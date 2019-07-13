Выходные в парках Ростова-на-Дону 13-14 июля 2019: танцы, фестиваль и кинопоказ
Выходные в парках Ростова-на-Дону 13-14 июля 2019: танцы, фестиваль и кинопоказ. Как рассказали в городском Управлении культуры, по традиции ростовчан будут ждать в ближайшие дни в парках донской столицы, где пройдет не мало интересного. В числе прочего, ростовчан ждут концерты, фестиваль и даже кинопоказ. Так, что есть возможность культурно отдохнуть.
ПАРК 1 МАЯ
Суббота, 13 июля
16.00-18.00 - Вечер – караоке «Ваши любимые мелодии»
18.00-20.00 - Вечер отдыха «Танцевальное рандеву»
Воскресенье, 14 июля
10.00-12.00 - Работа художественной площадки рисуем вместе с мамами
“Удивительные животные”
18.00-19.30 - Игровая программа “Русская вечерка” – игры, хороводы, русские забавы посвященная году народного творчества в Ростовской области
ПАРК "ДРУЖБА"
Суббота, 13 июля
13.00-16.00 - Шахматный турнир «Золотая ладья»
16.00 — 17.00 - Детская спортивно-игровая программа «Быстрые и ловкие»
Воскресенье, 14 июля
10.00-11.00 - Соревнования в клубе «Скандинавская ходьба»
14.00-15.00 - Парковая радиогазета «День рыбака и день варенья»
16.00 — 17.00 - Танцплощадка для людей «серебряного» возраста «Рио-Рита»
По традиции ростовчан будут ждать в ближайшие дни в парках донской столицы, где пройдет не мало интересного.Фото: Артем КИЛЬКИН
ПАРК ИМЕНИ ОСТРОВСКОГО
Суббота, 13 июля
11.00 - Танцевальный проект «125 лет в ритме жизни!»
Воскресенье, 14 июля
11.00 - Загадки, игры, танцы для детей
ПАРК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ"
Суббота, 13 июля
Фестиваль «1000 и 1 увлечение». В одном месте соберутся представители различных клубов, кружков и секций. Будет пять зон: Арт-зона: аквагрим, оригами, рисование песком и т.д.
Крафт-зона: гончарное и кузнечное дело, лепка и валяние из шерсти.
Спорт сектор: бокс, борьба, каратэ, футбол
Научная зона: робототехника
Художественно-танцевальная зона.
18:00-19:00 - Weekend в Левобережном с МиМиМишками- анимационная площадка
Активные игры с маленькими гостями парка на свежем воздухе
Воскресенье, 14 июля
18:00-19:00 - Weekend в Левобережном «Три кота» - анимационная площадка. Активные игры с маленькими гостями парка на свежем воздухе.
Дети всегда найдут себе занятие.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМЕНИ ГОРЬКОГО
Суббота, 13 июля
18.00 – показательные выступления клуба служебно-спортивного собаководства.
20:15 – вечерний кинопоказ «Курьер» реж. К.Шахназаров, 1986г.
Воскресенье, 14 июля
17.00 – вечерний праздничный концерт «Лето в парке»
ИСТОЧНИК KP.RU