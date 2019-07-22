«Возможностей много! А желания?»: Как и где пройти диспансеризацию в Ростовской области
В прошлом году диспансеризацию в Ростовской области прошли меньше трети населения. Одна из причин, по мнению врачей, заключается в том, что у самих пациентов нет культуры отношения к собственному здоровью. Хотя для удобства работающего населения на Дону уже продлили время работы врачей поликлиник, многие медучреждения открыты по субботам, а в законе прописано, что работодатель обязан отпустить сотрудниках для прохождении диспансеризации один раз в год с сохранением его заработка за день. Однако к сожалению, имеющимися возможностями пока пользуются не все.
ЦЕЛЬ - СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
При этом цифры по смертности среди взрослого населения заставляют задуматься (см.ниже). Тревожную статистику на круглом столе, посвященном новым правилам диспансеризации, озвучила начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.
По ее словам, 90 процентов смертности людей трудоспособного возраста от сердечно-сосудистых, онкологических и других видов заболеваний приходится как раз на тех, кто не проходил диспансеризацию. То есть, не смог выявить у себя болезнь на ранних стадиях и начать своевременное лечение. Хотя диспансеризация населения и профилактика заболеваемости не просто приоритетные направления Национального проекта «Здравоохранение» на бумаге, их практическое воплощение зачастую способствуют сохранению жизни людей, особенно в трудоспособном возрасте.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
В этому году вступили в силу новые правила диспансеризации. Речь идет о возрастной группе 40+. Ростовчане и жители области теперь смогут проходить это медицинское обследование ежегодно. Для тех же, кому не исполнилось сорока лет, она проводится раз в три года как и раньше.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
Только желание самого пациента, паспорт и полис ОМС. Все обследования проводятся бесплатно. Более того, во многих поликлиниках г. Ростова-на-Дону уже есть удобный график для работающих жителей - с 7:00 до 20:00. Практически во всех диспансеризацию можно пройти и в субботу - до 14:00 (список см. ниже).
К слову, много времени на обследование не потребуется - его можно пройти в течение одного дня. Это в том случае, если прийти натощак в первой половине дня и сразу сдать анализ крови.
Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту прописки или в один из Центров здоровья. На сайте любого медучреждения города содержится и информация о порядке прохождения диспансеризации.
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Как рассказала заведующая отделением медпрофилактики городской поликлиники №10 Евгения Криничная, диспансеризация проводится в два этапа. Первый - скрининг, то есть обследования, с помощью которых врач выявляет признаки хронических заболеваний, факторов риска их развития, а далее - определяет показания к выполнению обследований и осмотров врачами-специалистами на втором этапе диспансеризации. Уже после всех исследований и консультаций специалистов пациент идет на прием к терапевту. Врач определяет группу его здоровья и дает индивидуальные рекомендации.
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
Однако по словам заместителя главного врача городской поликлиники № 16 Людмилы Аванесовой, те же ростовчане пока не часто используют возможность пройти диспансеризацию в субботу. При том, что в этот день не требуется предварительная запись и нет очередей.
Кроме того, для желающих на Дону регулярно проводятся акции здоровья - в том числе в парках, торговых центрах и во время проведения народных гуляний в праздники и выходные дни. Там каждый может пройти скрининг-обследование. Например, женщины - могут сдать маммографию, получить консультацию онкологов и принять участие в мастер-классе по самообследованию. А еще - пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и вирусный гепатит С, определить уровень глюкозы крови, получить консультации эндокринолога, кардиолога и невролога. Вдобавок получить рекомендации по вопросам здорового питания, безопасной вакцинации и формированию здорового образа жизни. А еще поучаствовать в тематических викторинах и интерактивных конкурсах.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
12 443 человека умерли в Ростове-на-Дону в минувшем году. Из них - 1 826 в трдоспособном возрасте. Чаще всего гибнут от болезней системы кровообращения. Если в 2018-м таких было 6 803 человека, то за первые шесть месяцев текущего года - почти половина, 3 300 человек.
