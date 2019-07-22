«Возможностей много! А желания?»: Как и где пройти диспансеризацию в Ростовской области

В прошлом году диспансеризацию в Ростовской области прошли меньше трети населения. Одна из причин, по мнению врачей, заключается в том, что у самих пациентов нет культуры отношения к собственному здоровью. Хотя для удобства работающего населения на Дону уже продлили время работы врачей поликлиник, многие медучреждения открыты по субботам, а в законе прописано, что работодатель обязан отпустить сотрудниках для прохождении диспансеризации один раз в год с сохранением его заработка за день. Однако к сожалению, имеющимися возможностями пока пользуются не все.

ЦЕЛЬ - СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

При этом цифры по смертности среди взрослого населения заставляют задуматься (см.ниже). Тревожную статистику на круглом столе, посвященном новым правилам диспансеризации, озвучила начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

По ее словам, 90 процентов смертности людей трудоспособного возраста от сердечно-сосудистых, онкологических и других видов заболеваний приходится как раз на тех, кто не проходил диспансеризацию. То есть, не смог выявить у себя болезнь на ранних стадиях и начать своевременное лечение. Хотя диспансеризация населения и профилактика заболеваемости не просто приоритетные направления Национального проекта «Здравоохранение» на бумаге, их практическое воплощение зачастую способствуют сохранению жизни людей, особенно в трудоспособном возрасте.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

В этому году вступили в силу новые правила диспансеризации. Речь идет о возрастной группе 40+. Ростовчане и жители области теперь смогут проходить это медицинское обследование ежегодно. Для тех же, кому не исполнилось сорока лет, она проводится раз в три года как и раньше.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ

Только желание самого пациента, паспорт и полис ОМС. Все обследования проводятся бесплатно. Более того, во многих поликлиниках г. Ростова-на-Дону уже есть удобный график для работающих жителей - с 7:00 до 20:00. Практически во всех диспансеризацию можно пройти и в субботу - до 14:00 (список см. ниже).

К слову, много времени на обследование не потребуется - его можно пройти в течение одного дня. Это в том случае, если прийти натощак в первой половине дня и сразу сдать анализ крови.

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту прописки или в один из Центров здоровья. На сайте любого медучреждения города содержится и информация о порядке прохождения диспансеризации.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Как рассказала заведующая отделением медпрофилактики городской поликлиники №10 Евгения Криничная, диспансеризация проводится в два этапа. Первый - скрининг, то есть обследования, с помощью которых врач выявляет признаки хронических заболеваний, факторов риска их развития, а далее - определяет показания к выполнению обследований и осмотров врачами-специалистами на втором этапе диспансеризации. Уже после всех исследований и консультаций специалистов пациент идет на прием к терапевту. Врач определяет группу его здоровья и дает индивидуальные рекомендации.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

Однако по словам заместителя главного врача городской поликлиники № 16 Людмилы Аванесовой, те же ростовчане пока не часто используют возможность пройти диспансеризацию в субботу. При том, что в этот день не требуется предварительная запись и нет очередей.

Кроме того, для желающих на Дону регулярно проводятся акции здоровья - в том числе в парках, торговых центрах и во время проведения народных гуляний в праздники и выходные дни. Там каждый может пройти скрининг-обследование. Например, женщины - могут сдать маммографию, получить консультацию онкологов и принять участие в мастер-классе по самообследованию. А еще - пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и вирусный гепатит С, определить уровень глюкозы крови, получить консультации эндокринолога, кардиолога и невролога. Вдобавок получить рекомендации по вопросам здорового питания, безопасной вакцинации и формированию здорового образа жизни. А еще поучаствовать в тематических викторинах и интерактивных конкурсах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

12 443 человека умерли в Ростове-на-Дону в минувшем году. Из них - 1 826 в трдоспособном возрасте. Чаще всего гибнут от болезней системы кровообращения. Если в 2018-м таких было 6 803 человека, то за первые шесть месяцев текущего года - почти половина, 3 300 человек.

