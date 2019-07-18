Как отличить гарантийный срок товара от срока службы и годности

Каждый из нас постоянно делает различные покупки, однако далеко не все потребители способны отличить срок службы, гарантийный срок и срок годности товара. В тонкостях законодательства читателям «Комсомолки» помогает разобраться кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права Южно-российского института управления (филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ), член комиссии по защите прав потребителей при Администрации г. Ростова-на-Дону Николай Сармин.

- Николай Алексеевич, чем же отличаются такие схожие на первый взгляд понятия?

- Начнем со срока службы, которому посвящена статья 5 Закона РФ «О защите прав потребителей». Это тот срок, в течение которого производитель и продавец гарантирует возможность эксплуатации товара по назначению, причем безопасное для жизни, здоровья и имущества самого потребителя. Срок службы устанавливается для непродовольственных товаров, которые амортизируются в процессе длительной эксплуатации. Это бытовые приборы, мебель и прочие подобные покупки.

Законодательно очень тонко урегулирован этот вопрос. Если по истечении определенного времени товар может нанести вред потребителю, то продавец или изготовитель обязаны установить срок службы данного изделия. Если оно не может причинить вреда, то это уже не обязанность, а право. Если продавец или изготовитель такой продукции сами не установили срок службы, то он автоматически равен 10 годам. Согласно статье 9 Закона, в течение срока службы на изготовителя возложена обязанность обеспечивать сервисное обслуживание изделий, изготовление комплектующих деталей. В течение срока службы товара потребитель вправе направлять претензии по своему выбору: продавцу, изготовителю либо импортеру.

- А в чем особенности гарантийного срока?

-Существует два вида гарантий, которые предусмотрены действующим законодательством. Вся суть вопроса кроется в перераспределении бремени доказывания.

Первый вид - это законная гарантия, прямо предусмотренная Гражданским кодексом и Законом РФ «О защите прав потребителей». Она устанавливается на разумный срок в зависимости от видов товаров, но не более 2 лет. При этом потребитель вправе предъявлять претензии, если докажет, что товар был передан с недостатком.

И второй вид - гарантийный срок, установленный на товар. Здесь действует «перевернутая формула»: продавец не отвечает, если докажет, что виноват потребитель. Важно понимать, что установление гарантийного срока – это не обязанность продавца и изготовителя, а его возможное право! Поэтому, если речь идет именно о таком товаре, экспертизы проводятся за счет потребителя, который предъявляет претензию.

- Со сроком годности совсем другая история?

- С понятием срока годности все мы сталкиваемся, прежде всего, при покупке продовольственных и парфюмерно-косметических товаров. По истечению срока годности они не могут быть реализованы на территории Российской Федерации ни при каких обстоятельствах. И, конечно, наша обязанность как потребителей - всегда обращать на это внимание. Даже если вдруг вы не сохранили кассовый чек, это не является препятствием для предъявления претензии. Не поленитесь вернуться в магазин! Вы в любом случае имеете право обменять товар на аналогичный надлежащего качества либо вернуть затраченные средства. Как правило, продавец без проблем удовлетворяет эти требования.

Нужно отметить, что все эти и многие другие вопросы обсуждаются в рамках мероприятий, организуемых Департаментом экономики города Ростова-на-Дону для потребителей и субъектов предпринимательства. С информацией о проводимых мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей можно ознакомиться на сайте Департамента www.zpp.rostov-gorod.ru.

По заказу Департамента экономики г. Ростова-на-Дону.