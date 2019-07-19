Победители фотоконкурса "Ростов Рулит!" получили ценные призы

"Комсомолка" подвела итоги фотоконкурса "Ростов Рулит!" Напомним, в рамках большого проекта "Автодилер года - 2019" сайт KP.RU и АВИНГРУП ХОЛДИНГ решили наградить водителей, которые любят свои машины. Для участия нужно было прислать в редакцию фотографию со своим автомобилем, курьезную или семейную - главное, чтобы она понравилась читателям сайта, которые голосовали за лучшие снимки.

Конкурс проходил с 12 апреля по 12 июля. За это время свои фотографии прислали 31 участник, было собрано 7763 голоса. Награждение состоялось в пресс-центре Издательского дома "Комсомольская правда".

И вот она тройка победителей:

1 место - Анастасия Жужнева (1630 голосов), приз - smart-часы;

2 место - Николай Костюкович (1480 голосов), приз - портативная колонка;

3 место - Юлия Жулидова (1448 голосов), приз - набор автомобилиста.

Поздравляем наших победителей и желаем им удачи на дорогах!

Добавим, что призы предоставлены генеральным партнером конкурса АВИНГРУП ХОЛДИНГ – первый официальный дилер брендов KIA и RENAULT в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области.