Причинами смерти в трудоспособном возрасте 840 ростовчан в прошлом году стали инсульты и инфаркты, а в первом полугодии 2019-го таких уже 400 человек. При чем львиная доля приходится на сильный пол.

Похожая ситуация и с онкологическими заболеваниями, которые стали причиной гибели 1 650 человек. В нынешнем году от них же скончались 780 человек за полгода. Зафиксирован рост смертности от болезней органов дыхания. В текущем году уже 144 скончавшихся по этой причине. И этом всего на 55 человек меньше, чем за весь прошлый год.

*По данным Управления здравоохранения Ростова-на-Дону.

ДОСЛОВНО

«Необходимо объединить усилия»

Министр здравоохранения РО, Татьяна БЫКОВСКАЯ:

- Необходимо объединить усилия медработников и самих пациентов. Сейчас пациентов, подлежащих диспансеризации, обзванивают участковые терапевты, отправляют письма в ящик, включаются и страховые агенты с напоминанием и прозвоном - пришел ли человек на самом деле. Выделены отдельные дни для диспансеризации, врачи поликлиник стали принимать и по субботам. Кроме того, мы заключаем договоры с конкретными предприятиями, куда выезжают медики для первого этапа диспансеризации, - это первичный осмотр, онкомаркеры и анализы. Если есть подозрения, то человек переходит на второй этап - более углубленной диагностики уже в поликлинике. И таких у нас порядка 30 процентов населения. К 2024 году планируется охватить профосмотрами и диспансеризацией 2 млн 894 тысячи жителей Ростовской области.

КОНКРЕТНО

В каких медучреждениях Дона можно пройти диспансеризацию и профосмотр

ГОРОДА

РОСТОВ-НА-ДОНУ

МБУЗ "Городская больница №4г. Ростова-на-Дону"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская больница №1 им. Н.А. Семашко г. Ростов -на-Дону"

Поликлиническое отделение для взрослых

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону

"Поликлиническое отделение № 1

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону

"Поликлиническое отделение № 2

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская больница № 6 г. Ростова-на-Дону"

Поликлиническое отделение № 3

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская больница № 7 г. Ростова-на-Дону"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20.00

08.00-14.00

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская больница №20 г. Ростова-на-Дону"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00 -14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская поликлиника №16 г. Ростова-на-Дону"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская поликлиника №1 г. Ростова-на-Дону"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 09:00 — 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская поликлиника №4 г. Ростова-на-Дону"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 8:00 — 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20.00

Время работы по субботам: 08:00 — 14.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская поликлиника №7 г. Ростова-на-Дону"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская больница №8 г.Ростова-на-Дону"

Время работы с пн по птн: 08.00 — 20.00

Время работы по субботам: 08.00 — 14.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская поликлиника №9 г. Ростов-на-Дону"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20.00

Время работы по субботам: 08.00 — 14.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ"Городская поликлиника №10"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00— 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская поликлиника № 12 г. Ростова-на-Дону"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

08:00-14:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская поликлиника №1" г. Ростова-на-Дону

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20.00

Время работы по субботам: 08.00-14.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская поликлиника №41 г. Ростова-на-Дону"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00— 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская поликлиника №42 г. Ростова-на-Дону"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

Городская поликлиника студенческая

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

ТАГАНРОГ

Филиал №1 МБУЗ "Городская поликлиника №1"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00

Филиал №2 МБУЗ "Городская поликлиника №1"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00

Филиал №3 МБУЗ "Городская поликлиника №1"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00

МБУЗ "Городская поликлиника №1"

Административно-лечебный корпус

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00

МБУЗ "Городская поликлиника №2"

Поликлиническое отделение

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00.

Прием по диспансеризации ведется: каждый вторник 17.00-19.00,

Время работы по субботам: 09:00 — 12:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: каждая 4-я суббота месяца.

