2019-07-14T08:20:52+03:00
Общество

Обзор матча «Ростов» - «Оренбург» 13 июля 2019: счет, голы, статистика игроков матча 1-го тура чемпионата России

Представляем вашему вниманию обзор матча 1-го тура чемпионата России «Ростов» - «Оренбург». Счет, голы, статистика игроков
ГОШЕВ Игорь
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13 июля на стадионе «Ростов-Арена» состоялся матч 1-го тура чемпионата России.13 июля на стадионе «Ростов-Арена» состоялся матч 1-го тура чемпионата России.Фото: Антон Строкин
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Накануне, 13 июля, на стадионе «Ростов-Арена» состоялся матч 1-го тура чемпионата России. На поле встретились хозяева площадки ФК «Ростов» и команда «Оренбург».

Первый матч сезона начался позже привычного для болельщиков времени - в 21:30, а потому на стадионе и было меньше обычного. По разным оценкам от 15 до 30 тысяч человек. Но полупустые трибуны не помешали футболистам выложиться по максимуму.

Уже в первые 15 минут пятисотый гол для «Ростова» забивает Элдор Шомуродов. Не успели ростовские болельщики отойти от первой мини-победы, как, буквально через полчаса, мяч снова оказался в воротах гостей: на углу штрафной его подхватил Алексей Ионов, который обыграл соперника и положил точно в «девятку».

Однако уже во втором тайме Деспотович ударом головой сокращает разницу в счете, но отыграться «Оренбургу» не удается.

Итог матча - 2:1. Фото: Антон Строкин

Итог матча - 2:1.Фото: Антон Строкин

Итог матча - 2:1.

- Были хорошие отрезки, некоторые даже очень, было и то, что не понравились., - прокомментировал матч главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. - Чемпионат России по футболу. - В первом тайме был отрезок, когда совершили три потери подряд. На второй тайм тоже вышли несобранными. Нужно еще недели две, чтобы подошли к общему знаменателю.

1-й тур РПЛ

«Ростов» - «Оренбург» - 2:1

Голы: Шомуродов, 11, Ионов, 42, Деспотович, 49

«Ростов»: Песьяков, Козлов (Логашов, 75), Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян (Зуев, 67), Ерёменко, Попов, Норманн, Шомуродов (Сигурдарсон, 82)

Запасные: Бабурин, Логашов, Вилюш, Гацкан, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Долгов

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров (Аюпов, 72), Мишкич, Алвеш (Кулишев, 61), Деспотович

Запасные: Руденко, Болотов, Бидловский, Чуканов

Предупреждения: Байрамян,26, Норманн, 52 – Маляров, 43, Сиваков,52, Афонин, 81

Главный судья: Владислав Безбородов

ИСТОЧНИК KP.RU

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