Причинами смерти в трудоспособном возрасте 840 ростовчан в прошлом году стали инсульты и инфаркты, а в первом полугодии 2019-го таких уже 400 человек. При чем львиная доля приходится на сильный пол.
Похожая ситуация и с онкологическими заболеваниями, которые стали причиной гибели 1 650 человек. В нынешнем году от них же скончались 780 человек за полгода. Зафиксирован рост смертности от болезней органов дыхания. В текущем году уже 144 скончавшихся по этой причине. И этом всего на 55 человек меньше, чем за весь прошлый год.
*По данным Управления здравоохранения Ростова-на-Дону.
ДОСЛОВНО
«Необходимо объединить усилия»
Министр здравоохранения РО, Татьяна БЫКОВСКАЯ:
- Необходимо объединить усилия медработников и самих пациентов. Сейчас пациентов, подлежащих диспансеризации, обзванивают участковые терапевты, отправляют письма в ящик, включаются и страховые агенты с напоминанием и прозвоном - пришел ли человек на самом деле. Выделены отдельные дни для диспансеризации, врачи поликлиник стали принимать и по субботам. Кроме того, мы заключаем договоры с конкретными предприятиями, куда выезжают медики для первого этапа диспансеризации, - это первичный осмотр, онкомаркеры и анализы. Если есть подозрения, то человек переходит на второй этап - более углубленной диагностики уже в поликлинике. И таких у нас порядка 30 процентов населения. К 2024 году планируется охватить профосмотрами и диспансеризацией 2 млн 894 тысячи жителей Ростовской области.
КОНКРЕТНО
В каких медучреждениях Дона можно пройти диспансеризацию и профосмотр
ГОРОДА
РОСТОВ-НА-ДОНУ
МБУЗ "Городская больница №4г. Ростова-на-Дону"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская больница №1 им. Н.А. Семашко г. Ростов -на-Дону"
Поликлиническое отделение для взрослых
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону
"Поликлиническое отделение № 1
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону
"Поликлиническое отделение № 2
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону"
Поликлиническое отделение № 3
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская больница № 7 г. Ростова-на-Дону"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20.00
08.00-14.00
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская больница №20 г. Ростова-на-Дону"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00 -14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская поликлиника №16 г. Ростова-на-Дону"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская поликлиника №1 г. Ростова-на-Дону"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 09:00 — 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская поликлиника №4 г. Ростова-на-Дону"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 8:00 — 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20.00
Время работы по субботам: 08:00 — 14.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская поликлиника №7 г. Ростова-на-Дону"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская больница №8 г.Ростова-на-Дону"
Время работы с пн по птн: 08.00 — 20.00
Время работы по субботам: 08.00 — 14.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская поликлиника №9 г. Ростов-на-Дону"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20.00
Время работы по субботам: 08.00 — 14.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ"Городская поликлиника №10"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00— 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская поликлиника № 12 г. Ростова-на-Дону"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
08:00-14:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская поликлиника №1" г. Ростова-на-Дону
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20.00
Время работы по субботам: 08.00-14.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская поликлиника №41 г. Ростова-на-Дону"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00— 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская поликлиника №42 г. Ростова-на-Дону"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
Городская поликлиника студенческая
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
ТАГАНРОГ
Филиал №1 МБУЗ "Городская поликлиника №1"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00
Филиал №2 МБУЗ "Городская поликлиника №1"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00
Филиал №3 МБУЗ "Городская поликлиника №1"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00
МБУЗ "Городская поликлиника №1"
Административно-лечебный корпус
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00
МБУЗ "Городская поликлиника №2"
Поликлиническое отделение
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00.
Прием по диспансеризации ведется: каждый вторник 17.00-19.00,
Время работы по субботам: 09:00 — 12:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: каждая 4-я суббота месяца.
