«Я знаю, как ты его ждал!»: Под Ростовом-на-Дону студента нашли мертвым после провала на защите диплома

В Ростовской области в течение десяти дней искали студента, который пропал сразу же после сдачи диплома. 23-летний парень не смог защититься перед комиссией. После чего якобы оставил в общежитии мобильник, вещи и исчез. Все это время родственники и друзья не могли найти себе места, призывая его через соцсети вернуться домой. Однако все усилия оказались тщетными. Накануне, 12 июля, тело молодого человека нашли в городской роще на окраине города Новочеркасска. По одной из версий, студент мог свести счеты с жизнью еще в начале июля. Но из-за малой проходимости того места, его тело нашли не сразу. Во всех обстоятельствах его гибели теперь предстоит разобраться следователям. Уже назначены экспертизы.

«ЕМУ ПОСТАВИЛИ НЕ «ДВА», А ОТПРАВИЛИ НА «ОСЕНЬ»

Сообщение о пропаже появились в социальных сетях сразу же. Многие писали, что студент очень расстроился после провала на экзамене. В вузе рассказали, что защита дипломов закончилась 1 июля. Но тогда парню поставили «неявку».

- Он пытался защитится 2 июля. Работала комиссия по защите магистрантов. Его работу посмотрели и сказали, что нет там диплома. После этого парнишка исчез, - написала в соцсетях женщина, знакомая с ситуацией. - Ему поставили не два, а отправили на «осень». Не надо обвинять во всем вуз.

- Только в наших университетах, можно быть допущенным к защите диплома и получить «неуд»! - высказал свое мнение один из комментаторов. - А куратор ведь закреплен за каждым студентом. Вуз учил столько лет на «два»? Конечно, это ужасный стресс для человека. Можно такие глупости наворотить…

Другие писали: «Вуз тут не при чем, у парня видимо были другие причины так себя повести».

Иногда знания становятся слишком тяжелой ношей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Однако родных больше интересовали не причины, а следствие. Практически каждый день в Интернет-группах и на своей странице мать обращалась к сыну снова и снова.

- Сыночек, я знаю как ты ждал этого диплома, и что он для тебя значит. Знаю, что сейчас еще сложней вернуться домой, но мы тебя ищем и ждем. Отзовись! Это уже крик души! Главное жизнь. Мы тебя очень любим.

По своему пытались достучаться до парня и его друзья.

- Братан, если ты читаешь это... отзовись пожалуйста, фиг с ним с этим дипломом, - написал один из них. - Мама, бабушка, твоя тетя, мы все очень переживаем - где ты и что с тобой... Выйди на связь... Я умоляю тебя.

Мама рассказывала, что парень мечтал об этом дипломе, чтобы стать выпускникомФото: Алексей БУЛАТОВ

«ЕСЛИ БЫ ОН ПОНИМАЛ, ЧТО ДИПЛОМ НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ»

Но чуда не произошло. Молодой человек, вероятно, уже не успел прочитать эти строки. В пятницу, 12 июля, поздно вечером на странице Вконтакте университета появился пост о гибели студента:

- В голове не укладывается, что такие мелочи жизни могут привести к такой трагедии. Студенты и все кто связан с вузом - это огромная семья, которая так же переживает из-за случившегося несчастья. Мы соболезнуем родным и близким.

Сейчас под ним сотни соболезнований и слов поддержки.

- Сложно в это поверить. Всегда был на позитиве, своей боевой речью шутливо вселял уверенность и стойкость. Очень жалко и грустно, - пишут те, кто знал парня.

Появилось и такое сообщение:

- Как больно. Бедные родители. Дай бог сил вам пережить такую утрату. Верили всем городом, что найдется живым.

- Эх, если бы он еще понимал, что диплом ничего не решает, - высказал свою точку зрения один из Интернет-пользователей. - А так да: нам с первого класса навязывают и всячески угрожают, что без куска картонки у тебя ничего никогда не будет, и будешь ты никто. Но уже взрослыми мы понимаем, что это далеко не так, и решают только навыки, знания и связи.

«Комсомолка» приносит свои самые искренние соболезнования родным и близким погибшего.