При прохождении медосмотра водителям придется сдавать анализы

Минздрав опубликовал проект приказа, согласно которому будут внесены изменения в порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей при получении водительского удостоверения. Этих правок немного, но они довольно существенные и могут сказаться на сроке и стоимости оформления документов.

В обязательном порядке Минздрав планирует определять содержание наркотических и психотропных препаратов при анализе биоматериалов – крови и мочи. Таким способом будет выявляться наличие психоактивных веществ в моче (это даст информацию, употреблял ли водитель алкоголь или наркотики накануне), а анализ сыворотки крови покажет частоту и регулярность такого употребления в прошлом. То есть, если водитель выпивает каждый день достаточно большое количество алкоголя, это будет сразу видно.

Пока изменения только рассматриваются, но уже можно дать некоторые рекомендации водителям, которые захотят в будущем поменять права. Для получения справки на прием к наркологу стоит приходить в абсолютно трезвом состоянии. Кроме того, желательно около двух недель вообще не употреблять алкоголь. В разных клиниках на проведение анализов отводится в среднем три дня. Поэтому нужно помнить, что за один день медицинское обследование пройти не получится. И, конечно, стоимость медсправки в этом случае увеличится.

С помощью новой процедуры законодатели планируют определять регулярную алкогольную или наркотическую нагрузку у водителей, что, по их мнению, будет способствовать большей безопасности дорожного движения.