Филиал № 1 МБУЗ "Городская поликлиника №2"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00.
Прием по диспансеризации ведется: каждый вторник 17.00-19.00, каждая 1-я суббота месяца 09.00-12.00.
Время работы по субботам: 09:00 — 12:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: каждая 1-я суббота месяца
Филиал № 2 МБУЗ "Городская поликлиника №2"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00.
Прием по диспансеризации ведется: каждый вторник 17.00-19.00
Время работы по субботам: 09:00 — 12:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: каждая 2-я суббота месяца.
Филиал № 3 МБУЗ "Городская поликлиника №2"
08:00 — 19:00. Прием по диспансеризации ведется: каждый вторник 17.00 — 19.00,
Время работы по субботам: 09:00 — 12:00. каждая 3-я суббота месяца.
Филиал № 4 МБУЗ "Городская поликлиника №2"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00. Прием по диспансеризации ведется: каждый вторник 17.00-19.00,
Время работы по субботам: 09:00 — 12:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: каждая 5-я суббота месяца.
БАТАЙСК
МБУЗ "ЦГБ" г. Батайска РО
Поликлиническое отделение № 1
Время работы пн-птн: 07.00-19.00
Время работы по субботам: 08.00-14-00, еженедельно (частота проведения профосмотров и диспансеризации)
Поликлиническое отделение № 2
Время работы пн-птн: 08.00 — 19.00
Время работы по субботам: 08.00-14-00, еженедельно (частота проведения профосмотров и диспансеризации)
Поликлиническое отделение № 3
Время работы пн-птн: 08.00 — 19.00
Время работы по субботам: 08.00-14-00, еженедельно (частота проведения профосмотров и диспансеризации)
Поликлиническое отделение № 4 (детское)
Время работы пн-птн: 08.00 — 19.00
Диспансеризация проводится пн-птн: ежедневно с 08.00-12.00
Поликлиническое отделение № 6
Время работы пн-птн: 08.00 — 19.00
Диспансеризация проводится: понедельник, четверг, пятница с 08.00-16.00, вторник, среда
Время работы по субботам: 08.00-18.00
Поликлиническое отделение № 2 (детское)
Время работы пн-птн: 08.00 — 19.00
Диспансеризация проводится пн-птн: ежедневно 08.00-14-00
По субботам работает дежурная служба
Поликлиническое отделение № 1 (детское)
Время работы пн-птн: 07.00 — 19.00
Диспансеризация проводится пн-птн: ежедневно 08.00-14-00
По субботам работает дежурная служба
Поликлиническое отделение № 5 (хозрасчетная)
Женская консультация
Время работы пн-птн: 08.00 — 19.00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00, еженедельно работает дежурная служба
БЕЛАЯ КАЛИТВА
МБУЗ БР ЦРБ поликлиника
ул.Российская, 5
Время работы пн-птн: 08:00 - 18:00, четверг до 19.00
Диспансеризация проводится: четверг 1 час
Время работы поликлиники в субботу: с 8.00 — 12.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)
МБУЗ БР ЦРБ поликлиника
ул.Большая, 25
Время работы пн-птн: 08:00 — 16:00
Время работы поликлиники в субботу: 08:00 — 12:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)
УБ р.п.Шолоховский
Время работы пн-птн: 08.00 — 15.30
Время работы поликлиники в субботу: 08.00 — 12.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)
Амбулатория п.Горняцкий
Время работы пн-птн: 08.00 — 14.30
Время работыв субботу: 08.00 — 14.30.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)
Амбулатория п. Коксовый
Время работы пн-птн: 08.00 — 14.30
Время работы в субботу: 08.00 — 14.30.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)
Амбулатория п.Синегорский
Время работы пн-птн: 08.00 — 14.30
Время работы в субботу: 08.00 — 14.30.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)
Амбулатория х. Богураев
Время работы с пн по птн: 08.00 — 14.30
Время работы по субботам: 08.00 — 14.30. 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)
Амбулатория ст. Краснодонецкая
Время работы с пн по птн: 08.00 — 14.30
Время работы по субботам: 08.00 — 14.30. 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)
Амбулатория с. Литвиновка
Время работы с пн по птн: 08.00 — 14.30
Время работы по субботам: 08.00 — 14.30. 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)
Амбулатория х. Ильинка
Время работы с пн по птн: 08.00 — 14.30
Время работы по субботам: 08.00 — 14.30. Проведения профосмотров и диспансеризации нет.
