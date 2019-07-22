2019-07-22T16:03:46+03:00
Здоровье

Что необходимо взять с собой в поездку во время летнего отпуска?

Советы дает главный терапевт Минздрава Ростовской области Александра Фомичева
Ольга ГОПАЛО
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Что необходимо взять с собой в поездку во время летнего отпуска?Что необходимо взять с собой в поездку во время летнего отпуска?Фото: Евгения ГУСЕВА
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Лето - пора отпусков. И для того, чтобы провести его так, чтобы от него остались море положительных эмоций важно подготовиться заранее. О том, что из лекарств необходимо взять с собой в поездку во время летнего отпуска, нам рассказала главный терапевт Минздрава РО Александра Фомичева

- Когда вы едете в отпуск, необходимо иметь набор лекарств, которые смогут экстренно помочь без того, чтобы обращаться за медицинской помощью, - советует специалист. - К ним относятся средства от головной и зубной боли, а также жаропонижающие - особенно, если рядом с вами есть дети. Обязательно должны с быть собой такие группы необходимых препаратов, как спазмолитики, то есть средства направленные на уменьшение спазма, в том числе и при кишечных инфекциях. Кроме того, нужно положить в походную аптечку средства, которые направлены на лечение аллергии, то есть любое антигистаминное. Не лишним будет напомнить, про успокаивающие средства и антисептики — например, йод или зеленка, а также сорбенты - к ним относятся, в том числе и активированный уголь, и более серьезные препараты, которые помогут нейтрализовать, в том числе и любые кишечные инфекции. Все эти медицинские препараты находятся в свободной продаже и рецепт врача для них не нужен.

- Как понять, что обращение к врачу все же необходимо?

- Сложный вопрос, потому что все зависит от состояния, которое возникает у человека во время отпуска. Но насторожить всегда должно резкое ухудшение самочувствия. А также подъем температуры тела выше 38 градусов, тошнота, рвота и диарея. Это что касается кишечных инфекций. И, естественно,поводом для обращения за профессиональной помощью служит вся симптоматика ОРВИ, которая помимо подъема температуры тела сопровождается респираторными симптомами, такими как кашель, чихание и насморк. При них ни в коем случае не стоит заниматься самолечением: надо обращаться к врачу.

- Александра Анатольевна, когда самолечение не допустимо?

- Никогда. Особенно, если возникает любое из тех состояний, о которых я сказала выше. Максимум, что можно предпринять - это принять жаропонижающее средство, но после этого все равно обратиться за медицинской помощью. Потому что однократного подъема температуры не бывает. Как правило, она связана или с наличием кишечной инфекции, или респираторно-вирусными заболеваниями. Высокая температура тела может сигнализировать и о тепловом или солнечном ударах, а также о каких-то тяжелых заболеваниях, которые развиваются. Поэтому важно проявить бдительность прежде всего самому. Хорошего отдыха!

ИСТОЧНИК KP.RU

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