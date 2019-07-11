Михаил Емельянов: Полпред Устинов послал недвусмысленный месседж о возврате к прямым выборам мэра Ростова-на-Дону

«ЭФФЕКТИВНЫХ ГРАДОНАЧАЛЬНИКОВ ИЗ СИТИ-МЕНЕДЖЕРОВ НЕ ВЫШЛО»

- Когда ушел в отставку сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, мы выступили за возврат к прямым выборам глав администраций. Почему мы это сделали? Да потому что история с назначенными руководителями показывает, что областная власть назначить эффективного главу не может. Мы помним и неудачную историю с первым сити-менеджером Сергеем Горбанем, а затем, после его ухода, был Кушнарев, и тоже последовала его неожиданная отставка. И хорошего мало можно вспомнить, зато плохого — предостаточно: и неудачная мусорная реформа, и такая же транспортная реформа, когда люди на остановках на холоде подолгу ждали автобусов, и неубранный зимой город ото льда и снега. Что хорошего мы можем вспомнить? Подготовку к ЧМ? Однако я могу в ответ припомнить, скажем, подготовку Ростова-на-Дону к 50-летию Ростовской области, когда был избранный мэр, так ведь тогда бы каждый фасад покрашен — и без федерального финансирования, и без натянутых уродливых баннеров на домах, которые не успели привести в порядок. То есть, не нужно здесь ссылаться на ЧМ-2018. Сити-менеджеры, извините за тавтологию, не показали себя, на самом деле, эффективными менеджерами. Налицо если не управленческий кризис, то — точно кризис с управлением городом, когда даже не все замы были назначены, кадровая политика была плохая. Ростовчане, на мой взгляд, вполне грамотные люди, чтобы самостоятельно избрать себе мэра. И заметьте — после того, как мы выступили с этой инициативой (о возврате к прямым выборам мэра), прозвучало — неожиданно! - заявление полпреда президента в ЮФО (Владимира Устинова), который фактически сделал то же самое! И затем уже председатель фракции «Справедливой России» в Законодательном собрании Сергей Косинов и депутат ЗС Борис Вальтер направили уже соответствующий законопроект на рассмотрение донского парламента.

«ВЛАСТЬ ЗРЯ СЧИТАЕТ РОСТОВЧАН «НЕЗРЕЛЫМИ»

- Действительно, идут разговоры о том, что в Москве принято решение апробировать в ряде регионов возврат к прямым выборам мэров — потому что аналогичный кризис с управлением возник не только в Ростове, но и в других городах, региональных центрах. Потому что институт сити-менеджеров себя не оправдывает. Что означает вообще процедура выборов? Я, как избранный депутат, могу сказать совершенно определенно: когда люди голосуют напрямую, очень тяжело быть безответственным. Да и, кроме того, дурак, извините уж за резкое слово, не может быть избран — потому что люди, избиратели, способны разобраться, кто есть кто, в состоянии он руководить или нет. Это более серьезный отбор, нежели конкурсные комиссии. Почему власть недооценивает зрелость народа? Да, были примеры, когда избирали мэров-популистов - в том числе, и в Ростовской области, один раз в Азове, в другой — в Новошахтинске. Но это оказалось слишком хорошей прививкой на будущее.

«ВОЗВРАТ К ВЫБОРАМ МЭРА ПРИВЛЕЧЕТ ЛЮДЕЙ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ»

- Знаете, есть такой интересный момент: если в других странах избиратели обычно более активны на выборах местного уровня, потому что от этого зависит решение наиболее близких к ним вопросов, нежели на выборах более высокого уровня. У нас наоборот. Люди менее активны на местных выборах, от которых зависит, в принципе, на каких автобусах, например, они будут ездить, как озеленен город, но гораздо больше интересуются какими-то глобальными вопросами. Может быть, это, в том числе, оттого, что народ привык, что многие вопросы, в том числе городского и районного уровня, решаются на самом верху. Вспомните, скажем, чем пришлось заниматься Президенту России в ходе его Прямой линии — зачастую, бытовыми, по сути, вопросами. И теперь, возвращаясь к теме прямых выборов мэра Ростова-на-Дону, когда уже и полпред дал некий недмесседж региональной власти, мне кажется, что у нее сегодня нет сильного кандидата, который, с одной стороны, был бы близок к ней, а с другой — оказался настолько харизматичен, чтобы он мог победить на прямых мэрских выборах. И пойти на то, чтобы поставить умного, хорошего, но чужого, они не могут. Однако не стоит забывать, что Ростов-на-Дону — все-таки самодостаточный город, единственный в регионе донор. И у него забирают гораздо больше денег, чем он получает из областного бюджета. Поэтому многое зависит от позиции градоначальника, у избранного будет более сильная позиции, когда он пойдет разговаривать с губернатором. Думаю, что если состоится возврат к прямым выборам, народ все-таки пойдет голосовать — потому что он уже досыта «наелся» сити-менеджерами.

«БЛОК КИТАЯ, ИРАНА И РОССИИ СТАНЕТ МОЩНЫМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ АГРЕССИИ США»

- На заседании политического комитета Азиатской Парламентской ассамблеи в Иране, где я возглавлял делегацию Госдумы, мы обсудили целый ряд важных вопросов. Но, прежде всего, это был знаковый визит — с учетом того давления, который оказывается сегодня Штатами на Иран, и Россия, таким образом, четко в очередной раз обозначила свою позицию на международной арене — в том числе, в этом вопросе. Иран — это очень сильный игрок, страна с развитой промышленностью, которую санкционное давление вынудило, фактически, развивать собственные технологии. И по некоторым перспективным направлениям они уже нас, поверьте мне, опережают — например, они уже поставляют в РФ свои автомобили: они сделаны на базе «Рено», но это их автомобили. Затем — турбины тоже там выпускают. Иначе говоря, некий альянс между Россией, Китаем и Ираном стал бы достаточно мощным блоком противодействия агрессии США — учитывая, к тому же, что к ним может присоединиться и Пакистан, а также Турция, что тоже не исключено, учитывая политическую ситуацию там. И, что очень важно, в Иране - трезвые и умные политики, способные четко оценивать положение дел.

...О ВОЗВРАТЕ В ПАСЕ

- Возврат в ПАСЕ — это тактическая победа России, безусловно. Несмотря на жесткое противодействие Штатов, Великобритании, демарш Украины, Литвы, Эстонии, Ассамблее пришлось принять условия РФ. А со стратегической точки зрения — ПАСЕ нам абсолютно не нужна. Зачем? Платить взносы по 30 млн евро за то, что нас будут критиковать и воспитывать? Если говорить о взаимодействии с Европой — то это нужно, конечно, делать, но в других форматах, более перспективных: это и двустороннее общение с парламентами других стран, и с Европарламентом, который принимает реальные решения, а ПАСЕ — это чисто совещательный орган, присутствие в котором нам ничего не дает.

...ОБ ОБОСТРЕНИИ ОТНОШЕНИЙ С ГРУЗИЕЙ

- Грузины сами пригласили нашу делегацию, и конечно, знали, что председателем Ассамблеи Православия является российский депутат, и это они, служба их протокола, указывали, кому и куда рассаживаться в зале. То есть, это была провокация — но даже не со стороны Грузии, а инспирированная Соединенными Штатами, которые очень обеспокоены тем, что что в последние годы, после 2008-го, происходит хоть не последовательное и робкое, но сближение России и Грузии. ...Сегодня нужен холодный душ для Грузии, который заставит их прийти в себя.