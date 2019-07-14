Ростовские туристы не могут улететь из аэропорта Сеула обратно в Россию

- У нас забрали паспорта, посадили в зал и еды не предоставляют, - такими словами описывает жительница Челябинска ситуацию, которая произошла с ней и прилетевшими в Республику Корея пассажирами из Ростова, Новосибирска и Орска.

«НАС ДЕПОРТИРОВАЛИ В РОССИЮ»

Клич о помощи она кинула в городском паблике «Типичный Челябинск». По словам подписчицы, россияне ( по предварительным данным, среди них есть и ростовчане) сидят в аэропорту Сеула и не могут вернуться домой.

- Я прилетела, чтобы посмотреть достопримечательности, - рассказала она в аудиосообщении. - В аэропорту мы прошли таможенный контроль, потом был досмотр и беседа с корейскими представителями через русского переводчика. В итоге, нас в страну не пустили, а депортировали в Россию. Я прилетела около шести часов по местному времени, а некоторые сидят здесь уже неделю.

Однако, как описывает женщина, вернуться обратно не так просто. Она уверяет: билет нужно покупать с согласия авиакомпании, на борту которой прилетел пассажир. У тех, кто сделал это самостоятельно, они - по цене в 37 тысяч рублей за штуку, сгорели. С посольством они якобы не могут связаться.

Россиянка описывает, что всех держат в одной комнате - судя, по присланным ею фото, там чуть больше десяти человек. О том, сколько среди них ростовчан, и есть ли они там вообще, оперативно выяснить не удалось: автор поста не выходит на связь.

Зато ее сообщение уже продублировали и в некоторых ростовских пабликах, где уже десятки комментариев по теме.

- Корейцы не любят людей, которые едут к ним на заработки, без рабочей визы, а ее достаточно сложно получить, - написала ростовчанка, знакомая с нюансами перелетов в эту страну. - Легче оформить туристическую и работать нелегально. А вот с посольством всегда можно связаться. Так что этот пост - бред!

Некоторые ждут вылета обратно уже неделю. Фото: страница Вконтакте "Типичный Челябинск".

"ТУРИСТЫ ОКАЗЫВАЛИСЬ ТРУДОВЫМИ МИГРАНТАМИ"

К слову, свои разъяснения по поводу инцидента дали и в Федеральном агентстве по туризму.

- В последнее время заметно увеличилось количество российских граждан, которым иммиграционная служба Республики Корея отказывает во въезде в страну, - говорится в официальном сообщении. - При этом практически все случаи отказа касались лиц, выдававших себя за туристов, но в действительности пытавшихся въехать в Южную Корею с целью занятия нелегальной трудовой деятельностью, воспользовавшись возможностями безвизового режима, установленного между Россией и Республикой Корея. Хотели бы отметить, что данное Соглашение не предусматривает безвизовой въезд для лиц, если целью поездки является осуществление трудовой деятельности, обучение в учебных заведениях или проживание на территории другого государства.

Там же рассказали, что в последнее время в международных аэропортах Кореи тщательно стали проверять не только документы, но и проводить избирательный опрос. А заявленную туристом цель предлагают подтвердить бронью гостиницы, контактами пригласивших в страну, обратным билетом и суммой денег, которая необходима для путешествия на заявленное время. Если пассажир не может это подтвердить, то на основании статьи восемь российско-корейского Соглашения о безвизовых поездках ему имеют право отказать во въезде.

В Ростуризме четко озвучили, что все расходы, связанные с ожиданием депортации на родину и приобретением обратного билета, оплачиваются гражданином самостоятельно. А в случае отказа во въезде со стороны корейских имииграционных властей вопросы, связанные с обратной отправкой недопущенных граждан, относятся к компетенции авиаперевозчика. Кроме того, консульский отдел Посольства оказывает содействие в уточнении даты обратной отправки. Поэтому тем, кто планирует посетить эту страну, нужно тщательно изучить требования Соглашения.

Визу в Корею нужно получать, только если вы хотите прибывать на территории Кореи больше 2 месяцев. Визу получают только в консульстве. Так что, если им отказали в Визе, то они бы узнали об этом ещё до отлёта. Корейцы не любят людей, которые едут в Корею на заработки, без рабочей визы. ( а кто любит). А ее достаточно сложно получить. Легче оформить туристическую и работать нелегально. С посольством всегда можно связать.так что этот пост-бред.