общества. Освоение территорий должно приносить инвестору прибыль, но при этом быть полезным для большого количества людей. Только в этом случае проект можно будет признать эффективным.

Самые животрепещущие вопросы эксперты затронули и в ходе сессии «Мобильность». Ведь не секрет, что построить новый микрорайон недостаточно – нужно еще и обеспечить для его будущих жителей комфорт передвижения. Отсюда и необходимость формировать новое отношение к мобильности. Приоритет общественного транспорта – как этого достичь?

Что касается окружающей среды, то эксперты задаются вопросами, каким образом при реконструкции городских территорий сохранить историческое наследие города? Внедрение в практику градостроительства зеленых технологий и минимизация воздействия человека на природу – приоритетные задачи современных архитекторов.

И, конечно, не ушли от внимания участников воркшопа проблемы инфраструктуры. Для современного Ростова характерны свои особенности эксплуатации инженерных сетей, которые необходимо учитывать при создании комфортного жилья. Особенно актуальна проблема утилизации мусора. Раздельный сбор – лишь первый шаг на пути к созданию нового городского пространства.

Фото: ЮФУ

По оценкам экспертов воркшопа, на сегодняшний день редевелопмент городских территорий является одним из наиболее перспективных направлений пространственного развития города. Суть его в том, чтобы изменить функциональное назначение территории, приспособив ее для наиболее эффективного использования в данный момент. На сегодняшний день в Ростове-на-Дону на разных стадиях реализации находятся несколько проектов по редевелопменту земельных участков. Например, на месте заброшенного завода «Красный Аксай» строится новый жилой микрорайон. Комплексное освоение пустующих участков – хорошая альтернатива точечной застройке, которая до недавнего времени процветала в донской столице. А каким мы увидим новый город – узнаем совсем скоро!