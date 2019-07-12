«Комсомолка» поздравила лучших выпускников Ростовской области

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-12T09:53:45+03:00

В донских школах отгремели выпускные балы, и для вчерашних школьников настала горяча пора. Сегодня они уже в статусе абитуриентов подают документы в те вузы, где планируют получать высшее образование. Ну а «Комсомолка» в начале июля традиционно подводит итоги учебного года. По результатам единого государственного экзамена мы ищем самых умных и талантливых выпускников, сдавших школьные предметы на максимальное количество баллов. И таких ребят с каждым годом становится все больше! Церемония награждения лучших выпускников Ростовской области, организованная «Комсомольской правдой», состоялась в четверг, 4 июля. На нее мы пригласили тех школьников, которые набрали по итогам ЕГЭ 90 и более баллов из 100 возможных хотя бы по одному предмету, как обязательному, так и по выбору. Рекордсменов оказалось около сотни человек! Число стобалльников растет Мы не впервые выступаем инициатором подобного мероприятия. «Комсомолка» всегда поддерживала таланты, поощряла и отмечала успехи молодых и перспективных школьников и студентов. По доброй традиции мероприятие прошло в актовом зале главного корпуса Южного федерального университета. Здесь, в самом сердце донской столицы, на улице Большой Садовой ребята получили свои заслуженные «15 минут славы». А многим из них следующие несколько лет предстоит в этих легендарных стенах учиться! Ребята и их родители съехались из разных уголков Ростовской области, многие проделали большой путь, чтобы оказаться в этом зале. Поздравить их собрались представители Управления образования г. Ростова-на-Дону и руководство основных подразделений Южного федерального университета. Заместитель начальника Управления образования г. Ростова-на-Дону Маргарита Распевалова отметила, что в 2019 году аттестаты получили 4700 выпускников донской столицы, из них 560 – это золотые медалисты. Стобалльных работ по итогам ЕГЭ в этом году насчитывается 49, это почти вдвое больше, чем в прошлом. Двое ребят дважды стали стобалльниками. Не гордиться такими результатами невозможно! «Школа отпускает вас с добрым сердцем, - подчеркнула Маргарита Викторовна. – Становитесь взрослыми, и выбирайте правильное направление в жизни. Успехов вам, мои дорогие!».

врио ректора Южного федерального университета Инна ШевченкоФото: Юлия ЛАНДЫШ

Университет ждет лучших

С приветственным словом к гостям обратилась и врио ректора Южного федерального университета Инна Шевченко.

- С большим успехом вы завершили школьный этап своей жизни, а теперь важно правильно определиться с профессией и вузом, в котором вы будете учиться, - отметила Инна Константиновна. – Сегодня система образования дает каждому из вас большие возможности, которые нужно не упустить. Вы должны гордиться своими успехами, фамилией, школой, вузом и Родиной. Я желаю вам удачного поступления и надеюсь, что вы выберете Южный федеральный университет. Благодарю «Комсомольскую правду» за то, что лучшие выпускники Дона уже здесь, на нашей площадке. Мы свято храним традиции высшего учебного заведения со 105-летней историей и приглашаем вас стать членами нашей дружной семьи!

Каждый факультет приготовил для виновников торжества свои эксклюзивные памятные подарки. Так, ребята, отличившиеся в географии, получили памятные кубки в виде земного шара. Те, кто показал успехи по другим предметам, стали обладателями футболок с фирменными принтами. Также ребятам вручали сертификаты на прохождение мастер-классов и другие приятные сюрпризы.

Заместитель директора по розничному бизнесу Ростовской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит» ООО Оксана СтушкинаФото: Юлия ЛАНДЫШ

Квартира для студента реально доступна

Кроме того, выпускников в этот день поздравила заместитель директора по розничному бизнесу Ростовской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит» ООО Оксана Стушкина. Лучшим выпускникам Дона она вручила сертификаты на скидку при приобретении квартиры у крупнейшего застройщика Юга России – Объединения «ВКБ-Новостройки».