Амбулатория х. Грушевка
Время работы с пн по птн: 08.00 — 14.30
Время работы по субботам: 08.00 — 14.30.
Проведения профосмотров и диспансеризации нет.
Амбулатория п. Сосны
Время работы с пн по птн: 08.00 — 14.30
Время работы по субботам: 08.00 — 14.30.
Проведения профосмотров и диспансеризации нет.
Амбулатория х. Ленин
Время работы с пн по птн: 08.00 — 14.30
Время работы по субботам: 08.00 — 14.30.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)
МБУЗ БР "ДГП"
ул.Энгельса, 34
Время работы с пн по птн: 08.00 — 18.00
врачи-специалисты среда-пятница, суббота - по графику
Время работы по субботам: 08.00 — 14.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц (2 и 3 суббота)
ВОЛГОДОНСК
МУЗ "Городская поликлиника №1"
ул. Ленина,106
Время работы с пн по птн: 07:00 — 20.00
Время работы по субботам: 08.00 — 15.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
"Городская поликлиника №3"
ул. Энтузиастов, 12
Время работы с пн по птн: 07:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00 — 15:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
"Городская поликлиника №3",
Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) ул. Индустриальная, 16
Время работы с пн по птн: 07:00 — 20:00
Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация проводится в основном здании поликлиники по адресу Энтузиастов, 12
ДОНЕЦК
МБУЗ г.Донецк
Поликлиника № 1
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
Поликлиника № 2
Время работы с пн по птн: 08:00 — 16 : 00
По субботам приема пока нет.
ЗВЕРЕВО
ЦГБ г. Зверево
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00
Суббота 08.00:-12.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ
МБУЗ "ЦГБ" г. Каменск-Шахтинского
Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
НОВОЧЕРКАССК
Поликлиническое отделение №1 МБУЗ "Городская поликлиника"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00
По субботам приема нет.
Поликлиническое отделение №2 МБУЗ "Городская поликлиника"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
Поликлиническое отделение №3 МБУЗ "Городская поликлиника"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
Поликлиническое отделение №4 МБУЗ "Городская поликлиника"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская больница №1"
Поликлиническое отделение для взрослых
Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:18
Время работы по субботам: 08:00 — 11:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская больница №2"
Поликлиническое отделение для взрослых
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:30
08:00 -12:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "Городская больница №3"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
НОВОШАХТИНСК
МБУЗ "Центральная городская больница"
Терапевтическое отделение №1 поликлинического отделения
ул. Просвещения, 20/11
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: каждую субботу
Терапевтическое отделение №1
ул. Войкова,70б
Время работы по субботам: 08:00 — 15:40
Терапевтическое отделение №2
ул. Молодогвардейцев,16/4
Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:40, 08:00 — 12:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: каждую субботу
Терапевтическое отделение №2
ул. Шевцова, 2
Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:40
Терапевтическое отделение №3
ул.Ленинградская,14
Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:40
Время работы по субботам: 08:00 — 12:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: каждую субботу
Терапевтическое отделение №3
ул. Котельникова,7а/20/13
Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:40
ШАХТЫ
МБУЗ Городская больница №1
Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00
Время работы по субботам: 08.00 — 14.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ Городская больница №2
Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00
Время работы по субботам: 08.00 — 14.00
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ Детская городская больница г.Шахты
Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00
Время работы по субботам: 08.00 — 14.00
МБУЗ Городская поликлиника г. Шахты
Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00
Время работы по субботам: 08.00 — 14.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
Городская поликлиника №1 г. Шахты
Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00
Время работы по субботам: 08-00 — 14-00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ ГП №3 г.Шахты
Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ ГП № 5 г.Шахты
Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
АЗОВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ «Центральная районная больница» Азовского района РО
Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:00
Время работы по субботам: 08:00 — 12:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
АКСАЙСКИЙ РАЙОН
МБУЗ ЦРБ Аксайского района
Поликлиническое отделение для взрослых
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: согласно определенным датам для организованных групп
МБУЗ ЦРБ Аксайского района
Поликлиническое отделение для детей
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 12:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: согласно определенным датам для организованных групп
БАГАЕВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ" Багаевского района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00
Время работы по субботам: с 9:00 до 13:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
БОКОВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ "Центральная районная больница"
Поликлиника №1,
ст. Боковская, ул.Октябрьская 1
Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:12
По субботам приема пока нет.
ВОЛГОДОНСКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ " Волгодонского района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:00
Время работы по субботам: 08:00 — 12:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ" Верхнедонского района
Поликлиническое отделение
Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:00.
Время проведения профосмотров и диспансеризации: вторник с 18:00 до 20:00, 08:00-12:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
Мешковская амбулатория
Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:30
По субботам приема пока нет.
Мигулинская амбулатория
Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:30
По субботам приема пока нет.
Мещеряковская амбулатория
Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:30
По субботам приема пока нет.
Новониколаевская амбулатория
Время работы с пн по птн: 08:00 — 10:00
По субботам приема пока нет.
ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ « ЦРБ» Веселовского района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 17:00.
Время проведения профосмотров и диспансеризации: с 08:00 — 13:00
Время работы по субботам: 08:00 — 12:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно. Согласно определенным датам для организованных групп
ДУБОВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ" Дубовского района
Время работы с пн по птн: 09:00 — 14:00 (согласно графика выездов врачебной бригады по средам)
Время работы по субботам: 09:00 — 12:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно.
ЕКГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ" Егорлыкского района
Поликлиническое отделение
Время работы с пн по птн: с 8:00 до 19:00
Время работы по субботам: с 8:00 до 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно.
ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН
МБУЗ Зерноградская ЦРБ
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 12:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно.
ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ ЦРБ Зимовниковского района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 15:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: по определенным датам по мере формирования организованных групп
КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ" Кагальницкого района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 14:00
Время работы по субботам: 8:00 — 12:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно.
КАМЕНСКИЙ РАЙОН
МБУЗ Каменского района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 15.00
Время работы по субботам: 08.00 — 13.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: согласно определенным датам для организованных групп
КАШАРСКИЙ РАЙОН
МБУЗ Кашарского района РО "ЦРБ"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:00.
Время проведения профосмотров и диспансеризации: четверг с 18:00 — 20:00
Время работы по субботам: 08:00 — 12:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ ЦРБ Константиновского района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:30.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН
МБУЗ «Районная больница» г. Красный Сулин и Красносулинского района
Время работы с пн по птн: 07.30 — 18.00-пн-пт, 08.00-16.00-сб.
Время работы по субботам: 08:00 — 16.00 - вторник, четверг, суббота еженедельно
Поликлиническое отделение № 1
Время проведения профосмотров и диспансеризации: вторник, четверг, суббота 08:00-16:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: по графику, согласно определенным датам для организованных групп
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН РАЙОН
МБУ "ЦРБ Куйбышевского района РО"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:18
По субботам приема пока нет.
МАРТЫНОВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ" Мартыновского района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:48
Время работы по субботам: 08:00 — 12:00
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: по графику
МАТВЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
МБУЗ ЦРБ М-Курганского района
Время работы с пн по птн: 8.00 — 17.00
Время работы по субботам: 8.00 — 13.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: по графику, согласно определенным датам для организованных групп
МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ Миллеровского района"
Городская взрослая поликлиника
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:30
Время работы по субботам: 08:00 — 12:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно кроме праздничных дней
МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ" Милютинского район
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00
Время работы по субботам: 08.00 — 12.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ" Морозовского района (поликлиническое отделение для взрослых)
Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00
Время работы по субботам: с 8:00 — 15:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ Мясниковского района
"Центральная районная больница"
Время работы с пн по птн: 07:30 — 18:00
Время работы по субботам: 08.00 — 13.00
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
НКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Поликлиника ЦРБ Неклиновского района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
ОБЛИВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ ЦРБ Обливского района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: первая и третья среды месяца с 8:00-19:00, 08.00-14.00.
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Поликлиника МБУЗ ЦРБ Октябрьского района
Время работы с пн по птн: 07:00 — 18.00
Вермя проведения профосмотров и диспансеризации: все дни кроме четверга
Время работы по субботам: 08:00 — 13:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ" Орловского района
Время работы с пн по птн: 07:30 — 17:00
Время работы по субботам: 09.00 — 12.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ" Песчанокопского района, поликлиника
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00. Время проведения профосмотров и диспансеризации: 08:00-14:00
Время работы по субботам: 08:00 — 12:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
МБУЗ "ЦРБ" Песчанокопского района, участковая больница с. Развильное
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00. Время проведения профосмотров и диспансеризации: 08:00-14:00
Время работы по субботам: 8:00 — 12:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ" Пролетарского района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
РМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН
МБУЗ Ремонтненского района "ЦРБ"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 17:00
Время работы по субботам: 08.00 — 13:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН
Поликлиника МБУЗ Родионово-Несветайского района "ЦРБ"
Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц
САЛЬСКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ" Сальского района
Поликлиническое отделение для взрослых
Время работы с пн по птн: 07:00 — 18:00
Время работы по субботам: 08:00 — 13:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно
Гигантовская районная больница
Время работы с пн по птн: 08.00 — 17.00
Время работы по субботам: 08.00 — 13.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 1 раз в месяц
СЕМИКАРАКОРСКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ" Семикаракорского района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00
Время работы по субботам: 08:00 — 12:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: по графику
МБУЗ "ЦРБ" Советского района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:12.
Прием по диспансеризации ведется: с 8:00 до 15:30
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 3-я суббота месяца
ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ ЦРБ Тарасовского района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00
Время работы по субботам: 08:00 — 17:00
ТАЦИНСКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ" Тацинского района
Поликлиническое отделение
Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:48
Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: по определенным датам
УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН
МБУЗ "ЦРБ" Усть-Донецкого района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00
Время работы по субботам: 8:00 — 13:00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 1 раз в месяц и по дополнительному графику согласно определенным датам для организованных групп
ЦЕЛИНСКИЙ
МБУЗ "ЦРБ Целинского района
Время работы с пн по птн: 8.00 — 17.00
Время работы по субботам: 08.00 — 14.00
ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН
Поликлиника МБУЗ "ЦРБ" Цимлянского района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00
Время работы по субботам: 09.00 — 12.00.
Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 1 раз в месяц / 2 раз в месяц/ по графику, согласно определенным датам для организованных групп
ЧЕРТКОВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ"ЦРБ" Чертковского района
Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00. Прием по диспансеризации ведется: по средам время работы 08:00-19:00
Время работы по субботам: 08:00 — 16:12
Алексеево-Лозовская участковая больница
Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:12
По субботам приема пока нет.
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МБУЗ ЦРБ Шолоховского района
Время работы с пн по птн: 07:30 — 17:00
Время работы по субботам: 09:0 0— 13:00
*По данным Минздрава РО.
ИСТОЧНИК KP.RU