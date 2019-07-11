Отец и сын из Ростова-на-Дону погибли во время шторма в Греции

В ночь на 11 июля на север Греции обрушился сильный шторм. Стихия унесла жизни шестерых человек, еще 20 госпитализированы с различными травмами.

Среди погибших оказались жители Ростова-на-Дону – 38-летнйи Иван Петренко и его двухлетний сын. Мужчина приехал на курорт вместе с супругой и тремя детьми.

По предварительной информации, возле отеля в городе Неа-Потидеа на россиян упало дерево, которое повалил сильный ветер. Где были остальные члены семьи и пострадали ли они, пока не сообщается.

Помимо россиян погибли два туриста из Чехии и женщина со своим ребенком из Румынии. А в районе Неа Калликратии ведутся поиски 62-летнего рыбака, который на своей лодке вышел в море.

Сообщается о повреждении линий электропередач, разрушенных крышах зданий и поваленных деревьях. Целые районы оказались затоплены.