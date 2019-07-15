Клещи в Ростовской области: что нужно знать, чтобы не заболеть
В больницы Ростовской области продолжают поступать пациенты, которые пострадали от укусов клещей. О том, переносчиками каких болезней могут быть эти насекомые? Какие меры необходимо соблюдать, чтобы не заразиться? И как поступать, если клещ все же присосался к телу? Эти и другие вопросы мы задали главному инфекционисту министерства здравоохранения Ростовской области Наталье Мороз.
Главный инфекционист Минздрава Ростовской области Наталья Мороз. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.
О ТОМ, КТО И КАК МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ
- Наталья Владимировна, переносчиками каких заболеваний могут быть клещи?
- Существует целая группа природно-очаговых заболеваний, переносчиками которых являются клещи. Для территории Ростовской области наиболее актуальны КГЛ, клещевой боррелиоз. Нельзя исключить клещей в передаче возбудителей лихорадки западного Нила и туляремии. Клещевой вирусный энцефалит на территории области не регистрируется и плановая иммунизация населения не проводится. Вместе с тем, жителям области, выезжающим на эндемичные территории по клещевому энцефалиту, настоятельно рекомендуем сделать иммунизации (прививку).
- Кто больше подвержен риску заболевания?
- Наиболее часто заболевают лица занимающиеся выпасом животных на целинных пастбищах, полевыми работами, сенокосом, уходом за домашним скотом (пастухи, скотники, полеводы), а также туристы во время отдыха на природе.
- Как происходит заражение?
- Заражение происходит при присасывании клеща, а также при раздавливании, когда биологический материал попадает на кожу, в том числе и внешне не поврежденную. Когда вы снимаете клеща без средств индивидуальной защиты (перчатки) имеется риск проникновения вируса в организм, даже при отсутствии видимых повреждений на коже.
Исследования по определению наличия возбудителя инфекционного заболевания в клеще проводят в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области.Фото: Мария ЛЕНЦ
«В БОЛЬНИЦАХ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ»
- Как много людей уже обратились в медицинские учреждения Дона в связи с укусом клещей?
- Более пяти тысяч человек, в том числе свыше 1 800 детей. В настоящее время наиболее актуальным заболеванием для региона является Крымская геморрагическая лихорадка. Лабораторно подтверждены 44 случая. Пациенты - из Сальского, Зимовниковского, Пролетарского, Ремонтненского, Дубовского, Каменского, Орловского, Заветинского, Константиновского, Цимлянского, Мартыновского, Волгодонского, Веселовского, Багаевского, Зерноградского и Семикаракорского районов, а также из Волгодонска и Ростове-на-Дону.
Для сравнения: за весь эпидсезон прошлого года зафиксировано 27 случаев без летальных исходов. В этом их, к сожалению, уже три. Также среди заболевших есть и два подростка - 14 и 17 лет.
- В чем причина гибели людей? Неужели болезнь настолько опасна?
- Крымская геморрагическая лихорадка - заболевание, которое успешно поддается лечению при условии своевременного обращения за квалифицированной медицинской помощью.
Если пациент обращается к врачам в разгар заболевания, когда уже возникают необратимые изменения во внутренних органах, то случай может быть летальным даже при назначении адекватных схем лечения и проведении реанимационных мероприятий.
Хотела бы отметить, что все муниципальные медучреждения укомплектованы в полном объёме необходимыми лекарственными препаратами, в том числе противовирусными.
- Снять клеща помогут в ближайшем травмпункте, а что происходит дальше?
- Исследования по определению наличия возбудителя инфекционного заболевания в клеще проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области. Определить вид клеща для оценки риска вероятной передачи возбудителя могут энтомологи Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области и его филиалах.
Вместе с тем, обращаю ваше внимание, что данный вид исследования не относится к системе ОМС и проводится за счет личных средств граждан.
Пострадавшие от укусов клещей лица находятся под медицинским наблюдением по месту жительства в течение двух недель, с обязательной ежедневной двукратной термометрией. В случае появления каких-либо клинических симптомов, госпитализируются с провизорной целью для подтверждения или исключения заболевания.
Прививки от Крымской геморрагической лихорадки не существует.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
СИМПТОМЫ И ПРОФИЛАКТИКА
- Как проявляется Крымская геморрагическая лихорадка?
- Как правило, болезнь характеризуется не только тяжелым течением, но и острым началом. Часто пациенты могут указать дату и час заболевания. У больного поднимается температура до 39-40 градусов, появляются головная и мышечные боли, слабость, иногда тошнота и рвота, далее - начинают слезиться глаза, может появиться геморрагическая сыпь, что том числе на коже лица, шеи и верхней половины туловища. Ухудшение общего состояния сопровождается вялостью, заторможенностью, сонливостью, также возможны кровотечения из различных органов. Госпитализация в инфекционный стационар обязательна. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней.
- Есть ли от нее прививка?
- Прививки от Крымской геморрагической лихорадки не существует. Для ее профилактики применяются только неспецифические меры профилактики.
- Какие именно?
- Для снижения риска заболевания рекомендуется при выходе в природные стации использовать противоклещевые препараты для обработки одежды и открытых участков тела, если необходимо снять клещей с домашних животных использовать одноразовые перчатки; снятых клещей ни в коем случае нельзя раздавливать, наблюдать за самочувствием после контакта с клещом в течение 14 дней и при появлении даже незначительных изменений со стороны здоровья является поводом для обращения за квалифицированной медицинской помощь.
Для снижения риска заболевания рекомендуется при выходе в природные стации использовать противоклещевые препараты для обработки одежды и открытых участков телаФото: Олег УКЛАДОВ
ВАЖНО
Как защитить себя
- Подбирать правильную одежду: надевать носки с плотной резинкой, плотно застегивать манжеты рукавов, брюки заправлять в сапоги, верхнюю часть одежды - в брюки, волосы - под шапку или косынку.
- Применять для обработки одежды специальные акарицидные и репеллентные средства.
- Проводить взаимоосмотры и самоосмотры через каждые 10-15 минут при нахождении в лесной зоне, а также на участках с травянистой растительностью.
- Разбивать лагерь, устраивать пикники, стоянки и на сухих участках.
- Нельзя садиться и ложиться на траву;
- После возвращения с отдыха на природе и снятия одежды, необходимо тщательно осмотреть ее, тело и волосы для обнаружения присосавшихся клещей.
- Не заносить сразу в помещение цветы, ветки, а одежду лучше проветривать.
- Осматривать домашних собак и других домашних животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.
ИСТОЧНИК KP.RU