Клещи в Ростовской области: что нужно знать, чтобы не заболеть

В больницы Ростовской области продолжают поступать пациенты, которые пострадали от укусов клещей. О том, переносчиками каких болезней могут быть эти насекомые? Какие меры необходимо соблюдать, чтобы не заразиться? И как поступать, если клещ все же присосался к телу? Эти и другие вопросы мы задали главному инфекционисту министерства здравоохранения Ростовской области Наталье Мороз.

Главный инфекционист Минздрава Ростовской области Наталья Мороз. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

О ТОМ, КТО И КАК МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ

- Наталья Владимировна, переносчиками каких заболеваний могут быть клещи?

- Существует целая группа природно-очаговых заболеваний, переносчиками которых являются клещи. Для территории Ростовской области наиболее актуальны КГЛ, клещевой боррелиоз. Нельзя исключить клещей в передаче возбудителей лихорадки западного Нила и туляремии. Клещевой вирусный энцефалит на территории области не регистрируется и плановая иммунизация населения не проводится. Вместе с тем, жителям области, выезжающим на эндемичные территории по клещевому энцефалиту, настоятельно рекомендуем сделать иммунизации (прививку).

- Кто больше подвержен риску заболевания?

- Наиболее часто заболевают лица занимающиеся выпасом животных на целинных пастбищах, полевыми работами, сенокосом, уходом за домашним скотом (пастухи, скотники, полеводы), а также туристы во время отдыха на природе.

- Как происходит заражение?

- Заражение происходит при присасывании клеща, а также при раздавливании, когда биологический материал попадает на кожу, в том числе и внешне не поврежденную. Когда вы снимаете клеща без средств индивидуальной защиты (перчатки) имеется риск проникновения вируса в организм, даже при отсутствии видимых повреждений на коже.

Исследования по определению наличия возбудителя инфекционного заболевания в клеще проводят в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области.Фото: Мария ЛЕНЦ

«В БОЛЬНИЦАХ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ»

- Как много людей уже обратились в медицинские учреждения Дона в связи с укусом клещей?

- Более пяти тысяч человек, в том числе свыше 1 800 детей. В настоящее время наиболее актуальным заболеванием для региона является Крымская геморрагическая лихорадка. Лабораторно подтверждены 44 случая. Пациенты - из Сальского, Зимовниковского, Пролетарского, Ремонтненского, Дубовского, Каменского, Орловского, Заветинского, Константиновского, Цимлянского, Мартыновского, Волгодонского, Веселовского, Багаевского, Зерноградского и Семикаракорского районов, а также из Волгодонска и Ростове-на-Дону.

Для сравнения: за весь эпидсезон прошлого года зафиксировано 27 случаев без летальных исходов. В этом их, к сожалению, уже три. Также среди заболевших есть и два подростка - 14 и 17 лет.

- В чем причина гибели людей? Неужели болезнь настолько опасна?

- Крымская геморрагическая лихорадка - заболевание, которое успешно поддается лечению при условии своевременного обращения за квалифицированной медицинской помощью.

Если пациент обращается к врачам в разгар заболевания, когда уже возникают необратимые изменения во внутренних органах, то случай может быть летальным даже при назначении адекватных схем лечения и проведении реанимационных мероприятий.

Хотела бы отметить, что все муниципальные медучреждения укомплектованы в полном объёме необходимыми лекарственными препаратами, в том числе противовирусными.

- Снять клеща помогут в ближайшем травмпункте, а что происходит дальше?

- Исследования по определению наличия возбудителя инфекционного заболевания в клеще проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области. Определить вид клеща для оценки риска вероятной передачи возбудителя могут энтомологи Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области и его филиалах.

Вместе с тем, обращаю ваше внимание, что данный вид исследования не относится к системе ОМС и проводится за счет личных средств граждан.

Пострадавшие от укусов клещей лица находятся под медицинским наблюдением по месту жительства в течение двух недель, с обязательной ежедневной двукратной термометрией. В случае появления каких-либо клинических симптомов, госпитализируются с провизорной целью для подтверждения или исключения заболевания.

Прививки от Крымской геморрагической лихорадки не существует.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

СИМПТОМЫ И ПРОФИЛАКТИКА

- Как проявляется Крымская геморрагическая лихорадка?

- Как правило, болезнь характеризуется не только тяжелым течением, но и острым началом. Часто пациенты могут указать дату и час заболевания. У больного поднимается температура до 39-40 градусов, появляются головная и мышечные боли, слабость, иногда тошнота и рвота, далее - начинают слезиться глаза, может появиться геморрагическая сыпь, что том числе на коже лица, шеи и верхней половины туловища. Ухудшение общего состояния сопровождается вялостью, заторможенностью, сонливостью, также возможны кровотечения из различных органов. Госпитализация в инфекционный стационар обязательна. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней.

- Есть ли от нее прививка?

- Прививки от Крымской геморрагической лихорадки не существует. Для ее профилактики применяются только неспецифические меры профилактики.

- Какие именно?

- Для снижения риска заболевания рекомендуется при выходе в природные стации использовать противоклещевые препараты для обработки одежды и открытых участков тела, если необходимо снять клещей с домашних животных использовать одноразовые перчатки; снятых клещей ни в коем случае нельзя раздавливать, наблюдать за самочувствием после контакта с клещом в течение 14 дней и при появлении даже незначительных изменений со стороны здоровья является поводом для обращения за квалифицированной медицинской помощь.

Для снижения риска заболевания рекомендуется при выходе в природные стации использовать противоклещевые препараты для обработки одежды и открытых участков телаФото: Олег УКЛАДОВ

ВАЖНО

Как защитить себя

- Подбирать правильную одежду: надевать носки с плотной резинкой, плотно застегивать манжеты рукавов, брюки заправлять в сапоги, верхнюю часть одежды - в брюки, волосы - под шапку или косынку.

- Применять для обработки одежды специальные акарицидные и репеллентные средства.

- Проводить взаимоосмотры и самоосмотры через каждые 10-15 минут при нахождении в лесной зоне, а также на участках с травянистой растительностью.

- Разбивать лагерь, устраивать пикники, стоянки и на сухих участках.

- Нельзя садиться и ложиться на траву;

- После возвращения с отдыха на природе и снятия одежды, необходимо тщательно осмотреть ее, тело и волосы для обнаружения присосавшихся клещей.

- Не заносить сразу в помещение цветы, ветки, а одежду лучше проветривать.

- Осматривать домашних собак и других домашних животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.