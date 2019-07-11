В больницах Ростовской области начинают внедрять новые мировые разработки

В Ростове-на-Дону обсудили жизненно важные вопросы, касающиеся кардиоонкологии и рентгенэндоваскулярной хирургии. Ответы на них и реализация на практике, безусловно, дадут шансы на жизнь и помогут еще большему количеству пациентов.

Межрайонный сосудистый центр на базе БСМП Таганрога начал работу с 2019 года, а помощь уже получили почти 2,5 тысячи жителей. Фото: Правительство РО.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Встреча, посвященная инновационным медицинским разработкам и их внедрению в медицинских учреждениях Ростовской области, прошла за "круглым столом". За ним в этот день собрались министр здравоохранения РО Татьяна Быковская, ректор РостГМУ Сергей Шлык, главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка и главный врач Городской БСМП города Таганрога Дмитрий Сафонов, а также гости - замдиректора по науке медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили и директор кардиохирургической клиники имени Бернара Кейптаунского университета (ЮАР) Петер Зилла.

В частности, последний поделился с коллегами многолетним опытом исследований - они велись на протяжении четверти века, а также 15-летним опытом применения новых разработок, связанных с имплантацией клапанов сердца без использования искусственного кровообращения.

От теории перешли к практике. Фото: пресс-служба минздрава РО.

В свою очередь член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал о «Кардиоонкологии» - новом направлении мировой медицины, находящемся на стыке двух специальностей.

Как сообщила глава донского минздрава Татьяна Быковская, результатом обсуждения стало определение конкретного плана действий о вхождении лечебных учреждений Дона в структуру Российского научного общества кардиологов по вопросам рентгенэндоваскулярной хирургии и кардиоонкологии, а также участие в научно-исследовательской деятельности медицинского научно-образовательного центра МГУ. Кроме того, привлечение донских специалистов к разработке и внедрению инновационных технологий мировой науки не только обогатит, но и поможет практической медицине региона.

Симон Мацкеплишвили и Петер Зилла провели для донских коллег полезный мастер-класс. Фото: пресс-служба минздрава РО.

И НА СЛОВАХ, И НА ДЕЛЕ

От теории перешли к практике. Приезжие ученые посетили межрайонный сосудистый центр Таганрога, который начал работу на базе БСМП города только с нынешнего года. Однако за это время там уже получили помощь почти 2,5 тысячи жителей Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов нашей области. А на его оснащение из бюджета Ростовской области было направлено 82 миллиона рублей. В числе закупленного - свыше 50 единиц дорогостоящего медицинского оборудования, среди которого ангиограф с необходимым оснащением, две ультразвуковые диагностические системы и 12 аппаратов искусственной вентиляции легких.

На оснащение сосудистого центра было направлено 82 миллиона рублей из регионального бюджета. Фото: Правительство РО.

К слову, только в новой рентгенангиографической операционной Центра проведено более 600 лечебных и диагностических вмешательств и почти 200 (!) высокотехнологичных медицинских операций.

Симон Мацкеплишвили и Петер Зилла провели для донских коллег полезный мастер-класс по эхокардиоскопии и перфузионной магнитно-резонансной томографии сердца, эндоваскулярной рентгенохирургии сердца и магистральных сосудов. И затронули новую и наиболее сложную для этого метода проблему - имплантацию клапанов сердца при стенозах и недостаточностях клапанного аппарата без применения искусственного кровообращения.