- Вы успешно сдали единый государственный экзамен, окончили школу и мы гордимся вами, – отметила Оксана Владимировна. – Впереди вас ждет учеба в вузах, которую можно считать первым серьезным шагом во взрослую жизнь. Рано или поздно перед вами встанет жилищный вопрос. Его можно решить, в том числе с помощью специальной ипотечной программы «Квартира для студента», позволяющей приобрести жилую недвижимость на максимально выгодных условиях. Данным предложением Банка «Кубань Кредит» воспользовалось уже более 5 000 семей.

Директор Ростовского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Елена СоболеваФото: Юлия ЛАНДЫШ

Директор Ростовского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева также поздравила ребят и отметила, что ежегодная церемония награждения талантливых выпускников стала доброй традицией. «Будьте смелыми, не бойтесь своих амбиций, дерзайте и стремитесь к тем высотам, которые видите перед собой, - сказала Елена Владимировна. – И никогда не забывайте о тех, кто все эти школьные годы был рядом с вами: о ваших учителях и родителях».

«Комсомолка» поздравила лучших выпускников Ростовской областиФото: Юлия ЛАНДЫШ

Математика

Отличников по математике поздравил директор Института математики, механики и компьютерных наук имени И.И. Воровича Михаил Карякин. Конечно, это самая лучшая и нужная наука - по мнению тех, кто ее изучает!

- Редко когда увидишь такое количество интеллекта на квадратный метр, - порадовался Михаил Игоревич. – Когда я читаю задания ЕГЭ по русскому языку, мне кажется, что я всю жизнь разговариваю на иностранном. Да и боюсь, что ЕГЭ по математике я бы на 100 баллов не написал, потому что задачи «С» я решаю не так, как эксперты. Поэтому с огромным удовольствием поздравляю ребят, которым это удалось!

«Комсомолка» поздравила лучших выпускников Ростовской областиФото: Юлия ЛАНДЫШ

География

Знатокам географии награды вручал директор института наук о Земле ЮФУ Андрей Кузнецов. Он подчеркнул, что эта дисциплина крайне важна для такой большой и богатой страны, как Россия. Познать свою планету, полюбить ее, воспитать в себе патриотизм, решать важнейшие задачи для экономики – все это область влияния географии.

- Глядя на огонь в ваших глазах, я не сомневаюсь, что впереди вас ждет еще много побед, – сказал Андрей Николаевич. - Приятно, что среди вас много тех, кто выбрал ЕГЭ по географии и блестяще его сдал. Тем более что в списках абитуриентов нашего института половину из вас я уже видел! Наши выпускники работают в ведущих ресурсодобывающих компаниях страны, занимаются охраной окружающей среды, наукой и находят себе применение в различных профильных организациях. Я приглашаю вас стать специалистом в области наук о земле – такие профессионалы всегда востребованы.

«Комсомолка» поздравила лучших выпускников Ростовской областиФото: Юлия ЛАНДЫШ

Русский язык и литература

Любителей русского языка поздравила заместитель директора института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Юлия Бец. Она вручила ребятам памятные подарки, в том числе сертификаты на бесплатное прохождение тренинга «Повышение коммуникативной компетенции на иностранном языке».

- Я очень надеюсь, что вскоре смогу приветствовать вас в нашем университете в качестве студентов, - сказала Юлия Васильевна. – После такого трудного пути вам нужно поймать вдохновение и правильно выбрать ту специальность, которую вы будете осваивать.

«Комсомолка» поздравила лучших выпускников Ростовской областиФото: Юлия ЛАНДЫШ

Институт ведет подготовку по различным направлениям. Здесь изучают русский, литературу, журналистику, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, португальский, китайский, японский, арабский). В свете развития современного мира межкультурная коммуникация приобретает особо важное значение, поэтому специалисты в этой области находят себе применение без особых усилий.

«Комсомолка» поздравила лучших выпускников Ростовской областиФото: Юлия ЛАНДЫШ

Физика

Ребят, которые успешно сдали ЕГЭ по физике, отметила заместитель декана физического факультета Южного федерального университета Светлана Вяткина.

