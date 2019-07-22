В Ростовской области диспансеризацию за год пройдут почти 1,7 миллиона человек

Сохранить здоровье на долгие годы в наших руках. И главное в этом вопросе - профилактика. Только в этом году запланировано проведение диспансеризации и профосмотров 1 миллиона 671 тысячи жителей Ростовской области. И с каждым годом эта цифра растет, до 2024 года планируется охватить диспансеризацией и профосмотрами 2 миллиона 894 тысячи человек. В нашем регионе для этого создаются все условия.

- К увеличению здоровой и активной жизни населения приведет профилактика хронических неинфекционных заболеваний, - начала разговор главный терапевт Минздрава РО Александра Фомичева. - С текущего года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» государство объявило год «Всеобщей диспансеризации». И теперь каждый человек может пройти профилактические осмотры с целью выявления хронических неинфекционных заболеваний, определить собственные факторы риска и получить направление, в случае необходимости, на дальнейшее лечение.

- Что входит в эти профилактические мероприятия?

- Вот уже несколько лет в Ростовской области проводятся профилактические осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения. Профосмотры проводятся один раз в год: их проходит все взрослое население вне зависимости от возраста. От последнего зависит объем исследований, которые направлены на определение тех или иных заболеваний, которые могут стать причиной смерти. Что касается диспансеризации, то ее один раз в три года проходят пациенты в возрасте от 18 до 39 лет. Если же человек старше 40 лет, то для него она - ежегодная.

- Александра Анатольевна, что включает в себя диспансеризация?

- Она состоит из двух этапов. На первом пациент приходит в поликлинику по месту жительства, в которой наблюдается. Там ему проводят оценку состояния здоровья. Она включает определенный объем обследований для каждого возраста, цель которых на ранних стадиях выявить факторы риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний, в том числе развития сердечно-сосудистых и онкологических.

- Что происходит дальше?

- По результатам первого этапа устанавливают группу здоровья, к которой человек относится в данный момент. Если же в процессе проведения первого этапа выясняется, что необходимы дообследования с целью уточнения какого-либо диагноза, тогда пациент направляется на дополнительное обследование либо на консультацию к узкому специалисту. Например, если возникли подозрения на наличие гастрита или язвенную болезнь, пациент отправляется на гастроскопию. Если на сосудистое поражение нижних конечностей - на консультацию к сосудистому хирургу или на обследование УЗИ-сосудов. И далее уже происходит дальнейшее лечение и наблюдение

- Как быстро можно пройти диспансеризацию?

- Во многих поликлиниках Ростовской области уже есть возможность прохождения первого этапа в течение одного дня, в том случае если пациент приходит рано утром натощак (чтобы сдать кровь, - прим автр.). Кроме того, для работающего населения продлено время приема врачей в вечерние часы - многие поликлиники уже работают до 20:00 в будни, а также принимают по субботам.

- Как по Вашему, почему диспансеризацию важно пройти каждому?

- Мы с коллегами не так давно составили слоган «Сохрани здоровой нацию, проложи к долголетию путь, пройди диспансеризацию и про болезни забудь». Мне кажется другие слова тут уже излишни.

КОНКРЕТНО

Что включает в себя профилактический осмотр

- Анкетирование;

- Расчет на основании антропометрии: измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела и измерение артериального давления;

- Определение уровня общего холестерина в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод);

- Исследование уровня глюкозы в крови;

- Определение суммарного сердечно-сосудистого риска (для граждан в возрасте до 65 лет);

- Флюорография легких (один раз в два года);

- ЭКГ при первом прохождении профилактичского осмотра, далее в возрасте от 35 и старше один раз в год;

- измерение внутриглазного давления при первом прохождении профосмотра, далее в возрасте 40 лет и старше один раз в год

- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин от 18 до 39 лет один раз в год;

- прием (осмотр), в том числе на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья, врачом терапевтом врачебной амбулатории или фельдшером.

… и когда проводится

- качестве самостоятельного мероприятия

- в рамках диспансеризации

- в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем год диспансерного приема (осмотра, консультации).

«Возможностей много! А желания?»: Как и где пройти диспансеризацию в Ростовской областиФото: Анастасия Осипова

КОНКРЕТНО

Как и где пройти диспансеризацию в Ростовской области

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту прописки или в один из Центров здоровья. На сайте любого медучреждения города содержится и информация о порядке прохождения диспансеризации. Время для прохождения профосмотра и диспансеризации, выделенное в каждом медучреждении Ростовской области здесь (перейти)