В Ростове-на-Дону депутаты донского парламента вместе с аграриями обсудили внедрение технологий точного земледелия

Депутаты донского парламента совместно с министерством сельского хозяйства и аграриями провели выездное заседание круглого стола на тему: «О техническом переоснащении современной высокопроизводительной техникой сельскохозяйственных предприятий Ростовской области и внедрении технологий точного земледелия». Обсуждение проходило на базе агротехнологического холдинга «Бизон Юг», который, как известно, является крупным поставщиком отечественной и зарубежной сельхозтехники.

КУРС - НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Ростовская область, как известно, одна из главных житниц страны. Только в прошлом году на Дону произведено более 11 миллионов тонн зерновых, при средней урожайности 32,3 центнеров с гектара. Это хорошие цифры, но можно достичь большего. Использование технологий точного земледелия позволит донским аграриямнакормить качественной продукцией большее число жителей России.

- Продовольственная безопасность страны – самая актуальная из стоящих перед нами задач, - отметил во время выступления заместитель председателя донского парламента – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко. - Важнейшие составляющие ее решения - внедрение современных технологий обработки земли и повышения качества урожая. Выступая в феврале этого года с Посланием Федеральному Собранию, Президент России Владимир Владимирович Путин поручил Правительству страны создать «бренд отечественной чистой "зеленой" продукции в сфере сельского хозяйства». Такая продукция должна стать гарантом качества, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Суть системы точного земледелия состоит в том, что для получения с конкретного поля максимального количества качественной и наиболее дешевой продукции создаются одинаковые условия роста и развития без нарушения норм экологической безопасности. Точное земледелие внедряется путем постепенного освоения агротехнологий на основе принципиально новых, высокоэффективных и экологически безопасных технических и агрохимических средств. То есть речь идет о масштабном переоснащении современной техникой сельскохозяйственных предприятий Ростовской области и оптимальном управлении каждым метром поля.

В заседании приняли участие депутаты донского парламента, представители региональной исполнительной власти, руководители сельхозпредприятий и технических учебных заведений. Фото: пресс-служба ЗСРО

- Когда мы семь лет назад стали изучать опыт внедрения точного земледелия, то обратили пристальное внимание на Аргентину и Бразилию, - рассказал Сергей Суховенко, депутат Законодательного Собрания, генеральный директор компании «Бизон». - Именно здесь уровень господдержки сельского хозяйства примерно такой же, как в России, да и почвенно-климатические условия очень похожи на наши. Цифровые технологии эти страны развивают уже 20 лет и благодаря им добились высоких результатов. Есть успехи и в наших собственных хозяйствах, в которых используются механизмы точного земледелия. Нам они позволяют существенно экономить при сохранении урожайности.

В ходе встречи участники сделали акцент на необходимости принятия мер поддержки агропредприятий и эффективности производства в условиях роста цен на топливо, удобрения, средства защиты растений. Заместитель председателя донского парламента Вячеслав Василенко, обращаясь к аграриям, попросил обозначить насущные проблемы.

- Мы, законодатели, прекрасно понимаем необходимость создания стимулирующих условий для рзвития села. Реальность такова, что большая доля сельскохозяйственной продукции на Дону производится в средних и малых хозяйствах, для которых обновить и нарастить парк сельхозтехники сегодня – задача почти невыполнимая. Именно поэтому расширение программы лизинга сельхозтехники, которое сегодня предлагается, призвано кардинально изменить ситуацию, - подчеркнул Вячеслав Василенко. Стоит отметить, что совсем недавно депутатами Законодательного Собрания Ростовской области приняты поправки расширяющие перечень приоритетных направлений развития сельского хозяйства. В него включены такие направления, как развитие органического сельского хозяйства и поддержка производителей органической продукции.

ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫСИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА 40%

Взявший слово фермер Алексей Палкин, рассказал, как они внедряли новое оборудование точного земледелия.

- Установили видеоконтроль на две машины, сразу повысилась на 40% производительность труда, в онлайн-режиме мы получаем всю информацию, которая позволяет вести строгий учет, - рассказал бизнесмен. - Система очень быстро окупилась. В нашем случае - за месяц, насколько знаю, у других - за один или два сезона.

Участникам круглого стола продемонстрировали принцип работы цифровых технологий на примере одного сельхозпредприятия: на телефон или планшет в режиме реального времени поступает вся информация о движении техники (включая расход топлива), уборке урожая, обработке почвы, внесение удобрений и средств защиты растений. Это все возможно и уже работает. Мало того, многие предприятия уже несколько лет заказывают снимки своих полей у Роскосмоса, чтобы понять, где требуется внести органические удобрения, а где дать земле передохнуть.

По итогам дискуссии приняли решение рекомендовать комитету донского парламента по аграрной политике провести заседание «круглого стола» на тему «Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии», а региональному правительству - обеспечить полное освоение средств областного бюджета в 2019 году, выделенных на приобретение сельскохозяйственной техники, в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и содействовать проведению технического переоснащения сельскохозяйственных предприятий.

Участники заседания обратили внимание на оказание поддержки по сохранению и совершенствованию материально-технической базы учебных учреждений, в проведении обучения или повышения квалификации сотрудников сельскохозяйственных предприятий, содействие популяризации отечественной сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке и приоритетных внешних рынках, а также в проведении тематических мероприятий (фестивалей, выставок), направленных на популяризацию отечественной сельскохозяйственной техники. Особо была подчеркнута необходимость рассмотрения возможности предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, внедряющих цифровые технологии и использующих технологии точного земледелия.

ВАЖНО!

На господдержку агропромышленного комплекса в 2019 году в Ростовской области предусмотрено направить 5 млрд. 854,6 млн. рублей (федеральный бюджет - 3 008,3 млрд. рублей, областной бюджет 2 846,3 млрд. рублей). Сумма эта будет увеличена за счет федеральных средств. Из них на поддержку приобретения отечественной техники предусмотрено всего 395,8 млн. рублей, на 1 июля 2019 года освоено 58% этих средств (229,6 млн. рублей).