- Физика – одна из самых сложных наук современности, поэтому ваше достижение действительно достойно похвалы, - подчеркнула Светлана Александровна. – Как говорил выдающийся ученый Лев Давидович Ландау: «Главное в физике – умение пренебрегать». Вы сумели пренебречь своим страхом и волнением, собраться в нужный момент и показать свой лучший результат. Желаю вам сосредоточиться на своих целях и уверенно их достигать.

Сегодня перед этими ребятами открыты возможности поступления в лучшие вузы страны. Южный федеральный университет будет рад увидеть их в числе своих студентов, в том числе в стенах физического факультета.

«Комсомолка» поздравила лучших выпускников Ростовской областиФото: Юлия ЛАНДЫШ

Информатика

Директор Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета Геннадий Веселов поприветствовал ребят, которые отличились по информатике.

- Сегодня в стенах Южного федерального университета вы получаете заслуженное признание как лучшие выпускники Дона 2019 года, - сказал Геннадий Евгеньевич. – Это первая и очень важная победа на пути к достижению серьезных целей. Выбирая те предметы, по которым сдавать ЕГЭ, вы задумывались, на какие направления будете поступать. Те, кто определил для себя вектором развития информатику, сделали отличный выбор. Мы живем в век цифровой экономики, без этого предмета просто невозможно развитие страны.

«Комсомолка» поздравила лучших выпускников Ростовской областиФото: Юлия ЛАНДЫШ

Биология

Школьники, хорошо сдавшие биологию, получали свои дипломы из рук доцента Академии психологии и педагогики, руководителя информационно-консультационного центра «Образовательный кластер ЮФУ» Марины Кореневской.

- Спасибо «Комсомолке» за то, что поддерживает талантливых ребят и настраивает их на нужный лад, - сказала Марина Евгеньевна. – Я представляю одно из самых крупных структурных подразделений нашего университета. Именно у нас учились те, кто учит вас. Большинство людей так или иначе соприкасались с педагогикой: в детском саду нас встречают воспитатели, в школе – учителя, в кружках и секциях – тренеры, в трудовых коллективах – психологи. И сегодня наша профессия нуждается в молодых грамотных специалистах.

«Комсомолка» поздравила лучших выпускников Ростовской областиФото: Юлия ЛАНДЫШ

Обществознание

Тех, кто разбирается в устройстве современного общества, поприветствовала доцент факультета управления Южного федерального университета , заместитель декана по социальной работе Ирина Стефанова.

- Я преподаю обществознание, поэтому имею представление, насколько нужно быть подготовленным, чтобы сдать этот предмет на высокие баллы, - отметила Ирина Васильевна. – Для этого нужно разбираться в политике, праве, экономике. Кроме того, обществознание динамично меняется, и это тоже нужно было учитывать при подготовке к экзамену. Поэтому вы молодцы, и ваши результаты позволят вам поступить именно туда, где вы сможете реализовать свой потенциал.

Абитуриентов с высокими баллами по ЕГЭ с радостью примет факультет управления ЮФУ. Он пользуется традиционной популярностью у поступающих, так как направление «Менеджмент» в данный момент одно из самых востребованных на рынке труда. В экономике региона и страны в целом по-прежнему ощущается недостаток высококвалифицированных управленческих кадров.

«Комсомолка» поздравила лучших выпускников Ростовской областиФото: Юлия ЛАНДЫШ

Умному открыты все дороги

Дипломы лучших выпускников 2019 года в этот день получали 11-классники, показавшие отличные достижения в русском языке, литературе, математике, информатике, физике, обществознании, географии, биологии. В паузах между награждением ребят порадовали своим выступлением студенты ЮФУ, которые помимо учебы увлекаются творчеством: серебряная призерка всероссийского конкурса «Студенческая весна» в г. Пермь Мария Федосеева, неоднократный призер и победитель городских и всероссийских конкурсов Сергей Терехов и саксофонист Степан Ляшов. А после церемонии награждения дипломанты получили возможность лично пообщаться с руководством различных подразделений ЮФУ и из первых уст узнать интересующую информацию о поступлении.