Филиал № 1 МБУЗ "Городская поликлиника №2"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00.

Прием по диспансеризации ведется: каждый вторник 17.00-19.00, каждая 1-я суббота месяца 09.00-12.00.

Время работы по субботам: 09:00 — 12:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: каждая 1-я суббота месяца

Филиал № 2 МБУЗ "Городская поликлиника №2"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00.

Прием по диспансеризации ведется: каждый вторник 17.00-19.00

Время работы по субботам: 09:00 — 12:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: каждая 2-я суббота месяца.

Филиал № 3 МБУЗ "Городская поликлиника №2"

08:00 — 19:00. Прием по диспансеризации ведется: каждый вторник 17.00 — 19.00,

Время работы по субботам: 09:00 — 12:00. каждая 3-я суббота месяца.

Филиал № 4 МБУЗ "Городская поликлиника №2"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00. Прием по диспансеризации ведется: каждый вторник 17.00-19.00,

Время работы по субботам: 09:00 — 12:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: каждая 5-я суббота месяца.

БАТАЙСК

МБУЗ "ЦГБ" г. Батайска РО

Поликлиническое отделение № 1

Время работы пн-птн: 07.00-19.00

Время работы по субботам: 08.00-14-00, еженедельно (частота проведения профосмотров и диспансеризации)

Поликлиническое отделение № 2

Время работы пн-птн: 08.00 — 19.00

Время работы по субботам: 08.00-14-00, еженедельно (частота проведения профосмотров и диспансеризации)

Поликлиническое отделение № 3

Время работы пн-птн: 08.00 — 19.00

Время работы по субботам: 08.00-14-00, еженедельно (частота проведения профосмотров и диспансеризации)

Поликлиническое отделение № 4 (детское)

Время работы пн-птн: 08.00 — 19.00

Диспансеризация проводится пн-птн: ежедневно с 08.00-12.00

Поликлиническое отделение № 6

Время работы пн-птн: 08.00 — 19.00

Диспансеризация проводится: понедельник, четверг, пятница с 08.00-16.00, вторник, среда

Время работы по субботам: 08.00-18.00

Поликлиническое отделение № 2 (детское)

Время работы пн-птн: 08.00 — 19.00

Диспансеризация проводится пн-птн: ежедневно 08.00-14-00

По субботам работает дежурная служба

Поликлиническое отделение № 1 (детское)

Время работы пн-птн: 07.00 — 19.00

Диспансеризация проводится пн-птн: ежедневно 08.00-14-00

По субботам работает дежурная служба

Поликлиническое отделение № 5 (хозрасчетная)

Женская консультация

Время работы пн-птн: 08.00 — 19.00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00, еженедельно работает дежурная служба

БЕЛАЯ КАЛИТВА

МБУЗ БР ЦРБ поликлиника

ул.Российская, 5

Время работы пн-птн: 08:00 - 18:00, четверг до 19.00

Диспансеризация проводится: четверг 1 час

Время работы поликлиники в субботу: с 8.00 — 12.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)

МБУЗ БР ЦРБ поликлиника

ул.Большая, 25

Время работы пн-птн: 08:00 — 16:00

Время работы поликлиники в субботу: 08:00 — 12:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)

УБ р.п.Шолоховский

Время работы пн-птн: 08.00 — 15.30

Время работы поликлиники в субботу: 08.00 — 12.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)

Амбулатория п.Горняцкий

Время работы пн-птн: 08.00 — 14.30

Время работыв субботу: 08.00 — 14.30.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)

Амбулатория п. Коксовый

Время работы пн-птн: 08.00 — 14.30

Время работы в субботу: 08.00 — 14.30.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)

Амбулатория п.Синегорский

Время работы пн-птн: 08.00 — 14.30

Время работы в субботу: 08.00 — 14.30.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)

Амбулатория х. Богураев

Время работы с пн по птн: 08.00 — 14.30

Время работы по субботам: 08.00 — 14.30. 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)

Амбулатория ст. Краснодонецкая

Время работы с пн по птн: 08.00 — 14.30

Время работы по субботам: 08.00 — 14.30. 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)

Амбулатория с. Литвиновка

Время работы с пн по птн: 08.00 — 14.30

Время работы по субботам: 08.00 — 14.30. 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)

Амбулатория х. Ильинка

Время работы с пн по птн: 08.00 — 14.30

Время работы по субботам: 08.00 — 14.30. Проведения профосмотров и диспансеризации нет.

