Автокресла, ремни или адаптеры: что безопасно для ребенка

В 2019 году в Правила дорожного движения было внесено несколько правок, которые коснулись безопасности перевозки детей в автомобиле. В частности, теперь в салоне нельзя оставлять ребенка без присмотра взрослых. За это владельцам грозит немаленький штраф. Также множество уточнений было внесено в пункты о детских удерживающих устройствах. И, если вы хотите обеспечить безопасность своему ребенку, эти правила нужно запомнить.

Перевозка детей на переднем и заднем сидениях

Во-первых, с 12 июля на переднем сидении автомобиля детей до 12-ти лет можно перевозить только с применением специального удерживающего устройства (автолюльки либо автокресла). При этом использование треугольного адаптера или бустера запрещено, а кресло обязательно должно быть зафиксировано ремнями безопасности или при помощи креплений ISOFIX. Подушку безопасности обязательно нужно выключить. В противном случае, ребенок может сильно пострадать.

На заднем сидении детей до 7 лет можно перевозить только в автокреслах. А с 7 до 12 можно применять обычный ремень безопасности. Самым безопасным местом для установки автокресла признается центральное заднее сидение.

При выборе удерживающего устройства большее значение имеет не возраст, а рост и вес ребенка. Ремень можно использовать, если его рост достиг 150 см, а вес – больше 36 кг. Если ребенок меньше, ремень будет проходить по его шее.

Усаживать детей до 12 лет на заднее сидение мотоцикла запрещено.

За неправильную перевозку детей предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. При этом отсутствие крепежей для установки автокресла оправданием являться не будет.

Что еще стоит учесть?

Верхнюю одежду с детей лучше снимать. Если автомобиль резко затормозит, маленький ребенок легко может вылететь из расстегнутого комбинезона.

Для дополнительной фиксации головы у маленьких детей можно использовать специальные тканевые валики, укладывая их с двух сторон от ребенка.

Долгое время родители в целях экономии пытались использовать вместо автокресел особые накладки для ремня. Многочисленные тесты показали, что подобные адаптеры не только не защищают детей во время аварий, но и наносят дополнительный вред внутренним органам. Поэтому новыми правилами использование таких устройств не предусмотрено.

Если вы перевозите детей от 7 до 12 лет, стоит иметь с собой копию свидетельства о рождении, чтобы доказать инспектору ДПС правомерность использования того или иного удерживающего устройства.