«Комсомолка» поздравила лучших выпускников Ростовской областиФото: Юлия ЛАНДЫШ

Отзвучали торжественные речи, отгремели фанфары, стихли аплодисменты, лучшие выпускники разъехались по домам, увозя с собой памятные подарки. Но, пожалуй, главная награда для этих ребят – возможность поступить именно в тот вуз, о котором они мечтают. Высокие баллы по ЕГЭ открывают перед ними все дороги к успеху. ИД «Комсомольская правда» желает всем выпускникам 2019 года воплощения в жизнь самой заветной и смелой мечты. Ведь именно от этих ребят зависит то, какой будет наша страна уже в недалеком будущем. В добрый путь!

Диана Борисова и Кирилл ПовечеровФото: Юлия ЛАНДЫШ

ДОСЛОВНО

Диана Борисова, школа № 8, г. Каменск-Шахтинский:

- Я набрала 100 баллов по русскому языку, 91 балл по обществознанию и 82 балла по профильной математике. В нашей школе у меня самые высокие результаты ЕГЭ. Экзамены было сдавать несложно, потому что я готовилась и решала до этого гораздо более трудные задания. Правда я сильно волновалась и могла бы сдать лучше. До сих пор не верится, что набрала 100 баллов по русскому – это была моя мечта, которую я считала несбыточной. В этом году задания усложнили, добавили новые, изменили структуру сочинения, так что пришлось потрудиться. Так как у меня высокие баллы, буду поступать в Москву по направлению «Государственное и муниципальное управление». Рассматриваю несколько престижных вузов, возможно МГУ. С детства мечтала учиться в столице!

Кирилл Повечеров, школа № 25, г. Шахты:

- Я набрал 92 балла по географии. У меня замечательный учитель, который меня прекрасно подготовил. Я с детства любил читать книги о путешествиях, приключениях и научных открытиях. А всерьез заинтересовался этой наукой с 10 класса, участвовал в олимпиадах разного уровня, в том числе в областной. Все, что связано с изучением земли, до сих пор таит немало загадок. Разгадать их очень заманчиво! Я планирую учиться на эколога, с вузом пока не определился. Скорее всего, это будет один из столичных университетов. В будущем хотелось бы заниматься решением экологических проблем. Например, сохранением плодородия почвы или организацией грамотной утилизации мусора.

Ирина Соколова и Роман БутримовФото: Юлия ЛАНДЫШ

Ирина Соколова, школа № 3, пос. Орловский:

- По русскому языку я набрала 94 балла, а по географии 92. Я готовилась в течение года и была уверена в своих силах. Конечно, накануне испытания было волнительно, но на самом экзамене я чувствовала себя спокойно. Планирую поступать в Южный федеральный университет по направлению «География, гидрометеорология и геология». Романтика путешествий этой профессии, конечно, привлекает, но в дальнейшем хотелось бы заниматься научной деятельностью. Возможно, закончить аспирантуру и вернуться в университет в качестве преподавателя.

Роман Бутримов, школа № 49, г. Ростов-на-Дону:

- У меня 100 баллов по информатике. Задания были легкими, на экзамене все прошло хорошо. В свободное время я уделяю много внимания программированию, изучаю IT-технологии, смотрю образовательные видео. В числе вузов, где мне хотелось бы продолжить обучение, рассматриваю МФТИ, МГТУ им. Баумана и Высшую школу экономики. Кроме того, подам пакет документов в ЮФУ по направлению «Прикладная математика и информатика» и в Санкт-Петербургский университет ИТМО. В будущем хотелось бы заниматься созданием различных прикладных программ. Например, разработать мобильное приложение, которое позволит абитуриенту в ходе приемной кампании отслеживать свои позиции в выбранных вузах.

ИСТОЧНИК KP.RU