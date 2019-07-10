2019-07-10T20:14:05+03:00
Общество

Град, дождь и шквалистый ветер: в Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют непогоду

Спасатели распространили официальное предупреждение
Ирина ПОТЕРЯ
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На Ростов-на-Дону надвигается непогода.На Ростов-на-Дону надвигается непогода.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростов-на-Дону пришла непогода. Как сообщили спасатели, ссылаясь на прогноз синоптиков, 11 июля в донской столице ожидается целый комплекс неблагоприятных природных явлений - дождь с грозой, шквалистый ветер (до 23 метров в секунду), а также град. Соответственно, утром лучше прихватить с собой зонтики.

- Рекомендуем убрать с балконов вещи, при скачках напряжения обесточить электроприборы, не парковать автомобили и не оставлять детские коляски под деревьями и конструкциями, - говорится в официальном сообщении ведомства.

. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Спасатели просят жителей быть благоразумными, не забывать, что во время грозы лучше не разговаривать по телефону, не прятаться под одиноко стоящим деревом (есть шансы, что в него попадет молния) и избегать водоемов.

Во время ливня надо обходить низинные участки, которые затапливает в первую очередь - это Привокзальная площадь, пересечение Пушкинской и Буденновского, а также лучше не заходить в подземные переходы, как известно, именно туда, когда сбоит ливневая канализация, начинает стекать вода.

ВНИМАНИЕ!

В экстренных случаях звоните – 112.

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Шквалистый ветер в Ростове - это всегда причина падения веток и деревьев на автомобили. Но в этот раз "летали" остановки, обрушился балкон, а торговые палатки в буквальном смысле кружили на Ворошиловском мосту. Ростовчане активно делились снимками в социальных сетях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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