Амбулатория х. Грушевка

Время работы с пн по птн: 08.00 — 14.30

Время работы по субботам: 08.00 — 14.30.

Проведения профосмотров и диспансеризации нет.

Амбулатория п. Сосны

Время работы с пн по птн: 08.00 — 14.30

Время работы по субботам: 08.00 — 14.30.

Проведения профосмотров и диспансеризации нет.

Амбулатория х. Ленин

Время работы с пн по птн: 08.00 — 14.30

Время работы по субботам: 08.00 — 14.30.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц ( 1 и 3 суббота)

МБУЗ БР "ДГП"

ул.Энгельса, 34

Время работы с пн по птн: 08.00 — 18.00

врачи-специалисты среда-пятница, суббота - по графику

Время работы по субботам: 08.00 — 14.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц (2 и 3 суббота)

ВОЛГОДОНСК

МУЗ "Городская поликлиника №1"

ул. Ленина,106

Время работы с пн по птн: 07:00 — 20.00

Время работы по субботам: 08.00 — 15.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

"Городская поликлиника №3"

ул. Энтузиастов, 12

Время работы с пн по птн: 07:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00 — 15:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

"Городская поликлиника №3",

Отделение общей врачебной практики (семейной медицины) ул. Индустриальная, 16

Время работы с пн по птн: 07:00 — 20:00

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация проводится в основном здании поликлиники по адресу Энтузиастов, 12

ДОНЕЦК

МБУЗ г.Донецк

Поликлиника № 1

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

Поликлиника № 2

Время работы с пн по птн: 08:00 — 16 : 00

По субботам приема пока нет.

ЗВЕРЕВО

ЦГБ г. Зверево

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00

Суббота 08.00:-12.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ

МБУЗ "ЦГБ" г. Каменск-Шахтинского

Время работы с пн по птн: 08:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

НОВОЧЕРКАССК

Поликлиническое отделение №1 МБУЗ "Городская поликлиника"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00

По субботам приема нет.

Поликлиническое отделение №2 МБУЗ "Городская поликлиника"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

Поликлиническое отделение №3 МБУЗ "Городская поликлиника"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

Поликлиническое отделение №4 МБУЗ "Городская поликлиника"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская больница №1"

Поликлиническое отделение для взрослых

Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:18

Время работы по субботам: 08:00 — 11:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская больница №2"

Поликлиническое отделение для взрослых

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:30

08:00 -12:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "Городская больница №3"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

НОВОШАХТИНСК

МБУЗ "Центральная городская больница"

Терапевтическое отделение №1 поликлинического отделения

ул. Просвещения, 20/11

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: каждую субботу

Терапевтическое отделение №1

ул. Войкова,70б

Время работы по субботам: 08:00 — 15:40

Терапевтическое отделение №2

ул. Молодогвардейцев,16/4

Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:40, 08:00 — 12:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: каждую субботу

Терапевтическое отделение №2

ул. Шевцова, 2

Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:40

Терапевтическое отделение №3

ул.Ленинградская,14

Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:40

Время работы по субботам: 08:00 — 12:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: каждую субботу

Терапевтическое отделение №3

ул. Котельникова,7а/20/13

Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:40

ШАХТЫ

МБУЗ Городская больница №1

Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00

Время работы по субботам: 08.00 — 14.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ Городская больница №2

Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00

Время работы по субботам: 08.00 — 14.00

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ Детская городская больница г.Шахты

Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00

Время работы по субботам: 08.00 — 14.00

МБУЗ Городская поликлиника г. Шахты

Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00

Время работы по субботам: 08.00 — 14.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

Городская поликлиника №1 г. Шахты

Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00

Время работы по субботам: 08-00 — 14-00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ ГП №3 г.Шахты

Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ ГП № 5 г.Шахты

Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ «Центральная районная больница» Азовского района РО

Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:00

Время работы по субботам: 08:00 — 12:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

АКСАЙСКИЙ РАЙОН

МБУЗ ЦРБ Аксайского района

Поликлиническое отделение для взрослых

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: согласно определенным датам для организованных групп

МБУЗ ЦРБ Аксайского района

Поликлиническое отделение для детей

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 12:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: согласно определенным датам для организованных групп

БАГАЕВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ" Багаевского района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00

Время работы по субботам: с 9:00 до 13:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

БОКОВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ "Центральная районная больница"

Поликлиника №1,

ст. Боковская, ул.Октябрьская 1

Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:12

По субботам приема пока нет.

ВОЛГОДОНСКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ " Волгодонского района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:00

Время работы по субботам: 08:00 — 12:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ" Верхнедонского района

Поликлиническое отделение

Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:00.

Время проведения профосмотров и диспансеризации: вторник с 18:00 до 20:00, 08:00-12:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

Мешковская амбулатория

Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:30

По субботам приема пока нет.

Мигулинская амбулатория

Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:30

По субботам приема пока нет.

Мещеряковская амбулатория

Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:30

По субботам приема пока нет.

Новониколаевская амбулатория

Время работы с пн по птн: 08:00 — 10:00

По субботам приема пока нет.

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ « ЦРБ» Веселовского района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 17:00.

Время проведения профосмотров и диспансеризации: с 08:00 — 13:00

Время работы по субботам: 08:00 — 12:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно. Согласно определенным датам для организованных групп

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ" Дубовского района

Время работы с пн по птн: 09:00 — 14:00 (согласно графика выездов врачебной бригады по средам)

Время работы по субботам: 09:00 — 12:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно.

ЕКГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ" Егорлыкского района

Поликлиническое отделение

Время работы с пн по птн: с 8:00 до 19:00

Время работы по субботам: с 8:00 до 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно.

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МБУЗ Зерноградская ЦРБ

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 12:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно.

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ ЦРБ Зимовниковского района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 15:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: по определенным датам по мере формирования организованных групп

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ" Кагальницкого района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 14:00

Время работы по субботам: 8:00 — 12:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

МБУЗ Каменского района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 15.00

Время работы по субботам: 08.00 — 13.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: согласно определенным датам для организованных групп

КАШАРСКИЙ РАЙОН

МБУЗ Кашарского района РО "ЦРБ"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:00.

Время проведения профосмотров и диспансеризации: четверг с 18:00 — 20:00

Время работы по субботам: 08:00 — 12:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ ЦРБ Константиновского района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:30.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МБУЗ «Районная больница» г. Красный Сулин и Красносулинского района

Время работы с пн по птн: 07.30 — 18.00-пн-пт, 08.00-16.00-сб.

Время работы по субботам: 08:00 — 16.00 - вторник, четверг, суббота еженедельно

Поликлиническое отделение № 1

Время проведения профосмотров и диспансеризации: вторник, четверг, суббота 08:00-16:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: по графику, согласно определенным датам для организованных групп

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН РАЙОН

МБУ "ЦРБ Куйбышевского района РО"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:18

По субботам приема пока нет.

МАРТЫНОВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ" Мартыновского района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:48

Время работы по субботам: 08:00 — 12:00

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: по графику

МАТВЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МБУЗ ЦРБ М-Курганского района

Время работы с пн по птн: 8.00 — 17.00

Время работы по субботам: 8.00 — 13.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: по графику, согласно определенным датам для организованных групп

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ Миллеровского района"

Городская взрослая поликлиника

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:30

Время работы по субботам: 08:00 — 12:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно кроме праздничных дней

МИЛЮТИНСКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ" Милютинского район

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00

Время работы по субботам: 08.00 — 12.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ" Морозовского района (поликлиническое отделение для взрослых)

Время работы с пн по птн: 07:30 — 19:00

Время работы по субботам: с 8:00 — 15:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ Мясниковского района

"Центральная районная больница"

Время работы с пн по птн: 07:30 — 18:00

Время работы по субботам: 08.00 — 13.00

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

НКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

Поликлиника ЦРБ Неклиновского района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

ОБЛИВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ ЦРБ Обливского района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: первая и третья среды месяца с 8:00-19:00, 08.00-14.00.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Поликлиника МБУЗ ЦРБ Октябрьского района

Время работы с пн по птн: 07:00 — 18.00

Вермя проведения профосмотров и диспансеризации: все дни кроме четверга

Время работы по субботам: 08:00 — 13:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ" Орловского района

Время работы с пн по птн: 07:30 — 17:00

Время работы по субботам: 09.00 — 12.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ" Песчанокопского района, поликлиника

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00. Время проведения профосмотров и диспансеризации: 08:00-14:00

Время работы по субботам: 08:00 — 12:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

МБУЗ "ЦРБ" Песчанокопского района, участковая больница с. Развильное

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00. Время проведения профосмотров и диспансеризации: 08:00-14:00

Время работы по субботам: 8:00 — 12:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ" Пролетарского района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

РМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МБУЗ Ремонтненского района "ЦРБ"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 17:00

Время работы по субботам: 08.00 — 13:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

Поликлиника МБУЗ Родионово-Несветайского района "ЦРБ"

Время работы с пн по птн: 08:00 — 19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 2 раза в месяц

САЛЬСКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ" Сальского района

Поликлиническое отделение для взрослых

Время работы с пн по птн: 07:00 — 18:00

Время работы по субботам: 08:00 — 13:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: еженедельно

Гигантовская районная больница

Время работы с пн по птн: 08.00 — 17.00

Время работы по субботам: 08.00 — 13.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 1 раз в месяц

СЕМИКАРАКОРСКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ" Семикаракорского района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00

Время работы по субботам: 08:00 — 12:00. Частота проведения профосмотров и диспансеризации: по графику

МБУЗ "ЦРБ" Советского района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:12.

Прием по диспансеризации ведется: с 8:00 до 15:30

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 3-я суббота месяца

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ ЦРБ Тарасовского района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00

Время работы по субботам: 08:00 — 17:00

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ" Тацинского района

Поликлиническое отделение

Время работы с пн по птн: 08:00 — 15:48

Время работы по субботам: 08:00 — 14:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: по определенным датам

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН

МБУЗ "ЦРБ" Усть-Донецкого района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00

Время работы по субботам: 8:00 — 13:00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 1 раз в месяц и по дополнительному графику согласно определенным датам для организованных групп

ЦЕЛИНСКИЙ

МБУЗ "ЦРБ Целинского района

Время работы с пн по птн: 8.00 — 17.00

Время работы по субботам: 08.00 — 14.00

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

Поликлиника МБУЗ "ЦРБ" Цимлянского района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00

Время работы по субботам: 09.00 — 12.00.

Частота проведения профосмотров и диспансеризации: 1 раз в месяц / 2 раз в месяц/ по графику, согласно определенным датам для организованных групп

ЧЕРТКОВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ"ЦРБ" Чертковского района

Время работы с пн по птн: 08:00 — 18:00. Прием по диспансеризации ведется: по средам время работы 08:00-19:00

Время работы по субботам: 08:00 — 16:12

Алексеево-Лозовская участковая больница

Время работы с пн по птн: 08:00 — 16:12

По субботам приема пока нет.

ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН

МБУЗ ЦРБ Шолоховского района

Время работы с пн по птн: 07:30 — 17:00

Время работы по субботам: 09:0 0— 13:00

*По данным Минздрава РО.