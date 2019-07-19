2019-07-19T14:37:41+03:00
Авто

Подведены итоги проекта «Автодилер года – 2019»

Ростовчане выбрали лучших автодилеров в различных номинациях
Наталья ВЕСНИНА
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Подведены итоги проекта «Автодилер года – 2019»Подведены итоги проекта «Автодилер года – 2019»Фото: Иван БОГОЛЮБОВ
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Проект сайта KP.RU «Автодилер года - 2019» - это народное голосование за лучших автодилеров, обзоры и подробные тест-драйвы популярных автомобильных марок, новости авторынка и госавтоинспекции, полезные советы водителям и многое другое.

Проект стартовал в апреле, и за три месяца мы провели тест-драйвы машин таких марок, как Skoda Superb, Renault Duster, Kia Soul, Geely Emgrand, раскрыли подробности выхода самой интригующей новинки года – Renault Arkana и секреты популярности автомобиля Kia Rio.

Совместно с агентством «АВТОСТАТ» мы выяснили, какие модели популярны у ростовчан сейчас, а также рассказали о первых автомобилях, которые появились в России в начале ХХ века. Для автовладельцев мы опубликовали множество полезных советов – о том, как продлить жизнь своему автомобилю, как оформить полис ОСАГО, как приобрести авто по системе трейд-ин, что взять с собой в дорогу, какими устройствами пользоваться, чтобы поездка была комфортной.

Но, самое главное, три месяца посетители сайта активно голосовали за тех автодилеров, которые заслужили их доверие.

За время голосования нами было получено свыше 33 тысяч голосов. Результаты оказались следующими.

Список победителей по номинациям:

Самый народный автодилер — «Гедон-Аксай», автодилер VOLKSWAGEN.

Самый востребованный автодилер — «Эскадра», автодилер SKODA

Самый упакованный автодилер — «ААА МОТОРС», автодилер MAZDA

Самый надежный автодилер — «АВИНГРУП ХОЛДИНГ», автодилер KIA

Самый выгодный автодилер — «Сокол Моторс», автодилер LADA

Самый семейный автодилер — «АВИНГРУП ХОЛДИНГ», автодилер RENAULT

Самый презентабельный автодилер — «ААА МОТОРС», автодилер AUDI

Самый популярный автодилер — «МОДУС», автодилер HYUNDAI и GEELY

Самый оперативный автодилер — «Л-Авто», автодилер VOLKSWAGEN

Редакция «Комсомольской правды» поздравляет всех победителей и участников проекта «Автодилер года - 2019», и в ближайшее время свяжется с победителями для приглашения на торжественную церемонию награждения, которая состоится 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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